La historia de Roberto Clemente y por qué uno de los premios más prestigiosos de las Grandes Ligas lleva su nombre
Es considerado el honor individual más grande de la liga profesional de Estados Unidos que se entrega cada año
- 3 minutos de lectura'
Uno de los premios más prestigiosos de las Grandes Ligas de Béisbol (MLB, por sus siglas en inglés) es el Roberto Clemente, anteriormente llamado Premio del Comisionado, considerado el honor individual más importante del rey de los deportes.
Cómo surgió el Premio Roberto Clemente
La MLB siempre ha buscado reconocer la labor fuera del diamante de sus jugadores. Fue así que en 1971 se creó el Premio del Comisionado, con el objetivo de destacar la labor filantrópica de algunos beisbolistas.
El propósito del galardón es honrar al pelotero que mejor represente los valores del béisbol a través de labores altruistas y sociales, involucrando a la comunidad y apoyando causas filantrópicas, dentro y fuera del campo de juego.
Cada año, todos los equipos de la MLB presentan un candidato para este premio. Con la lista completa, el ganador se define mediante una votación abierta a los aficionados. El anuncio se realiza previo a uno de los partidos de la Serie Mundial, según el medio especializado Séptima Entrada.
El primer ganador del Premio del Comisionado fue Willie Mays, de los Gigantes de San Francisco, en la temporada de 1971. Desde entonces, ningún jugador ha conseguido repetir el galardón. En 2014, se produjo un empate en las votaciones y el reconocimiento fue entregado de manera conjunta a Paul Konerko y Jimmy Rollins.
Por qué se llama Premio Roberto Clemente
Roberto Clemente fue un histórico pelotero de Grandes Ligas que jugó 18 temporadas, todas con los Piratas de Pittsburgh. Acumuló más de 2400 partidos, conectó 240 jonrones y remolcó 1305 carreras. Fue elegido en 12 ocasiones para el Juego de las Estrellas, ganó cuatro veces el título de bateo de la Liga Nacional y fue nombrado MVP en 1966.
Además de su trayectoria deportiva, Clemente fue reconocido por su compromiso social. Se destacó por apoyar a los más necesitados, en especial a la comunidad latina en Estados Unidos y en su natal Puerto Rico.
Su muerte ocurrió de manera trágica el 23 de diciembre de 1972, cuando el avión en el que viajaba rumbo a Nicaragua con ayuda humanitaria para los damnificados de un terremoto se desplomó poco después de despegar.
En honor a su legado, la MLB decidió en 1973 rebautizar el Premio del Comisionado como Premio Roberto Clemente.
Quiénes son los nominados para el Premio Roberto Clemente 2025
Para este año, la MLB ya dio a conocer la lista de nominados, y los aficionados pueden votar por su jugador favorito a través del sitio oficial de la liga.
Liga Americana
- Azulejos: José Berríos
- Orioles: Jordan Westburg
- Rays: Pete Fairbanks
- Medias Rojas: Liam Hendriks
- Yankees: Carlos Rodón
- Guardianes: Bo Naylor
- Reales: Bobby Witt Jr.
- Tigres: Tarik Skubal
- Twins: Pablo López
- Medias Blancas: Mike Tauchman
- Angelinos: Logan O’Hoppe
- Astros: Josh Hader
- Atléticos: Lawrence Butler
- Marineros: J.P. Crawford
- Rangers: Corey Seager
Liga Nacional
- Bravos: Spencer Strider
- Marlins: Griffin Conine
- Mets: Francisco Lindor
- Filis: Aaron Nola
- Nacionales: Trevor Williams
- Cerveceros: Sal Frelick
- Cachorros: Kyle Tucker
- Piratas: Paul Skenes
- Cardenales: Brendan Donovan
- Reds: Brent Suter
- Diamondbacks: Corbin Carroll
- Padres: Joe Musgrove
- Gigantes: Ryan Walker
- Rockies: Kyle Freeland
- Dodgers: Mookie Betts
Los fanáticos podrán votar hasta el 28 de septiembre a través de su sitio web oficial, fecha en que finaliza la temporada regular de la MLB, previo al inicio del Clásico de Otoño.
