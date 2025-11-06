La marca de dos latinos que Ohtani podría romper si gana el JMV de las Grandes Ligas en 2025

El japonés Shohei Ohtani fue nuevamente nominado al premio al Jugador Más Valioso (JMV) de la Liga Nacional de Béisbol de Estados Unidos (MLB, por sus siglas en inglés). En caso de ganarlo, la gran figura de Los Angeles Dodgers, que recientemente se consagró campeón de la Serie Mundial, superaría la marca de dos exjugadores latinos de origen dominicano.

La marca de dos exjugadores de la MLB de origen dominicano que Shohei Ohtani podría superar

El actual lanzador estrella de los Dodgers ya acumula tres premios al Jugador Más Valioso en su carrera (2021, 2023 y 2024). Si consigue el cuarto en 2025, romperá la paridad con nombres ilustres como los de los latinos Alex Rodríguez y Albert Pujols, ambos de origen dominicano, así como con el estadounidense Mike Trout.

Shohei Ohtani, de los Dodgers de Los Ángeles, está en las puertas de conseguir una marca histórica Brynn Anderson - AP

Ohtani, último ganador del premio MVP (Jugador Mas Valioso, por sus siglas en inglés), figura nuevamente entre los tres candidatos, junto al dominicano Juan Soto, de New York Mets, y Kyle Schwarber, de Philadelphia Phillies.

El japonés, que firmó una temporada extraordinaria y se consagró campeón de la Serie Mundial, es el gran favorito a quedarse con el galardón. Si este 2025 recibe su cuarto galardón, alcanzaría una marca histórica que solo el exjugador Barry Bonds, con siete premios, logró superar, según detalló un informe de la web de la MLB.

Barry Bonds, el único jugador de la histpria en ganar más de 3 JMV

El desafío de lograr tres JMV consecutivos en la MLB

Además de acercarse al récord absoluto, el lanzador de los Dodgers podría igualar otra hazaña que solo Barry Bonds alcanzó: ganar tres premios JMV consecutivos. El histórico beisbolista californiano lo logró entre 2001 y 2004 con San Francisco Giants.

Por su parte, Ohtani, con dos JMV consecutivos (2023 y 2024), está a las puertas de una proeza que ni Mike Trout ni otras leyendas modernas alcanzaron, lo que lo ubicaría en un lugar privilegiado de la historia de la MLB.

En los últimos años, el jugador que estuvo más cerca de conseguirlo fue Pujols, que terminó en 2010 en el segundo puesto, detrás de Joey Votto, luego de haber ganado el premio en 2008 y 2009.

Otra posible hazaña para Shohei Ohtani: campeón de la MLB y posible JMV

La posibilidad de romper más récords no termina allí para Ohtani. El japonés también podría repetir otra hazaña poco común: conquistar un nuevo JMV en medio de títulos consecutivos de Serie Mundial.

Shohei Ohtani se consagró campeón de la MLB con Los Angeles Dodgers Mark J. Terrill - AP

En la historia de la MLB, solo Joe Morgan, con los Rojos de Cincinnati en 1975 y 1976, logró combinar ambas cosas. Ohtani, que ya formó parte del equipo campeón de 2024, podría igualar esa marca si se confirma su victoria.

Junto a Morgan, Mike Schmidt, Roger Maris, Mickey Mantle y Hal Newhouser forman parte del selecto grupo que ganó el premio en años coincidentes con un título de campeón de las Grandes Ligas.

¿Cuándo se sabrá el nuevo JMV de la MLB de Estados Unidos?

Los fanáticos del béisbol tienen que esperar para saber si quién será el ganador del JMV de la temporada 2025. El galardón se dirimirá entre el japonés Ohtani, el dominicano Soto y el estadounidense Schwarber.

Shohei Ohtani, astro japonés de los Dodgres de Los Ángeles, festeja la victoria sobre los Rojos de Cincinnati en la serie de comodines de la Liga Nacional, el miércoles 1 de octubre de 2025 (AP Foto/Mark J. Terrill) Mark J. Terrill - AP

Los votantes de la Asociación de Cronistas de Béisbol de Norteamérica (BBWAA, por sus siglas en inglés) anunciarán al ganador el próximo jueves 13 de noviembre, en una transmisión en vivo por MLB Network.