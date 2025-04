Pedro Almodóvar contundente contra Trump: lo llamó “lunático narcisista autoritario”

Pedro Almodóvar recibió este lunes el 50º Premio Chaplin en una gala realizada en el Lincoln Center de Nueva York, pero la ceremonia se transformó en un escenario de fuerte contenido político. En su discurso de aceptación, el director español lanzó duras críticas contra el presidente Donald Trump, denunció la persecución a inmigrantes y comparó la situación actual en Estados Unidos con regímenes autoritarios como Rusia, China y Corea del Norte.

Las duras críticas de Almodóvar a Donald Trump: “Lunático autoritario”

Almodóvar abrió su intervención con una frase que dejó al auditorio en silencio. “Dudé si era apropiado venir a un país gobernado por un lunático autoritario y narcisista que no respeta los derechos humanos”, afirmó.

Almodóvar Contra Trump

Durante su discurso, denunció la campaña de desinformación que —según señaló— promueve la administración Trump, y defendió a las comunidades migrantes.

“Trump y sus amigos, millonarios y oligarcas, no pueden convencernos de que la realidad que vemos con nuestros propios ojos es la contraria a la que vivimos, por mucho que tergiversen las palabras. Los inmigrantes no son criminales”, enfatizó. Además, dejó una definición sobre la guerra en el este de Europa: “Zelenski no es un dictador. Putin sí. Fue Rusia la que invadió Ucrania”.

Almodóvar dedicó el premio a los deportados y a la cultura

El cineasta dedicó el Premio Chaplin a los miles de deportados en los últimos meses, a la actriz trans Hunter Schafer y a la Universidad de Harvard, por su resistencia cultural frente a lo que describió como “la guerra de Trump contra el conocimiento y la cultura”.

Y lanzó un mensaje directo al mandatario: “Pasará a la historia como una catástrofe, como el mayor error de nuestro tiempo. Su ingenuidad solo es comparable a su violencia”.

Almodóvar, Franco y el recuerdo de la censura

A su vez, Almodóvar aprovechó para trazar un paralelismo con su propia experiencia bajo la dictadura de Franco en España. “Es imposible explicar lo que significó esa sensación de absoluta libertad para un joven que quería hacer películas”, recordó. Y alertó sobre los riesgos de retrocesos democráticos, tanto en su país natal como en Estados Unidos.

El apoyo de la comunidad artística en Nueva York

La gala en honor a Pedro Almodóvar en el Lincoln Center de Nueva York reunió a destacadas figuras del arte y el entretenimiento internacional, según consignó Variety.

Pedro Almodóvar recibió el 50º Premio Chaplin en el Lincoln Center de Nueva York, un galardón que distingue a las grandes leyendas del cine por su contribución artística y social x.@gavinincinema

Participaron Rossy de Palma, Dua Lipa, John Turturro, Mikhail Baryshnikov y John Waters, quienes rindieron tributo a la extensa trayectoria del cineasta español, reconocido por visibilizar la diversidad en la pantalla grande.

Dua Lipa elogió especialmente su capacidad para normalizar personajes trans y homosexuales en el cine, algo que definió como “radical y necesario en este momento histórico, en el que resurgen discursos de odio y exclusión contra las minorías”. La artista británica también destacó el equilibrio emocional de sus películas.

La cantante Dua Lipa y figuras como Rossy de Palma y John Turturro participaron de la gala en homenaje al cineasta manchego Instagram:@Duachile

“Me encanta cómo equilibras la emoción y el humor en tus historias, incluso en los temas más difíciles y marginales”, expresó Dua Lipa. “Me encanta especialmente cómo normalizaste por completo los roles o historias trans y gay, algo que hoy en día parece un acto bastante radical. Y, sin embargo, hay ligereza, sensibilidad y un profundo sentido de humanidad en todo lo que haces”, agregó.

Además, se proyectaron mensajes grabados de Martin Scorsese, Tilda Swinton y Antonio Banderas, quienes celebraron la influencia global de Almodóvar y su compromiso constante con las causas sociales, los derechos humanos y la libertad creativa.