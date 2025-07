Fuerte cruce en Miss Universe Latina: Alicia Machado acusa al jurado de nominar solo a venezolanas

El programa Miss Universe Latina de Telemundo fue el escenario de una nueva disputa. La protagonista del suceso fue Alicia Machado, quien acusó al jurado de nominar solo misses venezolanas para la gala de eliminación.

El cuestionamiento de Alicia Machado contra el Miss Universe Latina

La ex Miss Universo 1996 mostró su postura en un reciente programa del reality show. Ahí, se mostró disconforme con los jueces por su decisión de nominar a Joseline Rodríguez, Osmariel Villalobos, Isbel Parra y Ashley Flete.

“No, pero, pues, todas las venezolanas hoy. Mis cuatro paisanas al ruedo, ¿cómo así?“, expresó la ganadora de la primera edición de La Casa de Los Famosos en Telemundo.

Pese a que Aracely Arámbula, uno de los miembros del jurado, intentó explicarle que fue una selección por desempeño y que no era un concurso de nacionalidades, Alicia Machado afirmó que las candidatas no contaban con el peor rendimiento de la noche.

Alicia Machado consideró que las candidatas venezolanas no debían estar entre las nominadas a la eliminación Captura/Telemundo

“Yo entiendo, Aracely, que esta elección no es algo de nacionalidades. Pero que las cuatro venezolanas puestas en el paredón no me parece. Siento que hay otras compañeras que no tuvieron el mejor rendimiento", sostuvo.

La reacción del jurado a las acusaciones de Alicia Machado

Los jueces discreparon con las declaraciones de la venezolana. El actor Fabián Ríos le explicó que la evaluación no se basaba en la nacionalidad, sino en el desempeño de los desafíos. Por esta razón, las venezolanas fueron nominadas.

El actor colombiano le respondió a Alicia Machado que su evaluación solo se basaba en el desempeño Captura/Telemundo

“Alicia, tú sabes que yo te respeto mucho. Pero quiero que entiendas algo: no evaluamos nacionalidades. Evaluamos el desempeño de cada reto y no nos importa qué nacionalidad tenga. Si lo hacen mal, por supuesto que van a estar nominadas“, manifestó el colombiano con cierto enojo.

Machado le expresó lo incómodo que era para ella ver a las misses venezolanas en esa posición. Sin embargo, Ríos le recordó que él había tomado la decisión final con respecto a la eliminación de algunas misses colombianas.

“A mí me ha tocado sacar de la competencia a las colombianas”, aseveró el actor junto con el apoyo de Aracely Arámbula.

El apoyo de Osmel Sousa a Alicia Machado en el Miss Universe Latina

Alicia Machado es una de las capitanas que más se enfrentó a las decisiones del jurado. Por tanto, la llegada de Osmel Sousa a la competencia trajo consigo un soporte para la ex Miss Universo.

Para Alicia, Es Un Alivio Que Osmel Esté En Miss Universe Latina – Telemundo Phoenix Tucson

Al ser consultada por Jacky Bracamontes sobre el apoyo del conocido “zar de la belleza” a las misses, Machado recalcó que su presencia remarcaba las enseñanzas que busca presentar la modelo con sus integrantes del equipo Esmeralda.

“Quiero agradecer a la producción por traer a Osmel Sousa porque tengo a alguien que me pueda defender y pueda darse cuenta de que para preparar a una ganadora del Miss Universo se necesita mucho coraje, disciplina y obediencia. Si no estás dispuesta a aceptar estos pilares, es mejor que no te presentes [a la competencia]”, expresó la modelo en relación con sus enseñanzas en la competencia.