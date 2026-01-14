Neymar Jr. adquiere su propio batimóvil de US$2 millones aunque no puede conducirlo

El futbolista brasileño Neymar Jr. mostró parte de su colección privada de vehículos inspirados en Batman, uno de sus superhéroes favoritos. Entre ellos destaca una réplica del batimóvil, valuada en dos millones de dólares, que, pese a su espectacular diseño, el jugador no puede conducir por una razón legal.

Neymar muestra su batimóvil y otros vehículos inspirados en Batman

La construcción del batimóvil tomó más de tres años y requirió el trabajo de un equipo de 50 personas, de acuerdo con el diario The Sun. El vehículo fue trasladado desde el Dream Car Museum, cerca de São Paulo, hasta el garaje personal del jugador.

Neymar presume sus vehículos inspirados en Batman (IG @neymarjr)

Además del batimóvil, Neymar presumió otros dos vehículos inspirados en el universo de DC Comics: un batcopter y un jet privado Dassault Falcon 900LX de color negro, similar al que utiliza el personaje de Bruce Wayne. En conjunto, los tres vehículos están valuados en casi 50 millones de libras esterlinas (alrededor de 67,2 millones de dólares).

Según el medio británico, el helicóptero tiene un valor aproximado de 10 millones de libras esterlinas (13,4 millones de dólares), mientras que el jet privado costó cerca de 37 millones de libras (49,8 millones de dólares). A través de su cuenta de Instagram, el futbolista compartió un video desde una pista de aterrizaje y acompañó la publicación con un breve mensaje en el que afirmó que su sueño se había hecho realidad.

Un detalle que llamó la atención de sus seguidores es que el batimóvil fue diseñado con un nivel de precisión casi cinematográfico, ya que replica fielmente el modelo utilizado en la trilogía de The Dark Knight.

Cuenta con un chasis tubular reforzado, una carrocería de fibra de carbono y un interior completamente personalizado, pensado más como una obra de arte que como un auto funcional. Por ese motivo, el vehículo fue concebido exclusivamente para exhibición privada y eventos especiales, y no como un medio de transporte convencional.

Por qué Neymar no puede conducir su batimóvil y otros autos exclusivos de su colección

Pese a la larga espera para recibir el vehículo, Neymar no puede manejar el batimóvil, ya que no está habilitado para circular por vías públicas. El auto no cuenta con la homologación ni los permisos necesarios, pues se trata de una pieza de exhibición, señala The Sun.

Neymar posee tres vehículos inspirados en Batman por más de 67 millones de dólares (IG @neymarjr)

El fanatismo del jugador por Batman no es nuevo. En 2022, fue fotografiado durante la premier de la película The Batman, junto a los actores Robert Pattinson y Zoë Kravitz, quien interpretó a Gatúbela.

El batimóvil forma parte de una amplia colección de autos de lujo del futbolista, entre los que se encuentran un Lamborghini Huracán, un Mercedes-Benz G Wagon, un Aston Martin DBX, un Bentley Continental GT y un Maserati MC12.

¿Neymar Jr. jugará con Brasil el Mundial 2026?

Tras su paso por clubes europeos como Barcelona y Paris Saint-Germain, Neymar tuvo una etapa breve en el Al-Hilal de Arabia Saudita, marcada por las lesiones. En 2025, regresó a Brasil para jugar con Santos FC, equipo con el que renovó contrato hasta diciembre de 2026.

El batcopter costó 13 millones de dólares a Neymar (IG @neymarjr)

Aunque el delantero desea volver a representar a Brasil en el Mundial de 2026, su participación permanece en duda debido a su estado físico y a la competencia por un lugar en la selección.