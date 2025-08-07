Miss Universo 2025: República Dominicana anunció una nueva corona, pero todavía no tiene representante
Una a una, quiénes son las máximas candidatas dominicanas que compiten por un lugar en el evento final de Tailandia
A solo tres meses de celebrarse el Miss Universe 2025 en Tailandia, República Dominicana está por decidir quién será su representante en el certamen. La ganadora contará con una nueva corona que refleja la cultura y el poder femenino.
Así es la nueva corona del Miss Universe República Dominicana
La nueva corona fue presentada por Magali Febles, directora de la franquicia en República Dominicana, en un encuentro realizado en el Hotel Real Intercontinental Santo Domingo. Allí, junto con el “zar de la belleza”, Osmel Sousa, realzó las cualidades del nuevo accesorio.
“Esta corona representa mucho más que una victoria. Es el símbolo del compromiso, la disciplina y el propósito con el que una reina se entrega a su nación“, expresó Febles, según consignó Diario Libre.
La joya fue diseñada por Axel Thomas. La misma está inspirada en el logo del Miss Universe y cuenta con una estrella de ocho puntas de cristal amatista que simboliza la “luz, guía y propósito divino”.
Junto a esta estrella, se despliegan un destello de luces. Las mismas connotan las energías cósmicas ideales para “alcanzar la segunda corona universal para la República Dominicana”.
“Su diseño simétrico enmarca una majestuosa estrella de ocho puntas con cristal amatista en el centro, símbolo de luz, guía y propósito divino. La misma canaliza las energías cósmicas con un mensaje claro: la esperanza de una segunda corona universal para República Dominicana“, informó la organización en su cuenta de Instagram.
Los accesorios de la joya están compuestos por piedras en tonos amarillos y azules que evocan el Caribe. Asimismo, está rodeada por ramas de laurel en cristal como “símbolo de victoria y honra”.
Cuándo se celebra el Miss Universe República Dominicana 2025
La gala final del certamen se celebra este domingo 10 de agosto a partir de las 19 (hora local) en el Teatro Nacional Eduardo Brito en Santo Domingo. El costo de los boletos varía entre los US$184 y US$276,02, según consignó Uepa Tickets.
"Ya están a la venta las boletas para la Gala Final del Miss Universe República Dominicana 2025“, anunció el comité del certamen en su cuenta de Instagram.
Previo a la gran noche, la organización tiene previsto una serie de actividades en conjunto con las misses:
- Viernes 8 de agosto: Competencia preliminar a las 19 hs (hora local).
- Sábado 9 de agosto: Skin Care Day a las 9 hs y los ensayos generales en el Teatro Nacional.
Quiénes compiten por la corona en el Miss Universe República Dominicana
El certamen cuenta con 36 candidatas que representan a diversos municipios y provincias del país. Algunas de ellas son:
- Jearmanda Ramos como Miss Punta Cana: tiene 27 años, es Licenciada en Negocios Internacionales y mide 1.85 metros. Es una de las más aclamadas en redes sociales.
- Jennifer Ventura como Miss Barahona: es ingeniera civil y cuenta con una maestría internacional.
- Esmeralda Columna como Miss Bonao: es una actriz, bailarina y educadora dominicana.
- Mío Almonte como Miss Sánchez Ramírez: es modelo internacional y madre de dos hijos.
- Crismari Inoa como Miss Hato Mayor: es doctora, fotógrafa y voluntaria.
- Delia Mejía como Miss San José de Ocoa: es modelo internacional y estudiante de Administración.
- Yordalis Corporán como Miss Santo Domingo Norte: es ingeniera industrial, locutora y guía de crecimiento personal.
- Yakaira Reyes como Miss La Altagracia: es bailarina profesional, amante del derecho y el turismo.
