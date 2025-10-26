Jake Paul vs. Gervonta Davis: la única forma de ver en vivo desde EE.UU. la transmisión online de la pelea

El próximo 14 de noviembre Jake Paul y Gervonta Davis se enfrentarán en una pelea de exhibición en Miami. Aunque existe una gran polémica alrededor de los boxeadores por la diferencia de peso y altura, los últimos detalles ya fueron definidos y la transmisión en vivo se realizará de forma oficial a través de una sola plataforma en Estados Unidos.

La única forma de ver en vivo desde EE.UU. la pelea Jake Paul vs. Gervonta Davis

La plataforma de streaming encargada de transmitir la pelea Jake Paul vs. Gervonta Davis en vivo será Netflix. Según Tudum, los aficionados al boxeo podrán disfrutar de esta y de otras peleas de Most Valuable Promotions (MVP).

La pelea Jake Paul vs. Gervonta Davis será transmitida por Netflix (MVP)

La noche de enfrentamiento entre el creador de contenido para las redes sociales y el apodado “Tank” Davis tendrá lugar en el Kaseya Center, Miami, Florida, en los siguientes horarios:

Preliminares a las 17.00 hs (hora del Este de EE.UU.) con transmisión por Tudum y MVP YouTube .

(hora del Este de EE.UU.) con transmisión por y . Cartelera principal a las 20.00 hs (hora del Este de EE.UU.) con transmisión exclusiva en todos los planes de Netflix.

Este evento ha sido denominado como “histórico” para el mundo del pugilismo y será el combate que cierre la semana de peleas del MVP Fight Week: The Showcase 2, que estará lleno de acción y de cuatro combates profesionales sancionados por la Comisión Atlética de Florida (FSAC, por sus siglas en inglés).

Las diferencias de altura y peso entre Jake Paul y Gervonta Davis que generaron polémica

Algunos de los detalles pactados por los boxeadores han sido dados a conocer en medio de la polémica por la diferencia de altura y peso que existe entre ambos.

La diferencia de estatura entre Jake Paul y Gervonta Davis ha generado polémica, previo a su combate de exhibición (Facebook/La neta del boxeo)

El CEO de MVP, Nakisa Bidarian, detalló que serán un total de 10 rounds de tres minutos, también fue pactado el peso límite que es de peso límite pactado de 195 libras (88 kilogramos), así como el uso de guantes de 12 onzas (aproximadamente 300 gramos).

La diferencia de peso que existe entre ambos es de aproximadamente 66 libras (30 kilogramos), pues mientras Jake Paul se encuentra en categorías que superan las 200 libras (90 kilogramos), Gervonta Davis compite en las 135 libras (61 kilogramos).

Estos no son los únicos detalles a tomar en cuenta, ya que también hay una diferencia de estatura muy marcada entre los pugilistas, el influencer estadounidense se posiciona en 6,1 pies (1,85 metros), casi 8 pulgadas (20 centímetros) más que “Tank” Davis, quien mide 5,4 pies (1,66 metros).

Gervonta Davis es excampeón internacional en tres divisiones (Facebook/Gervonta "Tank" Davis)

Pese a todos los comentarios que giran alrededor de estos datos, Gervonta Davis aseguró tener seguridad ante su contrincante, pues se considera mucho más rápido que Jake Paul.

Quién es Jake Paul, el youtuber que se volvió boxeador

El apodado “The Problem Child” (“Niño problema”) es un creador de videos para YouTube originario de Cleveland, Ohio, quien se convirtió en boxeador y en una de las personalidades de internet más famosas del mundo, según ESPN.

Jake Paul es un youtuber y boxeador estadounidense (Facebook/ Jake Paul)

Para comenzar su carrera como pugilista profesional, Paul ganó seis peleas consecutivas, posteriormente sufrió su primera derrota en febrero de 2023 por decisión dividida ante Tommy Fury.

El influencer y deportista de 28 años de edad nació el 17 de enero de 1997 y se ha enfrentado a boxeadores de la talla de Julio César Chávez Jr., Mike Tyson, Mike Perry, Tyron Woodley y Anderson Silva, entre otros.

Quién es Gervonta “Tank” Davis

El famoso boxeador nació el 7 de noviembre de 1994 en Baltimore, Maryland. Se trata de un excampeón internacional en tres divisiones, además de que obtuvo cinco títulos mundiales, según ESPN.

Gervonta Davis ha obtenido cinco títulos mundiales (X/@NetflixTudum) (X/@NetflixTudum)

Actualmente, se posiciona en el tercer lugar del ranking de peso ligero divisional y se ha enfrentado y arrebatado los títulos de boxeadores como José Pedraza, Jesús Cuellar, Yuriorkis Gamboa e Isaac Cruz.