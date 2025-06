Quién es Andrea Meza, la mexicana que reemplaza a Zuleyka Rivera tras su sorpresiva renuncia a Miss Universo Latina

Después de la inesperada salida de la capitana Zuleyka Rivera del programa ‘Miss Universo Latina: el reality’, el equipo Rubí se quedó sin líder. Dos días después, se anunció que la modelo puertorriqueña fue reemplazada por la mexicana Andrea Meza.

Quién es Andrea Meza, la mexicana que reemplaza a Zuleyka Rivera

Andrea Meza inició su vida profesional lejos de las pasarelas. Egresada de la Universidad Autónoma de Chihuahua, se graduó como ingeniera en software en 2017, según reveló en una entrevista con Milenio.

Mientras estudiaba, Andrea decidió probar suerte en el mundo de los concursos de belleza. Su curiosidad pronto rindió frutos, y en 2017 obtuvo la corona de Miss México.

Esa victoria la llevó a representar a su país en Miss Mundo 2017, donde consiguió el segundo lugar entre 118 concursantes que participaron en el certamen. Andrea no se fue con las manos vacías porque recibió el título de Miss Mundo América.

En 2020, la originaria de Chihuahua ganó la categoría para representar a su estado en Mexicana Universal. Ahí obtuvo la primera posición en dicha competencia, con lo que se ganó la oportunidad de presentarse en nombre de México en Miss Universo 2020.

La edición 2020 de Miss Universo tuvo que posponerse debido a la pandemia de COVID-19. Cuando el evento finalmente se llevó a cabo, en 2021, Andrea se convirtió en la máxima galardonada, convirtiéndose en la tercera mexicana portadora del título de Miss Universo.

A sus 30 años, la mexicana ya cuenta con el mayor reconocimiento en el ámbito de los concursos de belleza. También construyó una carrera como figura de televisión al conducir el programa de Telemundo Hoy Día.

Zuleyka Rivera abandonó Miss Universo Latina

Originalmente, el reality ‘Miss Universo Latina’ contaba con dos capitanas con experiencia en Miss Universo. La venezolana Alicia Machado está a cargo del equipo Esmeralda, mientras que la puertorriqueña Zuleyka Rivera era líder del equipo Rubí.

Durante el episodio transmitido el 16 de junio, Zuleyka tuvo un enfrentamiento con un miembro del jurado. La disputa alcanzó tal punto que la reina de belleza abandonó el show en plena transmisión.

Fue una crítica del juez y diseñador mexicano David Salomón la que detonó la inesperada decisión de Zuleyka, como detalla People: “Ojo con los consejos que siguen. Si ya tienen las instrucciones, cuidado con lo que escuchan, así se los digan sus capitanas, Zuleyka Rivera o Alicia Machado, porque eso puede costarles una descalificación por no seguir instrucciones”.

La ganadora de Miss Universo 2006 expresó su desacuerdo hacia el comentario de David frente a las cámaras: “¿A qué te refieres? Dímelo de frente. ¿Tú has estado alguna vez en una competencia de Miss Universo? No, ¿verdad? Nunca. Dilo con nombre y apellido. Si vas a decir algo, dilo de frente. Eso es todo”.

Después de dar las gracias y de decir que ella ya no tenía trabajo ahí, Zuleyka abandonó el programa de televisión para ya no regresar. Los jueces afirmaron que ellos solo están ahí para trabajar y que no existe favoritismo hacia ninguna de las participantes.

Andrea se presentó como capitana del equipo Rubí

Después de un periodo de incertidumbre para el equipo Rubí y los televidentes, se dio a conocer durante la transmisión de ‘Miss Universo Latina’ que la nueva capitana del equipo Rubí será Andrea Meza. La mexicana le dedicó un mensaje a sus nuevas alumnas.

“Que no busquen ser otra copia de alguna Miss Universo, que no quieran copiar a sus compañeras, que encuentren eso que las hace únicas y que lo exploten porque eso es lo que las va a hacer brillar en el escenario de Miss Universo Latina”, afirmó.