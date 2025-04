Fue uno de los personajes más queridos de la TV hasta su retiro: lo encontraron en la calle y sorprendió con su cambio

Erik Per Sullivan, el icónico actor de Dewey en la serie Malcolm in the Middle, recientemente fue captado en las calles a sus 33 años, lo que generó una ola de emoción entre sus seguidores. Y es que desde su salida del programa en 2007, el actor ha llevado una vida privada alejada de los reflectores.

Qué es de la vida de Erik Per Sullivan tras alejarse de los medios

Erik Per Sullivan, conocido por interpretar a Dewey en Malcolm in the Middle, desapareció de los medios porque decidió alejarse por completo de la actuación. A pesar de interpretar a uno de los personajes más queridos de la serie, el actor optó por una vida privada lejos de Hollywood y se confirmó que no participará en los nuevos episodios del programa.

Erik Per Sullivan, recordado por su papel como Dewey en Malcolm in the Middle, fue captado recientemente tras años de anonimato, justo cuando se anunció el regreso de la serie que lo hizo famoso. Foto: X @leoncrazyheart

Según la actriz Jane Kaczmarek, quien interpretó a Lois, Erik perdió el interés en la actuación y decidió enfocarse en sus estudios. Actualmente, cursa un postgrado en literatura victoriana en una prestigiosa universidad de Estados Unidos, cuyo nombre ha preferido mantener en reserva.

El último papel de Erik Per Sullivan para la pantalla grande

Antes de dejar la actuación, Erik Per Sullivan trabajó en la película Twelve, estrenada en 2010. En este thriller dramático dirigido por Joel Schumacher, interpretó a Timmy, un personaje secundario dentro de una historia que exploraba el mundo de las drogas, el crimen y la vida de jóvenes privilegiados en Nueva York. Esta fue su última aparición para retirarse por completo de la industria del entretenimiento.

Antes de su participación en Twelve, Erik Per Sullivan tuvo una carrera destacada desde muy joven. Su papel más icónico fue en Malcolm in the Middle (2000-2006), donde interpretó a Dewey, el ingenioso y entrañable hermano menor de Malcolm.

Gracias a su talento y carisma, el personaje se convirtió en uno de los favoritos de la serie. Además de ser parte en otros proyectos, como la película Christmas with the Kranks (2004), donde compartió escena junto a Tim Allen y Jamie Lee Curtis, y prestó su voz para Buscando a Nemo (2003), en donde interpreta a Sheldon, un pequeño caballito de mar.

A pesar del cariño que los fanáticos aún sienten por su personaje de Malcolm in the Middle, el actor dejó en claro que no tiene intenciones de regresar a la actuación.

¿Qué se sabe sobre el regreso de Malcolm in the Middle?

Malcolm in the Middle regresará con cuatro nuevos episodios, según anunció Disney+ en un video protagonizado por Frankie Muniz (Malcolm), Bryan Cranston (Hal) y Jane Kaczmarek (Lois). En el adelanto, Malcolm responde molesto al llamado de sus padres, confirmando su regreso. El elenco expresó su emoción, con Cranston que bromea sobre su entusiasmo y Kaczmarek feliz de volver a interpretar a Lois.

Desde su estreno en 2000, la serie se convirtió en un clásico con 151 episodios y premios como Emmys y un Peabody. Aunque finalizó en 2006, sigue vigente en Hulu y Disney+. La nueva historia mostrará a Malcolm y su hija, quienes se verán envueltos en problemas cuando Hal y Lois lo obliguen a asistir a su aniversario de bodas número 40.

Frankie Muniz junto al resto del elenco de "Malcolm in the middle"

El regreso será producido por 20th Television y New Regency, con la participación del creador Linwood Boomer y el director Ken Kwapis. Se espera su estreno a finales de 2025 o inicios de 2026, con posibles regresos de Christopher Kennedy Masterson (Francis) y Justin Berfield (Reese).