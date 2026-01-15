Premios Oscar 2026: cuándo se dará a conocer la lista de los nominados

Lo mejor del Séptimo Arte estrenado a lo largo de 2025 será condecorado en la ceremonia de los Premios Oscar 2026, que se celebrará el próximo 15 de marzo en el Dolby Theatre de Los Ángeles, hogar permanente de la ceremonia. A pocas semanas de que ocurra, la Academia publicará la lista de los nominados, mientras que los críticos y fanáticos ya han compartido algunas de sus predicciones para los posibles ganadores de este año.

Cuándo se publica la lista de nominados a los Oscar 2026

Los nominados a con oportunidad de recibir la estatuilla entregada por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas se darán a conocer el próximo jueves 22 de enero de 2026, de acuerdo con Vogue.

Los Premios Oscar tendrán lugar el próximo domingo 15 de marzo de 2026 en Los Ángeles (ARCHIVO-Foto Richard Shotwell/Invision/AP) Richard Shotwell - Invision

Esto casi dos meses antes de que se lleve a cabo la 98.ª edición de los Premios Oscar el próximo domingo 15 de marzo, ceremonia con la que concluirá la temporada de premiaciones en Hollywood.

Aunque aún no es oficial, tras las ceremonias de los Golden Globes y los Critics Choice Awards, las predicciones indican que las producciones que podrían destacar entre los nominados a la estatuilla dorada son Una batalla tras otra, Sinners, Sentimental Value, Wicked II, Hamnet, Frankenstein y Avatar.

Todo lo que se sabe de los Premios Oscar 2026

Hasta el momento, se sabe que los Oscar 2026 iniciarán a las 19.00 hs (ET) y serán transmitidos en vivo por la cadena ABC, mientras que la ceremonia será conducida por el comediante Conan O’Brien por segundo año consecutivo, de acuerdo con Deadline.

Por primera vez en la historia de la premiación, se entregará una estatuilla para la categoría Best Achievement in Casting (Mejor Dirección de Casting). Los miembros de la Academia votarán para definir a los nominados de este año del 12 al 16 de enero.

ARCHIVO - La lista de nominados a los Premios Oscar se publicará el jueves 22 de enero de 2026 (Foto by Matt Sayles/Invision/AP, archivo) Matt Sayles - Invision

La membresía de la Academia está limitada a artistas cinematográficos que trabajan en la producción de películas estrenadas en salas de cine, de acuerdo con los Oscar.

Desde actores hasta guionistas conforman el grupo que decide a quiénes se reconoce cada año como lo mejor del Séptimo Arte. En 2026, existen más de 10.000 integrantes, algunos de ellos conocidos internacionalmente.

Los actores famosos que forman parte de la Academia son Tom Hanks, Meryl Streep, Leonardo DiCaprio, Penélope Cruz, Salma Hayek, entre otros.

Mientras que algunos de los directores de cine que votarán en las diferentes categorías de 2026 son Steven Spielberg, Martin Scorsese, Guillermo del Toro, Greta Gerwig, Jordan Peele, Alfonso Cuarón, entre otros.

Quiénes fueron los ganadores de los Golden Globes 2026

Los también llamados Globos de Oro son la antesala de las premiaciones rumbo al Oscar y se llevaron a cabo el pasado domingo 11 de enero en el hotel Beverly Hilton. Los ganadores en cine de las diferentes categorías fueron:

La ceremonia de Los Premios Oscar marca el fin de la temporada de premiaciones en Hollywood (Archivo) (Foto: Instagram @billieeilish)