Cómo votar en el Miss Universe Latina esta semana: la pregunta sobre EE.UU. que provocó la nominación de dos mexicanas

El certamen Miss Universe Latina de Telemundo ya cuenta con cuatro nominadas para la próxima gala de eliminación: Nitza Valdez y Azalia Arredondo (de raíces mexicanas), Ediris Joan y Ashley Flete. La decisión del jurado surgió tras sus respuestas sobre qué significa vivir en Estados Unidos.

Qué significa para las misses vivir en Estados Unidos

El último reto para evitar la nominación sucedió el pasado 4 de julio, Día de la Independencia de EE.UU., y cada una debió responder qué es lo mejor de vivir en el país norteamericano.

Ediris Joan, Skarxi Marte, Nitza Vladez y Azalia Arredondo fueron las primeras nominadas para la gala de eliminación Captura/Telemundo

La primera en responder fue Joan, quien sorprendió al jurado al destacar que emigrar a EE.UU. significaba formar parte de una comunidad “que abría las puertas a los latinos”.

“Para mí, lo mejor de vivir en Estados Unidos es formar parte de un gran país que abre la puerta a los latinos. Lo más bonito de todo es que los latinos vamos con mucha fuerza y esencia”, detalló la puertorriqueña.

Luego llegó el turno de Nitza Valdez, cuyos padres son de Juárez, México. Al ser consultada sobre el mismo tópico, la joven de 20 años solo habló de su experiencia como migrante en EE.UU.

Miss Universo Latina: respuesta de Nitza Valdez

“Cuando tenía 14 años me mudé a Estados Unidos. Fue un cambio muy difícil porque no sabía hablar inglés. Pero eso me enseñó a tener resiliencia”, aseveró.

Tras la respuesta de Valdez, Azalia fue la última en enfrentarse al jurado y, al igual que su compañera, no logró responder los puntos clave de la pregunta.

“Siempre he creído que nuestra historia de lucha es una historia en constante transformación, porque vivir en los dos mundos no es dividirse, sino vivir lo mejor de las dos culturas", aseguró Arredondo.

Por qué Azalia y Nitza no cumplieron con las expectativas del jurado

Minutos después de culminar la ronda de preguntas, el jurado decidió de manera unánime que las misses de raíces mexicanas debían permanecer nominadas por la falta de solidez en sus respuestas.

“Es una decisión unánime. Esta candidata nos sorprendió mucho porque siempre es elocuente, pero lo que respondió hoy no tenía nada que ver con lo que se le preguntó”, determinó Fabián Ríos en relación con Valdez.

En el caso de Ediris Joan, el jurado consideró que había superado la prueba. Sin embargo, el pasado 6 de julio, fue nominada de nuevo por el equipo Esmeralda.

“Odio ser el voto decisivo. Sin embargo, como Jelly es una hermanita para mí, mi voto va para ti, Ediris”, expresó Natali Rodríguez.

Cómo votar en el Miss Universe Latina que emite Telemundo

Los televidentes pueden votar a través del sitio web telemundo.com/VOTA. Hay un límite de 10 votos, que se dividen en cinco a través del perfil de Facebook del programa y otros cinco mediante el de Telemundo/NBCUniversal.

Desde el martes 10 de junio hasta el 20 de julio, los espectadores podrán votar de martes a miércoles y de viernes a domingo. El horario comprendido es desde las 19 hs (hora local) hasta el comienzo de cada episodio del Miss Universe Latina.