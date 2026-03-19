Gloria Estefan sobre el régimen cubano: “El silencio es el enemigo más grande de la libertad”

En 2013, la histórica cantante Gloria Estefan expresó una de sus críticas más fuertes al régimen cubano. Más de una década después, la artista volvió a referirse a la situación en la isla, esta vez en el contexto de nuevas tensiones políticas y energéticas.

¿Qué dijo Gloria Estefan sobre la situación en Cuba?

Hace más de una década, Estefan se reunió en Miami con integrantes de Damas de Blanco, un movimiento opositor pacífico en Cuba integrado por esposas, madres y familiares de disidentes encarcelados.

Durante ese encuentro, realizado el 20 de mayo de 2013, la artista expresó su respaldo a la organización y defendió la necesidad de denunciar lo que ocurría en la isla como una forma de apoyo para la población cubana, informó en ese momento La República EC.

La cantante afirmó que denunciar públicamente la situación en Cuba constituye una forma de respaldo para la población de la isla Instagram @gloriaestefan

Ante el auditorio explicó que “el silencio es el enemigo más grande de la libertad” y sostuvo que por esa razón no pensaba “quedarse callada nunca”.

Durante el encuentro, Estefan presentó a Berta Soler, líder de las Damas de Blanco, organización fundada en 2003 tras la llamada Primavera Negra de Cuba.

En su intervención, destacó el papel de estas activistas dentro de la sociedad cubana. También señaló que las integrantes del movimiento habían enfrentado episodios de violencia y presión estatal y que habían “aguantado golpizas y humillaciones de la mano del Gobierno de Cuba, de los (hermanos) Castro”.

Las críticas de Gloria Estefan al bloqueo petrolero a Cuba

Ahora, la situación en Cuba atraviesa un momento delicado, marcada por apagones generalizados, escasez de combustible y un nuevo aumento de la tensión política con Estados Unidos.

En los últimos meses, la administración del presidente estadounidense Donald Trump impulsó medidas para restringir el suministro de petróleo hacia la isla.

Esta semana, Trump afirmó que podría “tomar Cuba” o “liberarla” porque se trata de “una nación muy debilitada” por los bloqueos, informó BBC.

En respuesta, hace tres semanas, durante una entrevista concedida a la Agencia EFE en el marco del Festival Internacional de Viña del Mar en 2026, Gloria Estefan opinó sobre las sanciones relacionadas con el suministro de petróleo a Cuba y sostuvo que ese tipo de medidas no representa una vía efectiva para provocar cambios políticos en la isla.

En ese contexto afirmó que “el bloqueo de petróleo a Cuba no es una forma de acabar con el régimen”.

La artista también señaló que “las únicas sanciones que ha habido en Cuba han sido del propio gobierno a los cubanos”.

Estefan destacó el papel de las activistas y su simbolismo dentro de la sociedad cubana Instagram @gloriaestefan

Estefan expresó además su preocupación por las consecuencias que la escasez de combustible tiene en la vida cotidiana de la población.

Según explicó, la falta de petróleo impacta en servicios básicos como el transporte, el funcionamiento de ambulancias y el suministro de electricidad, lo que dificulta actividades esenciales como trabajar o conservar alimentos.

Sobre esto, sostuvo que los cambios políticos en el país deberían surgir de la propia sociedad cubana. Sin embargo, también señaló que ese proceso resulta complejo debido a la censura y a la represión contra quienes expresan críticas al régimen.

Gloria Estefan, su vida y raíces cubanas

Gloria Estefan nació en La Habana en 1957. Según relató en diversas oportunidades, su familia abandonó Cuba después de que Fidel Castro llegara al poder y se estableció en Miami.

En Estados Unidos inició una carrera musical que comenzó a consolidarse a partir de la década de 1970. Con el paso del tiempo se convirtió en una de las artistas latinas más reconocidas a nivel internacional. Su trayectoria incluye:

Más de 100 millones de producciones musicales vendidas en todo el mundo.

en todo el mundo. Tres premios Grammy y cinco Grammy Latinos .

y . La Medalla Presidencial de la Libertad, que recibió junto a Emilio Estefan en 2015.

La cantante figura entre las artistas femeninas con mayores ventas en la historia de la música.