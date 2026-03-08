Calendario de República Dominicana del World Baseball Classic 2026: todos los partidos y posibles cruces en Miami

República Dominicana vuelve a presentarse como una de las grandes candidatas del Clásico Mundial de Béisbol 2026 (WBC, por sus siglas en inglés) y comparte el Grupo D de Miami con Venezuela, Países Bajos, Israel y Nicaragua, según el esquema de grupos que detalla el sitio oficial del World Baseball Classic en MLB. De acuerdo con el calendario del torneo, el seleccionado dominicano tiene cuatro partidos en la fase de grupos y, si termina entre los dos primeros, se cruzará en cuartos de final con rivales del Grupo C, donde Japón asoma como el principal favorito.

Clásico Mundial de Béisbol 2026: todos los partidos de República Dominicana en el Grupo D

El calendario oficial del World Baseball Classic que publica MLB permite reconstruir el fixture de República Dominicana en el Grupo D.

El equipo caribeño juega todos sus partidos de la fase de grupos en loanDepot park, en Miami. Este es el cronograma en hora del Este de Estados Unidos (ET).

JUAN SOTO EN LA VICTORIA DE DOMINICANA

Viernes 6 de marzo: República Dominicana 12-3 Nicaragua .

. Domingo 8 de marzo: Países Bajos vs. República Dominicana (Victoria por nocaut 12-1).

Lunes 9 de marzo: República Dominicana vs. Israel , 12:00 ET, en Miami (loanDepot park).

, 12:00 ET, en Miami (loanDepot park). Miércoles 11 de marzo: República Dominicana vs. Venezuela , 20:00 ET, en Miami (loanDepot park).

, 20:00 ET, en Miami (loanDepot park). El cierre de la fase de grupos para ambos equipos está programado para el 11 de marzo, en horario nocturno, como “Dominican Republic vs. Venezuela, 8 PM, Miami”, según el mismo calendario.

En su cobertura previa, MLB y ESPN coinciden en que este Grupo D es uno de los más exigentes del WBC, con dos campeones de Grandes Ligas como República Dominicana y Venezuela, más la experiencia de Países Bajos y el empuje de Israel y Nicaragua.

Cómo ver los partidos de República Dominicana del World Baseball Classic 2026

De acuerdo con la guía “Full schedule, how to watch 2026 World Baseball Classic” publicada por MLB, todos los partidos del WBC se transmiten en Estados Unidos a través de la familia FOX Sports: FOX, FS1, FS2 y FOX Deportes, además de Tubi y la FOX Sports App.

El duelo de República Dominicana ante Israel del 9 de marzo a las 12:00 ET se verá por FS1, mientras que el Venezuela–Nicaragua de esa misma jornada va por FS2.

Posibles cruces de República Dominicana en cuartos de final del WBC

El formato del Clásico Mundial de Béisbol 2026, explicado por MLB, establece que los dos mejores equipos del Grupo D avanzan a los cuartos de final y se cruzan con los clasificados del Grupo C, que juegan en Tokio.

Shohei Ohtani (de espaldas) celebra con sus compañeros de Japón luego de batear un jonrón en el Clásico Mundial de béisbol, el viernes 6 de marzo de 2026, en Tokio. (AP Foto/Eugene Hoshiko) Eugene Hoshiko - AP

El cuadro oficial del torneo, presentado en la sección de “bracket” del World Baseball Classic, confirma que el emparejamiento es 1.º del Grupo D vs. 2.º del Grupo C y 1.º del Grupo C vs. 2.º del Grupo D.

En el Grupo C, que se disputa en el Tokio Dome, Japón parte como principal favorito para quedarse con el primer lugar, de acuerdo con los power rankings del WBC que elaboró ESPN. Con ese marco, los posibles caminos de República Dominicana en cuartos del World Baseball Classic son:​

Si República Dominicana termina 1.ª del Grupo D : se cruzará con el 2.º del Grupo C , que podría ser otra potencia asiática o un equipo emergente que quede detrás de Japón, según el nivel que muestren en la fase de grupos.

: se cruzará con el , que podría ser otra potencia asiática o un equipo emergente que quede detrás de Japón, según el nivel que muestren en la fase de grupos. Si República Dominicana termina 2.ª del Grupo D: su rival de cuartos sería el 1.º del Grupo C, donde Japón aparece como principal candidato al liderazgo, lo que configuraría un cruce de altísimo voltaje en el WBC.

En su análisis general del torneo, MLB subraya que tanto República Dominicana como Venezuela son vistos como aspirantes naturales a meterse en la fase final en Miami, pero antes deberán superar este paso intermedio de cuartos de final ante rivales del Grupo C, un filtro que puede cruzarlos con Japón o con otro contendiente fuerte del World Baseball Classic 2026.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.