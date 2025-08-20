Quién era Ernesto Barajas, el famoso mexicano de narcocorridos que cantó a “Los Chapitos” y acribillaron en Jalisco

Este martes se dio a conocer la muerte del cantante Ernesto Barajas, a quien acribillaron en Jalisco, México. El vocalista de la agrupación Enigma Norteño, ganó popularidad por interpretar narcocorridos. Entre las canciones destacan las que fueron dedicadas a “Los Chapitos”, como se le conoce a la facción del Cartel de Sinaloa integrada por los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

¿Cómo murió el cantante de Enigma Norteño?

Los primeros reportes de la muerte de Barajas, de 38 años, se generaron en redes sociales. Horas después, diversos medios dieron a conocer que el cantante llegó a una pensión de autos ubicada en la calle Francisco I. Madero, en la colonia Mariano Otero, en la ciudad de Zapopan. Se sabe que estaba acompañado de otro hombre cuando dos personas en motocicleta se acercaron y les dispararon.

Ernesto Barajas, empresario, vocalista y fundador del grupo Enigma Norteño Facebook Ernesto Barajas

De acuerdo con La Jornada, las indagatorias preliminares revelaron que el inmueble albergaba automóviles de lujo, mientras que varios testigos indicaron que dos individuos en motocicleta fueron los agresores, mismos que huyeron tras ejecutar el ataque directo.

En un primer momento, se dijo que Barajas estaba acompañado de su esposa, quien habría resultado lesionada. Sin embargo, las autoridades señalan que la mujer que recibió disparos era una joven que se encontraba en el sitio de forma casual y que el ataque no iba dirigido también contra ella.

Esta es la segunda ocasión en que el grupo norteño vive la pérdida uno de sus integrantes. Según Noreste, el 29 de marzo de 2012, José Baldenegro Valdez fue encontrado muerto y envuelto en una cobija en las inmediaciones de Ejido San Manuel, en la sindicatura de Aguaruto, tras ser privado de la libertad en Culiacán.

Hasta el momento, ni la familia de Barajas ni el grupo Enigma Norteño han hecho declaraciones oficiales acerca del asesinato del cantante.

La pareja tuvo dos hijos y se casó en 2012 Facebook Ernesto Barajas

¿Quién era Ernesto Barajas?

Ernesto Barajas nació en septiembre de 1986 en Culiacán, estado de Sinaloa, en México. En 200 fundó la agrupación Enigma Norteño, del que era vocalista, productor, bajista y compositor. Además, creó el pódcast Puntos de Vista, transmitido en YouTube, en el que entrevistó a colegas del regional mexicano.

En el espacio entrevistó a figuras como Jesús Ortiz-Paz, El Chico Elizalde, Eduin Caz, Javier Rosas, Kevin AMF, El Lobito de Sinaloa, Lupe Borbón y Ian Córdova, entre otros.

El intérprete tuvo dos hijos: Ernesto y Alix Emilia, ambos con su esposa Alexis Sillas, con quien se casó en el 2012, después de unos años de relación, aunque vivían en ciudades distintas, según contó ella en el pódcast de Lore Robles.

Según Milenio, en 2019 el cantante tuvo su primer problema cardiovascular y fue en este 2025 cuando en redes sociales dio a conocer que tenía una enfermedad congénita en el corazón.

Ernesto Barajas se casó con Alexis Sillas en 2012 Facebook Ernesto Barajas

En junio de este año, el grupo dio a conocer en un comunicado que reprogramaría algunas fechas en Estados Unidos por la negativa del gobierno a emitirles sus visas de trabajo. Entre sus últimos lanzamientos, Barajas colaboró junto a Edgardo Núñez para grabar el tema Hello Kitty.

Cantó a “Los Chapitos” y fue amenazado por el CJNG

En 2023, Barajas y su agrupación recibieron amenazas del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) por una presentación que tendrían en Tijuana, Baja California. Con una narcomanta, la organización criminal señaló al intérprete de ser protegido de Alfonso “El Aquiles” y René “La Rana” Arzate García, miembros del Cartel de Sinaloa.

A través de un comunicado, los integrantes explicaron la decisión de suspender su presentación “por recomendación de las autoridades y organizadores”.

Entre las canciones que los ligaron al narcotráfico en México están: Los placeres de Archivaldo, dedicada a Iván Archivaldo Guzmán, hijo mayor de “El Chapo” y líder de la facción de “Los Chapitos”, además de Efecto Mayiza, El Sr. Mayo Zambada, También me llamo Ismael, El señor Iván y Los lujos del R; entre otras.

La agrupación ha manifestado que sus canciones, lejos de glorificar la violencia, retrata la realidad de la sociedad mexicana. Hace unos meses, el propio Barajas explicó a Milenio: “Definitivamente, sí somos una agrupación que se caracteriza por el corrido, pero también tenemos muchas canciones que no lo son, que han estado en premiaciones importantes, somos versátiles y podemos tocar sin corridos si así se nos pide”.

En su repertorio también hay canciones como ¿Van a querer más? (El Mencho), dedicada a Nemesio Oseguera, líder del CJNG. De acuerdo con El País, el grupo siempre ha negado tener vínculos con narcotraficantes, pero sí reveló que el crimen organizado lo había buscado para componer algunos de sus corridos.