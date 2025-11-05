Itza Castillo, Miss Nicaragua muestra cómo es la gastronomía exótica de Tailandia en su viaje a Miss Universo

Itza Castillo es la reina de belleza que representará a Nicaragua en Miss Universo el próximo 21 de noviembre en la ciudad de Pak Kret, en Tailandia. La modelo ya se encuentra en el país asiático y compartió con sus 44,9 mil seguidores algunas de las tradiciones de la región.

Itza Castillo mostró la llamativa gastronomía de Tailandia

Itza Castillo compartió en su perfil de Instagram que el 28 de octubre salió de su natal Nicaragua para volar hacia Tailandia. Uno de los primeros momentos que compartió desde aquel país fue en un puesto de comida callejera. Allí probó un platillo que es inusual en otras partes del mundo, pero que es común en tierras tailandesas: alacranes.

Itza Castillo probó un alacrán en un local de comida callejera en Tailandia (Instagram/@itza__castillo)

Después de darle una mordida a un alacrán por primera vez, Itza Castillo no supo cómo describir el sabor del arácnido. “No sé a qué sabe”, respondió la modelo cuando un miembro de su equipo le preguntó si tenía gusto a pollo.

Mientras degustaba el bocado, la nicaragüense mostró que en el local vendían otros insectos como grillos, gusanos y saltamontes. Con una segunda mordida, Castillo dijo que el alacrán tenía un gusto “salado y tostado”.

Tailandia es el segundo país con la mayor cantidad de especies de insectos comestibles, de acuerdo con National Geographic. Con más de 200 variantes, esta nación solo es superada por México.

Esta práctica gastronómica es más común en las zonas rurales al norte y al noreste del país. Los insectos son una opción abundante para reemplazar el consumo de carne y son una alternativa más accesible; en algunos lugares, incluso son gratuitos. En general, el método de cocción que se utiliza para preparar a los insectos es la fritura.

Itza Castillo modeló en uno de los lugares más importantes de Tailandia

Itza Castillo aprovechó su recorrido en las calles de Tailandia para desfilar mientras lucía su banda de Miss Nicaragua. “¡Gracias, Tailandia! ¡Me he disfrutado estos días por acá! ¡Gracias a todos por el apoyo y sus mensajes tan lindos!”, escribió la reina de belleza en Instagram.

Miss Nicaragua fue fotografiada en Wat Arun, uno de los templos más importantes de Tailandia (Instagram/@itza__castillo)

Una de las sesiones de fotos más espectaculares que compartió Castillo en sus redes sociales es la que realizó en Wat Arun, también conocido en español como el Templo del amanecer.

El sitio oficial de este lugar histórico explicó que el templo budista (ubicado en Bangkok) recibió este nombre en honor al dios hindú Aruna, quien es representado con los rayos del sol naciente. La construcción posee un acabado nacarado que refleja la luz del sol por las mañanas, lo cual crea un efecto iridiscente. Por su estética, Wat Arun es uno de los monumentos más reconocidos de Tailandia.

Miss Nicaragua lució un traje tradicional tailandés en su visita al templo. Este atuendo, llamado Chakri, se utiliza en ceremonias de la realeza y se fabrica con hilo dorado o plateado, como explicó el Consulado General de Tailandia.

Las participantes de Miss Universo se reunieron en Tailandia

En su segundo día en Tailandia, Itza Castillo se reunió con otras reinas de belleza que participarán junto a ella en Miss Universo. La nicaragüense posó frente a las cámaras en compañía de las representantes de Ecuador, Venezuela, El Salvador, Colombia, México, Perú y Honduras, por mencionar a algunas de las presentes.

Itza Castillo convivió con otras reinas de belleza que participarán en Miss Universo, como Miss Honduras (Instagram/@itza__castillo)

Ese mismo día, Itza Castillo se fotografió con Lili Estefan, conductora del programa El Gordo y La Flaca. La conductora televisiva actualmente se encuentra en Tailandia porque su hija, Lina Luaces, es la actual Miss Cuba y también competirá por la corona.