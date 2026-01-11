Liberan a un empresario latino en Florida tras pasar seis meses detenido por el ICE: “Fue muy difícil”

Un propietario de una pequeña empresa de pintura y construcción de Palm Beach County, Miguel Víctor Chaclan Velasquez, fue liberado el lunes por la tarde de una dependencia federal del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), tras permanecer casi seis meses bajo custodia.

La decisión sobre el caso de Chaclan Velasquez

El abogado Gary Rosen confirmó a CBS12 News que Chaclan Velasquez, de 39 años, recibió el beneficio de la libertad bajo fianza el 2 de enero.

Durante la detención, su hijo quedó a cargo del negocio familiar de pintura y construcción Captura de cbs12

Un juez federal de inmigración fijó el monto en 15.000 dólares, lo que habilitó su salida mientras el caso de asilo continúa en los tribunales.

Un regalo de cumpleaños para el hijo del migrante

Chaclan Velasquez permanecía detenido en el Broward Transitional Center, una instalación operada por el ICE, ubicada en Pompano Beach.

El pasado lunes, su hijo adolescente Michael Chaclan Bravo y su abogado llegaron al lugar para retirarlo. Minutos después, padre e hijo pudieron abrazarse fuera del establecimiento, de acuerdo con el reporte del medio citado.

Michael explicó que el período sin su padre resultó complejo: “Fue muy difícil en lo emocional, en lo físico y en lo económico”. También señaló que al conocer la noticia de la liberación reaccionó con llanto: “Cuando supe que por fin volvía, empecé a llorar. Fue el mejor regalo de cumpleaños que pude pedir”.

Michael cumplió 18 años el mismo día en que le informaron que la Justicia había concedido la fianza de su padre.

La detención inicial ocurrió tras una parada vehicular en Palm Beach Gardens Captura de cbs12

Detenido tras una parada de tráfico en Palm Beach, Florida

Según CBS12 News, Chaclan Velasquez fue detenido el 11 de julio tras una parada vehicular realizada por la Patrulla de Caminos de Florida cerca de Jog Road y Northlake Boulevard, en Palm Beach Gardens.

Posteriormente, las autoridades lo derivaron a custodia del ICE. Los funcionarios federales no difundieron de forma pública los motivos de la detención ni las razones del procedimiento.

La familia y el abogado indicaron que Chaclan Velasquez no registra antecedentes penales y que contaba con autorización válida de trabajo al momento de su detención.

También señalaron que dirige una empresa de pintura y construcción en Palm Beach County y que, durante su detención, su hijo asumió la conducción del negocio para sostener al grupo familiar.

¿Qué dijo Chaclan Velasquez tras recuperar la libertad?

Luego de abandonar el centro de detención, Chaclan Velasquez agradeció a su abogado y expresó: “Me siento muy bien ahora porque puedo estar con mi familia y volver a casa”.

El empresario se dirigió a su vivienda en el área de West Palm Beach, donde sus allegados preparaban una comida y una reunión familiar.

El hijo señaló que la detención impactó en lo emocional, lo físico y lo económico Captura de cbs12

La situación actual de su caso migratorio en EE.UU.

Aunque ya no permanece bajo custodia, el expediente migratorio sigue activo. Su abogado señaló que el objetivo es obtener la residencia legal permanente y, de manera posterior, la ciudadanía estadounidense, en caso de prosperar la solicitud de asilo.

Mientras tanto, Chaclan Velasquez deberá cumplir con los requisitos judiciales establecidos.