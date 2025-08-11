Piden US$19,9 millones: así es por dentro la casa que Chris Pratt y Katherine Schwarzenegger venden en California

Chris Pratt y Katherine Schwarzenegger pusieron en venta la mansión que construyeron en California y piden US$19,9 millones. Aunque la propiedad fue diseñada a medida -con 12 baños, sauna y cine privado-, ahora la pareja vive en una casa alquilada que pertenece a Katy Perry y que está en medio de una disputa legal.

Cómo se ve la mansión de Pratt y Katherine Schwarzenegger en California

El 4 de agosto de 2025, Realtor anunció que Chris Pratt y Katherine Schwarzenegger habían puesto a la venta su mansión en Los Ángeles, California. De acuerdo con el listado en el mismo sitio web inmobiliario, la pareja pide US$19,9 millones por la casa.

El inmueble cuenta con múltiples salas de estar (Realtor/TheMLS)

La propiedad se ubica en el vecindario de Pacific Palisades y abarca una superficie de 0.85 acres (3440 m²). El inmueble cuenta con seis habitaciones, 12 baños y espacio para estacionar nueve autos.

Entre las amenidades que posee esta casa se encuentran:

Bar

Sala de juegos

Gimnasio

Sala de cine

Patio techado

Oficina

Sauna

Vestidor walk-in

Alacena walk-in

Piscina

Spa

La descripción en Realtor indicó que la mansión se encuentra a minutos de la playa. Desde sus ventanas, es posible ver las montañas del Bosque Nacional Los Padres, así como la costa de la Bahía de Santa Mónica.

No es la primera vez que los famosos intentan vender esta casa

Según Realtor, fue inesperado que Chris Pratt y Katherine Schwarzenegger decidieran vender su residencia en Pacific Palisades al considerar el tiempo y dinero que invirtieron.

El historial de la propiedad indica que, en 2018, Pratt compró la mansión que se ubicaba en ese terreno por US$15,6 millones. Como detalló People, fue en ese mismo año cuando el actor y su esposa comenzaron su relación romántica.

La casa en Pacific Palisades cuenta con su propia sala de cine (Realtor/TheMLS)

Chris Pratt mandó demoler el inmueble original para construir una mansión personalizada. La obra finalizó en 2021, tres años después de iniciar las obras.

En 2023, Realtor dio a conocer que la pareja ya había puesto su mansión en venta. En esa ocasión, los propietarios valoraron la casa en US$32 millones, más del doble de lo que pagó Chris Pratt al comprar la casa inicial.

Meses después, la residencia salió del mercado, pero no porque alguien la adquiriera. Según un testigo anónimo que se comunicó con Realtor, Schwarzenegger estaba a punto de dar a luz a su tercer hijo con el actor. Por ello, la pareja esperó a que su bebé naciera antes de continuar con la venta.

Después de que pasara un año y no se concretara ningún negocio, la pareja redujo el precio de la casa a US$25,5 millones.

A la fecha, el lugar sigue sin tener un comprador, por lo que en 2025 Pratt y Schwarzenegger piden US$19,9 millones a cambio de la mansión.

Pratt y Schwarzenegger rentan una propiedad de Katy Perry

Casi al mismo tiempo que se anunció la venta de Chris Pratt y Katherine Schwarzenegger, se dio a conocer que la pareja ahora vive en una mansión que le pertenece a Katy Perry.

Afirman que Katherine Schwarzenegger, Chris Pratt y sus tres hijos actualmente rentan la casa donde vivieron juntos Katy Perry y Orlando Bloom (Instagram/@prattprattpratt)

El 4 de agosto de 2025, Us Weekly reportó que los esposos recientemente se mudaron a una casa en Montecito, Santa Bárbara, en California. La propiedad es la misma donde vivieron Orlando Bloom y Katy Perry antes de separarse, y por la cual la cantante fue demandada.

El caso comenzó en 2020, cuando Carl Westcott acusó a Perry y a su mánager de haber adquirido su casa cuando él estaba bajo los efectos de los analgésicos que tomaba después de salir de una cirugía.

De acuerdo con documentos legales obtenidos por Us Weekly, Katy Perry será interrogada sobre los rumores de que le alquila esa propiedad a Chris Pratt, quien buscaba dónde vivir con su familia mientras terminan de construir su futura casa en Brentwood.