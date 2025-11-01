Una por una, quiénes son las candidatas reinas de Centroamérica para Miss Universo 2025

Siete países de Centroamérica eligieron a sus representantes en Miss Universo 2025, certamen que se llevará a cabo en Tailandia el próximo 21 de noviembre. Las elegidas viajarán al “viejo mundo” en busca de la corona que actualmente pertenece a la danesa Victoria Kjær Theilvig.

Las candidatas reinas de Centroamérica rumbo a Miss Universo 2025

Los países de Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá, ya tienen a sus reinas de belleza que los representarán en uno de los concursos internacionales más importantes y reconocidos en su ámbito.

Reinas de belleza de Centroamérica se preparan para representar a sus países en Miss Universo 2025 (Facebook/Miss Universe Beauty Pageant)

Las centroamericanas que fueron seleccionadas para este papel, según Hola!, son:

Bella Zabaneh , como representante de Belice .

, como representante de . Mahyla Roth , como representante de Costa Rica .

, como representante de . Giulia Zanoni , como representante de El Salvador .

, como representante de . Raschel Paz Archila , como representante de Guatemala .

, como representante de . Alejandra Fuentes , como representante de Honduras .

, como representante de . Itza Castillo , como representante de Nicaragua .

, como representante de . Mirna Caballini, como representante de Panamá.

El también llamado “Team Centroamericano” está a solo unos días de viajar a Bangkok, ciudad en la que darán inicio a las actividades previas a la noche de coronación de Miss Universo 2025.

Dentro de la agenda de la organización destacan desfiles, recorridos turísticos y cenas de gala, en donde compartirán espacio con las otras candidatas de los países participantes.

Las candidatas de Centroamérica para Miss Universo 2025

El equipo de América Central tiene una fuerte presencia internacional y se compone de siete mujeres que reúnen cualidades como belleza, inteligencia y altruismo.

Bella Zabaneh

La joven de 21 años nació en Dallas, Texas, su madre es de Estados Unidos y su padre de Belice, por lo que creció entre la mezcla de estas dos culturas, según Missosology.

La reina de belleza coronada a finales de junio, tiene una Licenciatura en Estudios Internacionales y centra su visión en el empoderamiento de las mujeres.

Bella Zabaneh, representante de Belice en Miss Universo 2025 (Instagram/@bellaezabaneh)

Mahyla Roth

La candidata latina representará a Costa Rica y con 26 años destaca por su preparación que le permite dominar los idiomas español, inglés, suizo y alemán.

En diversas ocasiones ha declarado que en su adolescencia tuvo problemas de autoimagen, pero ahora la reina de belleza ahora se enfoca en la salud mental y busca ser un referente de amor y respeto hacia el cuerpo.

Mahyla Roth, seleccionada como Miss Costa Rica 2025 (Archivo-Facebook/Mahyla Roth)

Giulia Zanoni

La representante de El Salvador tiene 21 años y cuenta con una gran trayectoria en concursos de belleza internacionales, como Miss Teen Mundial, donde fue reina, Teen Mesoamérica Internacional, donde fue virreina, y Miss Grand International, donde alcanzó el Top 20.

Zanoni es estudiante de Relaciones Internacionales, y trabaja como modelo. Tras ser coronada, prometió portar el título con humildad y compromiso.

Giulia Zanoni fue coronada como Miss Universo El Salvador 2025 (Archivo-Instagram/@giulia._.zanoni)

Raschel Paz Archila

Fue coronada como Miss Guatemala a sus 24 años de edad. Posee una formación académica en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, además de que habla español, alemán e inglés de forma fluida, según El Heraldo HN.

La joven modelo también cuenta con una trayectoria profesional en certámenes de belleza y una postura de apoyo a jóvenes y mujeres que han sido víctimas de violencia.

Raschel Paz Archila representará a Guatemala en Miss Universo 2025 (Instagram/@raschelpaz)

Alejandra Fuentes

La candidata latina estudió la Licenciatura en Relaciones Internacionales. Tiene 31 años y destaca como una de las concursantes más experimentadas de Miss Universo 2025.

Dentro de su agenda destaca la defensa de las causas sociales y los derechos humanos. Tras ser coronada, aseguró que representaría a Honduras con dignidad.

Alejandra Fuentes, Miss Honduras 2025, viajará a Tailandia a representar a su país en Miss Universe 2025 (Archivo-Instagram/@alejandrafuentesi)

Itza Castillo

La representante de Nicaragua tiene 30 años de edad, y se abrió paso en el mundo del modelaje, además de representar a los latinos que migraron hacia EE.UU. en busca de mejores oportunidades, ya que ella se mudó al país norteamericano en 2021, según HOLA!.

La originaria de Nicaragua, Itza Castillo, viajará a Tailandia para Miss Universe 2025 (Instagram/@itza_castillo)

Mirna Caballini

La joven de 22 años representará a Panamá, tienen experiencia en el modelaje y en las artes, y domina idiomas como el inglés, español e italiano.

Miss Universe Panama 2025 Mirna Caballini Bounche representará a su país en el certamen internacional (Archivo-Facebook/Miss Universe)

Además de belleza e inteligencia, también tiene preparación en habilidades como la oratoria, el baile y la expresión corporal. Ahora quiere poner el nombre de su país en alto en el Miss Universo 2025.