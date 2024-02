escuchar

Lupillo Rivera, miembro de una de las familias más famosas del género regional mexicano, se convirtió en el líder de la semana de La casa de los famosos, luego de demostrar sus habilidades en una serie de retos que los participantes enfrentaron para decidir quién llevaría el título de la semana. El cantante ahora tendrá algunos beneficios especiales, como poder espiar a sus compañeros, descansar en una suite y salvar a alguien de la nominación.

El puesto del líder de la semana se disputó entre Alfredo Adame, Daniela Alexis, Gregorio Pernía, Thali García y Lupillo Rivera. Una de las pruebas se llamó “los electricistas” e implicaba encender focos siguiendo una secuencia específica. Entre los participantes que lo lograron, estuvieron el intérprete de “Acá entre nos” y Thalia García. Actualmente, hay rumores de romance entre ellos.

Lupillo Rivera es el líder de la semana en La casa de los famosos @telemundorealities / Instagram

Cómo se consigue el título de “líder” en la semana de La casa de los famosos

Como líder, Lupillo Rivera tiene la opción de compartir la suite de la casa y, como era de esperarse, eligió a Thali, lo que seguramente provocará que surjan más especulaciones sobre su relación.

Mientras tanto, la actriz y modelo mexicana, de 33 años, busca lograr un lugar entre las preferencias de los otros concursantes para llegar a la final del reality y para llevarse el gran premio de US$200 mil. Ente las noticias más destacadas de La casa de los famosos de Telemundo, García tuvo una fuerte discusión con Fernando Lozada, debido a los rumores de que ella estaría haciendo trampa para ganar la competencia. Además, un pleito surgió por la comida, específicamente por las salchichas y los aguacates.

Esta semana se elegirán a los siguientes nominados @jimenagallegotv / Instagram

La historia de amor de Lupillo Rivera y Belinda

Una de las motivaciones de los espectadores para ver el reality La casa de los famosos es saber más sobre la relación sentimental que existió entre Lupillo Rivera y Belinda, antes de que la actriz tuviera una relación con Christian Nodal. El cantante confirmó que fueron pareja, que fue una relación muy especial y que duraron alrededor de ocho meses.

Lupillo y Belinda se conocieron mientras eran jueces en el programa La voz México, de 2019. “Tengo que agarrar y dejar bien marcada la huella y fue muy, muy, muy intenso. Muy hot”, aseguró el cantante a Maripily, sobre uno de sus encuentros.

En otras revelaciones, Rivera contó que su separación le dolió mucho y que dos de sus hijos, Lupita y Rey, tuvieron una relación muy cercana con Belinda. “Sufrí mucho, me dolió mucho, de esas que me marcó y puedo decir orgulloso que duré como 20 días borracho”, contó el intérprete. “A veces uno puede hablar mal de las mujeres, pero no es mi estilo”, agregó.

Quiénes serán los siguientes nominados en La casa de los famosos

Este 8 de febrero se conocerán a los siguientes nominados y uno de ellos tendrá que salir de la casa más famosa de la televisión. El público televidente podrá votar para salvar a su participante favorito, pero aunque el reality se ve en toda Latinoamérica, solamente los habitantes de Estados Unidos están autorizados para participar en el juego. El famoso que menos apoyo reciba se convertirá en el tercer expulsado.