Gloria Estefan contó el duro momento que vivió en un avión por las políticas migratorias de Trump: “Le sacaron su bebé”

En el marco del lanzamiento de su sencillo Raíces, Gloria Estefan contó recientemente lo que significa esta nueva canción para su ascendencia cubano-americana. En específico, abordó una desgarradora anécdota en la que, debido a las renovadas políticas antimigración de Donald Trump, fue testigo de cómo separaron a una mujer de su bebé.

Gloria Estefan relató un operativo contra migrantes arriba de un avión

A través de una entrevista exclusiva con Canela News, la cantante cubano-americana, Gloria Estefan, compartió una experiencia personal que la conmovió profundamente; pero en especial, la llevó a reflexionar sobre las políticas migratorias de Donald Trump en Estados Unidos.

Según contó, todo ocurrió durante un vuelo desde Las Vegas. En él, la cantante presenció cómo un grupo de agentes migratorios abordó el avión en el que viajaba previo al desembarque.

Como parte de un operativo aparentemente premeditado, los oficiales separaron a una madre de su bebé. “Había una señora dos filas detrás de mí con un bebé y se lo quitaron de las manos (...) la mujer empezó a llorar, el bebé empezó a llorar. Después vinieron más agentes y se llevaron a la señora (...) ¿cuál era la necesidad de sacarle el niño de los brazos?”, relató la cantante.

Después de presenciar el episodio, la cantante expresó su preocupación por “la pérdida de humanidad” en ciertas prácticas migratorias, y enfatizó la importancia de mantener los valores humanos en el que considera un país formado por inmigrantes. “Yo ya no reconozco a mi país”, remarcó la también compositora.

Gloria Estefan habló también sobre su nuevo álbum y la canción “Raíces”, que busca enviar un mensaje positivo al resaltar el amor por los orígenes de cada persona. “Es nuestra forma de gritar al mundo quiénes somos y de mostrar que estamos orgullosos de ello”, sentenció Estefan.

Así fue como Gloria Estefan obtuvo la nacionalidad estadounidense

De acuerdo a información que guarda la página oficial del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés), Gloria Estefan obtuvo la ciudadanía estadounidense en 1974, cuando tenía 17 años (bajo el nombre de Gloria Fajardo García).

En 'Raíces', Gloria Estefan hace honor a sus orígenes latinoamericanos @gloriaestefan vía Instagram

En este mismo material, la familia de Gloria emigró de Cuba hacia Miami en el año de 1959, cuando la cantante tenía solo dos años. En aquel entonces, se dice que huían del régimen de Fidel Castro.

Dado que el padre de Gloria Estefan, José Fajardo, estuvo en el ejército de los Estados Unidos durante la Guerra de Vietnam, sus antecedentes de servicio le facilitaron el proceso migratorio a la cantante y al resto de su familia.

La carrera de Gloria Estefan dentro y fuera de Estados Unidos

Según recopila la ficha técnica de Gloria Estefan en IMDb, la cantante comenzó su trayectoria artística como vocalista principal de la banda Miami Sound Machine en los años 70.

La voz y la presencia de Gloria Estefan en el escenario le valieron la fama global desde joven @gloriaestefan vía Instagram

Posteriormente, en los años 80, Gloria Estefan alcanzó fama mundial con temas como “Conga”, “Rhythm Is Gonna Get You” y “Anything for You”, convirtiéndose en una de las primeras artistas latinas en conquistar el mercado angloparlante sin dejar de cantar en español.

En 1991, Gloria fue víctima de un accidente de autobús que la obligó a una larga recuperación, pero regresó a los escenarios con el tema “Coming Out of the Dark”, una canción que, con el tiempo, se transformó en un símbolo de superación personal.

Estefan también es empresaria, actriz y escritora. Tiene múltiples premios Grammy y está incluida en el Songwriters Hall of Fame.

En 2015, recibió la Medalla Presidencial de la Libertad, el máximo honor civil en Estados Unidos, de la mano del presidente Barack Obama, por sus contribuciones a la cultura.