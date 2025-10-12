Myrka Dellanos y el fuerte mensaje que envió tras su salida como conductora de Telemundo
La cadena de televisión sorprendió al anunciar la salida de una de las periodistas más destacadas y queridas por el público
- 4 minutos de lectura'
El miércoles 8 de octubre se conoció que Myrka Dellanos dejaría sus programas en Telemundo y su conducción en La mesa caliente. Por este motivo, la presentadora publicó un fuerte mensaje en sus redes sociales tras su salida de la cadena.
Cuál fue el mensaje que publicó Myrka Dellanos tras salir de Telemundo
La presentadora de televisión y radio estadounidense, periodista y autora, compartió con sus más de cuatro millones de seguidores un emotivo mensaje luego de que se confirmara su desvinculación de Telemundo y del programa La mesa caliente, informó People.
En su cuenta de Instagram, la expareja de Luis Miguel publicó la siguiente historia:
“Octubre será tu momento crucial”, versículo 8:28. Todo pasa por una razón. Puede que no lo veas ahora, pero tarde o temprano Dios te revelará por qué permitió que ciertas cosas sucedieran. Mantén la fe: Dios puede hacer cualquier cosa, por cualquiera, en cualquier momento, incluso cuando parezca imposible.
Luego añadió: “Él nunca es demasiado pronto, nunca demasiado tarde y nunca olvida a sus hijos. No te rindas. Lo que se siente como un revés es parte de su preparación. Este octubre abrirá las puertas correctas, eliminará a las personas equivocadas y traerá paz donde había presión. Confía en Él: está escribiendo tu historia con un propósito. Comparte esto con alguien que te importe y observa cómo Dios se mueve antes de que termine el año. Si Dios es importante en tu vida, ¡pon ‘Amén!’”.
Por qué salió Myrka Dellanos de Telemundo
Myrka Dellanos, de 60 años, ya no forma parte de Telemundo ni del programa La mesa caliente, al que se unió en 2022 para acompañar en la conducción a Giselle Blondet y Verónica Bastos. Recibió la noticia por parte del área de Recursos Humanos el pasado miércoles 8 de octubre, destacó Meridiano.
Así anunciaron su salida del programa
Giselle Blondet informó en vivo que la conductora Myrka Dellanos ya no integrará la cadena. Su excompañera agradeció su contribución y profesionalismo hacia el programa, destacó Telemundo.
“Nuestra colega Myrka Dellanos ya no va a ser parte de este programa La mesa caliente. Myrka es una presentadora de televisión de gran talento, caracterizada por su profesionalismo y dedicación”, expresó Blondet.
La conductora agregó: “Le agradecemos sus valiosas contribuciones a nuestro show desde su lanzamiento. Sin duda, Myrka ayudó a posicionarnos como uno de los principales programas de las tardes en la televisión en español. Su participación será siempre parte de nuestra historia. Le deseamos muchos éxitos en sus futuros proyectos”.
Así es la trayectoria de Myrka Dellanos
Dellanos posee una exitosa carrera en la televisión que abarca varias décadas y es una de las periodistas más respetadas de la televisión hispana. Se graduó en la Universidad de Miami y es licenciada en Periodismo, consignó Us Weekly.
Entre los datos más destacados figuran:
- Saltó a la fama con Primer Impacto, en Univisión: su reconocimiento llegó en la década de 1990 al conducir el noticiero de espectáculos e interés humano Primer Impacto, junto a María Celeste Arrarás. Su estilo empático y profesional la convirtió en un rostro emblemático de la televisión hispana.
- Ganó un premio Emmy: su trayectoria y trabajo periodístico la llevaron a ganar un Emmy, uno de los máximos galardones de la televisión en Estados Unidos.
- Fue jueza del Miss Universo 2023: participó como miembro del jurado en el prestigioso certamen de belleza, lo que reafirmó su vigencia y relevancia en los medios internacionales.
- Conduce su propio programa radial: está al frente de Myrka en la mañana, transmitido por la estación Vida Unida, donde aborda temas de actualidad, fe y bienestar personal.
- Tuvo una relación con Luis Miguel: en 2003 inició un romance con el cantante mexicano, que terminó en 2005. Su relación acaparó titulares y la colocó en el centro de la atención mediática durante varios meses.
- Es madre y defensora de la familia: su hija, Alexa, es fruto de un matrimonio anterior con el médico Alejandro Loynaz, fallecido en 2005. Ambas mantienen una relación cercana y Myrka ha hablado públicamente sobre la importancia de la fe, los valores y el equilibrio entre la vida profesional y personal.
Otras noticias de Agenda EEUU
- 1
El lado B del acuerdo: las apuestas en la Argentina de un inversor cercano a Trump quedaron en la mira
- 2
A qué hora es la final de La Voz Argentina y cómo votar al ganador
- 3
Hay alerta naranja por tormentas eléctricas para este domingo 12 de octubre: las provincias afectadas
- 4
El Gobierno vislumbra un panorama electoral difícil, con triunfos en siete distritos