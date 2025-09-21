La historia de Roberto Clemente y por qué uno de los premios más prestigiosos de las Grandes Ligas lleva su nombre

Uno de los premios más prestigiosos de las Grandes Ligas de Béisbol (MLB, por sus siglas en inglés) es el Roberto Clemente, anteriormente llamado Premio del Comisionado, considerado el honor individual más importante del rey de los deportes.

Cómo surgió el Premio Roberto Clemente

La MLB siempre ha buscado reconocer la labor fuera del diamante de sus jugadores. Fue así que en 1971 se creó el Premio del Comisionado, con el objetivo de destacar la labor filantrópica de algunos beisbolistas.

El propósito del galardón es honrar al pelotero que mejor represente los valores del béisbol a través de labores altruistas y sociales, involucrando a la comunidad y apoyando causas filantrópicas, dentro y fuera del campo de juego.

Cada año, todos los equipos de la MLB presentan un candidato para este premio. Con la lista completa, el ganador se define mediante una votación abierta a los aficionados. El anuncio se realiza previo a uno de los partidos de la Serie Mundial, según el medio especializado Séptima Entrada.

El primer ganador del Premio del Comisionado fue Willie Mays, de los Gigantes de San Francisco, en la temporada de 1971. Desde entonces, ningún jugador ha conseguido repetir el galardón. En 2014, se produjo un empate en las votaciones y el reconocimiento fue entregado de manera conjunta a Paul Konerko y Jimmy Rollins.

Por qué se llama Premio Roberto Clemente

Roberto Clemente fue un histórico pelotero de Grandes Ligas que jugó 18 temporadas, todas con los Piratas de Pittsburgh. Acumuló más de 2400 partidos, conectó 240 jonrones y remolcó 1305 carreras. Fue elegido en 12 ocasiones para el Juego de las Estrellas, ganó cuatro veces el título de bateo de la Liga Nacional y fue nombrado MVP en 1966.

Votaciones del Premio Roberto Clemente (mlb.com)

Además de su trayectoria deportiva, Clemente fue reconocido por su compromiso social. Se destacó por apoyar a los más necesitados, en especial a la comunidad latina en Estados Unidos y en su natal Puerto Rico.

Su muerte ocurrió de manera trágica el 23 de diciembre de 1972, cuando el avión en el que viajaba rumbo a Nicaragua con ayuda humanitaria para los damnificados de un terremoto se desplomó poco después de despegar.

En honor a su legado, la MLB decidió en 1973 rebautizar el Premio del Comisionado como Premio Roberto Clemente.

Quiénes son los nominados para el Premio Roberto Clemente 2025

Para este año, la MLB ya dio a conocer la lista de nominados, y los aficionados pueden votar por su jugador favorito a través del sitio oficial de la liga.

Premio Roberto Clemente 2025 (mlb.com)

Liga Americana

Azulejos: José Berríos

José Berríos Orioles: Jordan Westburg

Jordan Westburg Rays: Pete Fairbanks

Pete Fairbanks Medias Rojas: Liam Hendriks

Liam Hendriks Yankees: Carlos Rodón

Carlos Rodón Guardianes: Bo Naylor

Bo Naylor Reales: Bobby Witt Jr.

Bobby Witt Jr. Tigres: Tarik Skubal

Tarik Skubal Twins: Pablo López

Pablo López Medias Blancas: Mike Tauchman

Mike Tauchman Angelinos: Logan O’Hoppe

Logan O’Hoppe Astros: Josh Hader

Josh Hader Atléticos: Lawrence Butler

Lawrence Butler Marineros: J.P. Crawford

J.P. Crawford Rangers: Corey Seager

Liga Nacional

Bravos: Spencer Strider

Spencer Strider Marlins: Griffin Conine

Griffin Conine Mets: Francisco Lindor

Francisco Lindor Filis: Aaron Nola

Aaron Nola Nacionales: Trevor Williams

Trevor Williams Cerveceros: Sal Frelick

Sal Frelick Cachorros: Kyle Tucker

Kyle Tucker Piratas: Paul Skenes

Paul Skenes Cardenales: Brendan Donovan

Brendan Donovan Reds: Brent Suter

Brent Suter Diamondbacks: Corbin Carroll

Corbin Carroll Padres: Joe Musgrove

Joe Musgrove Gigantes: Ryan Walker

Ryan Walker Rockies: Kyle Freeland

Kyle Freeland Dodgers: Mookie Betts

Los fanáticos podrán votar hasta el 28 de septiembre a través de su sitio web oficial, fecha en que finaliza la temporada regular de la MLB, previo al inicio del Clásico de Otoño.