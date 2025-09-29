Juan Soto se pronuncia ante el fracaso en esta temporada en las Grandes Ligas con los Mets: “Béisbol, hombre, béisbol”

Los Mets de Nueva York cerraron un 2025 para el olvido con otra dramática derrota en Miami y sin lograr el objetivo de acceder a los playoffs. Tras el último partido, el dominicano Juan Soto habló con la prensa y mostró su desazón por no haber conseguido el boleto a la postemporada. “Béisbol, hombre. Béisbol”, arremetió.

La desazón de Juan Soto tras la eliminación de los Mets en las Grandes Ligas

El pelotero Juan Soto marcó una increíble temporada personal, pero no fue acompañada por sus compañeros de equipo y las cosas no salieron como esperaba. En su primera declaración tras la caída ante Miami Marlins, enfatizó: “Aunque tengas un gran equipo en teoría, nadie te lo va a traer. Tienes que salir a buscarlo. Digo que simplemente tenemos que ganar juegos”.

Juan Soto habló sobre el fracaso de su temporada en las Grandes Ligas con los Mets

Soto comenzó la temporada con algunas dudas respecto a su producción individual, aunque luego logró remontar su desempeño y marcar récords personales. Al ser consultado sobre el balance de la temporada, fue tajante: “Es un fracaso”.

El equipo dependía de sí mismo para clasificar, ya que Milwaukee había vencido a Cincinnati. Los Mets necesitaban ganar contra los Marlins, pero sufrieron una dura derrota por 4-0.

“Siempre que no llegas a los playoffs o no ganas un campeonato, es un fracaso. Así lo veremos y así es como abordaremos la temporada baja”, insistió. Además, dio a entender que no abandonará el proyecto y que una mala temporada “no va a determinar” la capacidad del plantel.

En contraste: la histórica temporada de Soto contra el fracaso de los Mets

Juan Soto llegó a los Mets en 2024, pero su mejor temporada, paradójicamente, se dio cuando el equipo no pudo clasificar a los playoffs. El oriundo de República Dominicana ostentó números impresionantes a contramano del andar del equipo.

Los Mets perdieron su último partido y consumaron el fracaso Frank Franklin II - AP

Estos fueron las estadísticas ofensivas que marcaron una temporada récord para el jardinero dominicano, según el sitio oficial de la MLB:

Partidos: 154

Hits (indiscutibles): 148

Dobles: 20

Triples: 1

Jonrones: 42 (récord personal)

Carreras impulsadas (RBI): 104

Carreras anotadas: 117

Bases por bolas: 123

Bases robadas: 35

Promedio / OBP / SLG: .267 / .399 / .534

Promedio de bateo: .282.

OBP (Porcentaje de embase): .418

SLG (Slugging): .533

OPS: .950

Con 42 cuadrangulares, el dominicano alcanzó su mejor registro en la MLB y reforzó su reputación como uno de los bateadores más completos. Además, tuvo un porcentaje de embase (.418) que ningún otro dominicano logró con más de 3500 turnos.

Sin embargo, en el último partido, cuando los Mets necesitaban una victoria, Juan Soto apenas aportó una base por bolas en sus tres turnos al bate, una actuación que encendió las críticas en las redes sociales.

Soto rompió récords personales, pero la temporada del equipo fue muy mala Frank Franklin II - AP

Juan Soto firmó uno de los contratos más altos de la historia del deporte

Soto es uno de los jugadores más importantes en las Grandes Ligas y esto se confirmó cuando se mudó de equipo en la ciudad de Nueva York y pasó a los Mets. El acuerdo implicó un contrato de 15 años y 765 millones de dólares, que podría escalar hasta US$805 millones, según Associated Press.

Su salario lo coloca entre los deportistas mejor pagos de la historia, pero también lo convierte en blanco de cuestionamientos cada vez que el equipo no responde a las expectativas.