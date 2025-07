Miss Universo Latina: la historia de Alicia Machado, la capitana que enfrentó a Trump y hoy es figura fuerte del show

El Miss Universo Latina está por cumplir un mes en Telemundo y los televidentes ya tienen a sus concursantes y personalidades favoritas. Una de ellas es Alicia Machado, la ex Miss Universo 1996 que es la capitana actual del equipo Esmeralda en el reality show.

Desde su coronación en el Miss Universo hasta su pelea con Donald Trump: la historia de Alicia Machado

Alicia Machado nació en el estado Aragua, Venezuela, el 6 de diciembre de 1976. Su padre, Arturo Machado, es de ascendencia española y su madre, Martha Fajardo, es una inmigrante cubana.

Alicia Machado tenía solo 19 años cuando ganó el Miss Universo 1996 Foto Facebook Alicia Machado

En 1995 formó parte del Miss Venezuela, donde representó a Yaracuy. Con solo 18 años ganó la edición y el año siguiente fue a Las Vegas para competir en el Miss Universo 1996.

Pese a no ser la candidata favorita de la edición, Alicia Machado ganó la corona más importante en los certámenes de belleza. Sin embargo, la emoción duró poco tras las críticas de Donald Trump, quien en ese entonces era productor de la Organización Miss Universo.

La disputa entre Donald Trump y Alicia Machado que marcó las elecciones presidenciales de 2016

Según consignó The Guardian, Alicia Machado subió cerca de 15 libras (6,8 kilos). Esto dio pie a que el presidente de Estados Unidos iniciara una campaña mediática contra la modelo.

La venezolana nacionalizada estadounidense Alicia Machado fue Miss Universo en 1996 AP

“Algunas personas, cuando tienen presión, comen demasiado. Como yo. Como Alicia. Con lo que ha aumentado de peso, se nota que le gusta comer”, dijo Donald Trump ante los medios de comunicación, de acuerdo con el medio citado.

Entre las estrategias aplicadas por el magnate se encontró la difusión de rumores sobre el posible retiro de su corona, la convocatoria a medios para registrar imágenes de Machado mientras hacía ejercicio, y comentarios despectivos y desafortunados como “máquina de comer” y ”Miss Piggy“.

“Era una especie de circo, ‘la Miss Universo gorda’, una broma que a mí me costó mucho sufrimiento, tuve desórdenes alimenticios, no comía, me veía gorda. No es una buena persona, es un matón total. Me llamó ‘Señorita Piggy’, ‘Señorita Housekeeping’. Me hizo sentir muy triste, estaba deprimida“, declaró en una entrevista en Inside Edition.

Las actitudes de Trump contra Machado hicieron eco en el primer debate por las elecciones presidenciales de 2016. Allí, Hillary Clinton acusó al actual presidente de tener comentarios despectivos contra las mujeres.

Hillary Clinton acusó a Donald Trump de maltratar de forma verbal a las mujeres y puso como ejemplo el caso de Alicia Machado AP

“Una de las peores cosas que dijo [contra las mujeres] fue sobre una mujer en un concurso de belleza. A esta persona la tildó de ‘Miss Piggy’ y luego la llamó ‘Miss Housekeeping’ porque era latina. Donald, ella tiene nombre. Se llama Alicia Machado. Se ha nacionalizado estadounidense y puedes estar seguro de que votará este noviembre”, afirmó Clinton en uno de los debates más vistos en Estados Unidos.

Los dichos de Clinton convirtieron a la venezolana en una figura visible en la campaña de la demócrata. “Es un hombre misógino. Considera a las mujeres inferiores a él. Esa es la realidad”, aseguró Alicia Machado en declaraciones publicadas por Los Angeles Times.

Su vida en el mundo de los realities y su rol en Miss Universo Latina

Casi 30 años después de ganar el Miss Universo, la vida de Alicia Machado tuvo un giro. En 1997 tuvo un rol importante como actriz de The Nanny y posó dos veces para la revista Playboy.

Alicia Machado logró superar a la mexicana Manelyk en la final de La Casa de los Famosos con el 67%

En 2021, participó en la primera temporada de La Casa de los Famosos de Telemundo y ganó la competición con el 67% de los votos. Esto dio pie a que la modelo se convirtiera en la figura estrella del canal y formara parte del Miss Universo Latina 2025, el reality que busca a la candidata ideal para representar a la comunidad latina en la próxima edición del certamen internacional.

“El reto no es solamente prepararlas para ganar un concurso de belleza, sino prepararlas para la vida”, dijo Machado al medio estadounidense Us Weekly sobre el objetivo del reality.