Myrka Dellanos y el fuerte mensaje que envió tras su salida como conductora de Telemundo

El miércoles 8 de octubre se conoció que Myrka Dellanos dejaría sus programas en Telemundo y su conducción en La mesa caliente. Por este motivo, la presentadora publicó un fuerte mensaje en sus redes sociales tras su salida de la cadena.

Cuál fue el mensaje que publicó Myrka Dellanos tras salir de Telemundo

La presentadora de televisión y radio estadounidense, periodista y autora, compartió con sus más de cuatro millones de seguidores un emotivo mensaje luego de que se confirmara su desvinculación de Telemundo y del programa La mesa caliente, informó People.

La expareja de Luis Miguel llevaba 3 años en el programa y su trabajo siempre fue reconocido (Instagram/@myrkadellanos)

En su cuenta de Instagram, la expareja de Luis Miguel publicó la siguiente historia:

“Octubre será tu momento crucial”, versículo 8:28. Todo pasa por una razón. Puede que no lo veas ahora, pero tarde o temprano Dios te revelará por qué permitió que ciertas cosas sucedieran. Mantén la fe: Dios puede hacer cualquier cosa, por cualquiera, en cualquier momento, incluso cuando parezca imposible.

Luego añadió: “Él nunca es demasiado pronto, nunca demasiado tarde y nunca olvida a sus hijos. No te rindas. Lo que se siente como un revés es parte de su preparación. Este octubre abrirá las puertas correctas, eliminará a las personas equivocadas y traerá paz donde había presión. Confía en Él: está escribiendo tu historia con un propósito. Comparte esto con alguien que te importe y observa cómo Dios se mueve antes de que termine el año. Si Dios es importante en tu vida, ¡pon ‘Amén!’”.

Mensaje que publicó Myrka Dellanos en sus redes sociales (Instagram/@myrkadellanos)

Por qué salió Myrka Dellanos de Telemundo

Myrka Dellanos, de 60 años, ya no forma parte de Telemundo ni del programa La mesa caliente, al que se unió en 2022 para acompañar en la conducción a Giselle Blondet y Verónica Bastos. Recibió la noticia por parte del área de Recursos Humanos el pasado miércoles 8 de octubre, destacó Meridiano.

A la presentadora le anunciaron su despido esta semana (Instagram/@myrkadellanos)

Así anunciaron su salida del programa

Giselle Blondet informó en vivo que la conductora Myrka Dellanos ya no integrará la cadena. Su excompañera agradeció su contribución y profesionalismo hacia el programa, destacó Telemundo.

“Nuestra colega Myrka Dellanos ya no va a ser parte de este programa La mesa caliente. Myrka es una presentadora de televisión de gran talento, caracterizada por su profesionalismo y dedicación”, expresó Blondet.

La conductora agregó: “Le agradecemos sus valiosas contribuciones a nuestro show desde su lanzamiento. Sin duda, Myrka ayudó a posicionarnos como uno de los principales programas de las tardes en la televisión en español. Su participación será siempre parte de nuestra historia. Le deseamos muchos éxitos en sus futuros proyectos”.

Myrka Dellanos junto a sus excompañeras de La mesa caliente (Instagram/@myrkadellanos)

Así es la trayectoria de Myrka Dellanos

Dellanos posee una exitosa carrera en la televisión que abarca varias décadas y es una de las periodistas más respetadas de la televisión hispana. Se graduó en la Universidad de Miami y es licenciada en Periodismo, consignó Us Weekly.

Entre los datos más destacados figuran: