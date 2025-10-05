Gloria Estefan admite que tiene miedo de hablar español en USA: “Cargo con mi pasaporte por si acaso”

Gloria Estefan es reconocida como una de las cantantes más exitosas tanto en América como en el resto del mundo. A pesar de la fama y el renombre que la envuelven, Estefan reveló que tiene miedo de lo que le podría suceder si habla en español en Estados Unidos. La cantante cubana admitió que ya no reconoce al país en el que creció.

Gloria Estefan tiene miedo de hablar en español en EE.UU.

Gloria Estefan fue la invitada especial del programa español El Hormiguero el 2 de octubre de 2025. Durante la entrevista, el conductor Pablo Motos le preguntó a Estefan qué representa ser latino actualmente en Estados Unidos, durante el segundo mandato del presidente Donald Trump.

En su entrevista, Gloria Estefan también felicitó a Bad Bunny por su futura presentación en el Super Bowl LX (X/@El_Hormiguero)

De acuerdo con HuffPost, Gloria Estefan se quedó callada un momento y después respondió: “Me da un poco de miedo, te digo la verdad. Cargo con mi pasaporte por si acaso”.

La cantante expresó que le preocupa la posibilidad de que un día la arresten solo porque la escucharon hablar español, aunque espera que nunca suceda algo así.

Estefan explicó que ella está a favor de que se sigan las leyes y se controle la inmigración ilegal. Sin embargo, considera que la forma como se trata a los migrantes en EE.UU. hoy en día es algo que nunca había experimentado en el país.

“Ver a las familias que están separando, cómo han maltratado a muchas personas, tirando a mujeres al piso frente a sus niños... Eso me da miedo”, compartió la cubana.

La cantante asegura que ya no reconoce a Estados Unidos

Esta no fue la primera vez que Gloria Estefan compartió sus sentimientos sobre las políticas migratorias del gobierno de Trump. El 22 de julio de 2025, la cantante habló sobre ese tema en el programa de entrevistas del periodista Jorge Ramos.

Jorge Ramos y Gloria Estefan compartieron sus opiniones sobre la situación actual de EE.UU. en temas migratorios (YouTube/Jorge Ramos)

En la conversación, Estefan admitió que “ya no reconoce a este país” porque no había observado un ambiente político y social como este en los 65 años que ha vivido en EE.UU.

“Y mira que yo viví aquí durante la segregación, los horrores que vivieron los afroamericanos durante esa época, tratando de pararse bien con Martin Luther King. Yo era una niña, pero yo veía todo”, contó la cantante. “No he visto nada como esto. Realmente me asusta”.

Gloria Estefan agregó que tiene la impresión de que la administración actual no respeta el orden debido de las divisiones de gobierno.

Estefan explicó que, en particular, le inquieta cuando se da cuenta de que las leyes no se siguen según lo estipulado. “Me está dando como… Acuérdate que yo vine de Cuba”, comentó.

La impactante escena que Gloria Estefan presenció en un aeropuerto de Las Vegas

La migración en EE.UU. se volvió un tema recurrente en las apariciones de Gloria Estefan. El 3 de junio de 2025, la artista estuvo en la plataforma de streaming Canela TV y aprovechó la ocasión para compartir un hecho que presenció en Las Vegas, Nevada.

En su entrevista con Canela TV, la cantante repitió que las personas en EE.UU. no deben olvidar su humanidad (YouTube/CanelaTV)

Estefan contó que, cuando aterrizaron en el aeropuerto, no les permitieron a los pasajeros descender del avión. Al asomarse por la ventana para ver qué ocurría, ella notó que había un policía en la puerta.

“Había una señora, dos filas atrás de mí, con un bebé. Le quitaron el bebé de sus manos”, aseguró. “La mujer empezó a llorar, el bebé empezó a llorar. Se llevaron al bebé afuera del avión. Después llegaron más agentes y se llevaron a la señora”.

Según Gloria Estefan, cuando al fin bajó del avión, observó que las autoridades metieron al bebé a un vehículo, mientras su madre estaba lejos de él y rodeada de policías. Para Estefan, no había ninguna razón por la que fuera necesario separar a esa familia. “No podemos olvidarnos de tener humanidad en todo momento”, recalcó la cantante.