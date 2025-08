“Los 4 fantásticos”: las apariciones de Lauren Sánchez, esposa de Jeff Bezos, en las películas de 2005 y 2007

Lauren Sánchez, la esposa de Jeff Bezos, y reconocida periodista, ha participado en producciones cinematográficas de la talla de Los 4 Fantásticos, franquicia que recientemente lanzó un nuevo remake protagonizado por Pedro Pascal, además de otras películas que fueron un gran éxito hace varios años.

Estas son las apariciones de Lauren Sánchez en “Los 4 Fantásticos”

Al ser una destacada periodista, la mujer de 55 años de edad interpretó a una reportera en las películas de Los 4 Fantásticos (2005) y Los 4 Fantásticos: el origen de Silver Surfer (2007), de acuerdo con la revista HOLA!.

Lauren Sánchez tuvo una participación especial en las películas de "Los 4 Fantásticos" estrenadas en 2005 y 2007 (Web/HOLA)

Ambos largometrajes forman parte de la saga de producciones que trajeron a la pantalla las historias de los comics de Marvel, y se estrenaron en el 2005 y en el 2007, respectivamente.

En las películas, la famosa está en el lugar de los acontecimientos más importantes, lista para dar su reporte, realizar entrevistas a los involucrados o hacer comentarios que invitan a reflexionar a la audiencia.

Sin embargo, algo que aún conserva Sánchez Bezos de estos papeles pequeños, es su amistad con Jessica Alba, pues las dos se hicieron muy cercanas desde el 2005 y se las ha visto juntas en diferentes eventos públicos.

Además de los “cameos” de Lauren Sánchez Bezos en Los 4 fantásticos, la periodista participó en otras películas.

Otras películas en las que aparece Lauren Sánchez

La famosa periodista y ex reina de belleza tuvo participaciones en otras producciones, además de sus papeles en Los 4 Fantásticos, según IMDB, Sánchez Bezos también hizo el papel de reportera del Canal 4 para la película El Club de la Pelea, protagonizada por Brad Pitt y Edward Norton.

Lauren Sánchez Bezos participó como extra en otras películas y como actriz en series de televisión (Archivo) Captura video Vogue

También hizo el papel de presentadora de noticias en producciones como El día después de mañana, Ted 2 y Hollywood: Departamento de Homicidios, además de que se interpretó a ella misma en la película Golpe Bajo de Adam Sandler.

Pero la famosa también ha incursionado en el mundo de la actuación dando vida a personajes completamente ajenos a su trabajo en la vida real, como la vez que estuvo en NCIS: Criminología Naval como la Agente Sánchez o en la serie Días de Nuestras Vidas, con el personaje de Cece Chávez.

Así saltó a la fama Lauren Sánchez, esposa de Jeff Bezos

La periodista es de ascendencia mexicana y tiene nacionalidad estadounidense, nació en Nuevo México en 1969, aunque se creció en California, de acuerdo con la BBC.

La famosa declaró hace varios años que proviene de una familia de escasos recursos, dijo que su abuela solía limpiar casas y que ella dormía en la parte trasera de una camioneta.

Al principio intentó convertirse en azafata, aunque según Sánchez fue discriminada por su peso, pues le pidieron que bajara dos kilos para poder contratarla. Poco después, ingresó a la carrera de Periodismo en la Universidad del Sur de California, aunque abandonó todo para comenzar a trabajar en la industria audiovisual.

Su carrera como comunicadora inició en medios locales, y después logró formar parte de cadenas como Fox, Good Day LA o Extra. Y, en 1999, obtuvo un premio Emmy por su trabajo como presentadora UPN News 13.

La periodista Lauren Sánchez se casó con el multimillonario Jeff Bezos, dueño de Amazon (Archivo)

La famosa ascendió rápidamente y consiguió el título de la presentadora oficial del programa So You Thing You Can Dance? (¿Crees que puedes bailar?), un reality show en el que bailarines profesionales y amateurs compiten por un premio.

En el 2003 fue nombrada como “la presentadora de noticias más popular de Estados Unidos” por la revista Variety. Los rumores apuntan que fue hasta el 2019 que Sánchez y Bezos comenzaron su romance.