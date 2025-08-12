Los Ángeles: arrestan a los ladrones que entraron a robar a la casa de Brad Pitt valorada en US$5,5 millones

La policía de Los Ángeles detuvo a dos jóvenes vinculados a una serie de robos en viviendas de celebridades, entre ellas la casa de Brad Pitt en el exclusivo barrio de Los Feliz, valuada en 5,5 millones de dólares. El actor se encontraba en una gira promocional de su nueva película cuando, el pasado 25 de junio, los intrusos escalaron la valla de seguridad, rompieron una ventana y sustrajeron objetos de valor.

Detienen a dos sospechosos vinculados a una banda que robó la casa de Brad Pitt

De acuerdo con People, Jaquory Arman Watson y Damari Zair Charles, ambos de 18 años, fueron arrestados este lunes por cargos de robo en primer grado, además de una agravante por presuntamente haber cometido el delito en complicidad con otra persona. También enfrentan acusaciones por un intento de asalto en otra vivienda del condado de Orange, California, ocurrido el jueves 7 de agosto.

Jaquory Arman Watson y Damari Zair Charles, ambos de 18 años, fueron arrestados el pasado lunes por cargos de robo en primer grado Agencia AP

Según las autoridades, hay sospechas de que los jóvenes integraban una banda que había cometido varios asaltos en residencias del sur de California. Según registros judiciales del condado de Orange, están detenidos sin derecho a fianza. En caso de ser condenados, Watson y Charles podrían recibir una pena de hasta seis años de prisión.

Mientras que NBC4 indicó que en los próximos días se espera la presentación de cargos vinculados al robo en la casa de Pitt, la identidad del tercer sospechoso todavía no fue revelada públicamente. Por otro lado, autoridades policiales mencionaron que la banda no parecería tener como objetivo exclusivo a celebridades, ya que también se reportaron allanamientos en hogares de personas que no son famosas.

El robo a la vivienda del actor ocurrió mientras Pitt se encontraba en una gira promocional de su película F1: The Movie Reuters

El Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD, por sus siglas en inglés) detalló que la detención de los ladrones se llevó a cabo el pasado jueves por la noche. Además, precisaron que el asalto a la vivienda del actor ocurrió alrededor de las 22.30 hs, mientras Pitt se encontraba en una gira promocional de su película F1: The Movie.

Según las autoridades, los sospechosos escalaron la valla de seguridad de la casa y quebraron una ventana para ingresar. De esta forma, “saquearon el lugar y luego huyeron con diversos objetos”. El LAPD informó que, a lo largo de la investigación, los detectives lograron identificar a los sospechosos mediante imágenes de cámaras de seguridad y otras pruebas.

Ola de robos en casas de celebridades en Los Ángeles durante los últimos meses

El robo en la propiedad de Pitt es parte de una serie de recientes asaltos y delitos cometidos en hogares de celebridades en Los Ángeles. La vivienda de la actriz Nicole Kidman y el músico Keith Urban fue asaltada el Día de San Valentín, mientras que ese mismo mes la casa del delantero del Los Ángeles Football Club (LAFC) Olivier Giroud también fue víctima de un allanamiento.

Brad Pitt en la promoción de su nueva película, en Nueva York Reuters

En mayo, Jennifer Aniston sufrió un incidente cuando un hombre -que resultó ser un acosador- embistió con su vehículo la reja de entrada de su hogar en Bel Air, y en julio se reportó un intento de robo en la residencia del lanzador de los Dodgers, Yoshinobu Yamamoto, ubicada en Hollywood Hills.

En agosto del año pasado, la vivienda de Tom Hanks y Rita Wilson, en Pacific Palisades, también fue blanco de un saqueo. Además, en 2023 se registraron asaltos en los hogares de los jugadores de los Dodgers Max Muncy y Freddie Freeman.