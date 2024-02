escuchar

En un ambiente de competencias, Lupillo Rivera se volvió a coronar como el líder de la semana, convirtiéndose así en el participante de La Casa de los Famosos que más veces se ha ganado este nombramiento. El cantante se impuso a Clovis Nienow y a Alana Lliteras en una prueba bastante peculiar.

Despojándose de los momentos de alta tensión y las fuertes peleas que tuvieron lugar entre los participantes, este martes el clima fue de pura diversión. El reto se llamó “Super Peso” y consistió en llenar unas canastas con frutas y verduras. “El toro del corrido”, como se conoce al cantante, fue el más acertado de los contendientes. Aunque su elección para compartir la suite no fue fácil, al final seleccionó a Rodrigo Romeh.

“Voy a escoger a esta persona porque hemos estado trabajando juntos, hemos estado haciendo las cosas como todos, como líderes y todos como peones, y creo que este es el peón más fuerte del cuarto Tierra y es mi compañero Romeh”, explicó Rivera muy sonriente, elección que agradó al resto de los famosos. Sin embargo, antes de comunicar su preferencia, el cantante quiso renunciar al beneficio de ocupar la suite para ofrecerlo a dos de sus amigos, pero la producción rechazó su pedido.

Lupillo Rivera es el líder de la semana, por tercera vez, en La Casa de los Famosos @telemundorealities / Instagram

Es preciso recordar que Romeh fue el participante de La Casa de los Famosos que fue agredido con un golpe en la cara, luego de que una discusión con Carlos Gómez, el Melaza y Clovis se saliera de control. La violencia está prohibida en el programa de concursos, por lo que expulsaron a Gómez. “En esta competencia es inadmisible la agresión física, está terminantemente prohibido este tipo de conductas. Por esta razón es que me veo en la obligación de expulsarte definitivamente de la competencia”, le dijo La Jefa al exparticipante.

¿Qué pasó con Carlos Gómez tras su expulsión de La casa de los famosos?

Tras recibir el castigo de la producción de La Casa de los Famosos por haber agredido físicamente a Rodrigo Romeh, el exparticipante Carlos Gómez dedicó un mensaje a sus excompañeros del reality, quienes lo escucharon desde la sala más famosa de la televisión.

“He aprendido la lección, creo que pagué el precio más alto, me estoy saliendo de una competencia, cuando no quería. Espero que haya quedado algo bonito de mi parte. Nuevamente, pido disculpas. Tienen un amigo acá, afuera de la casa. Fuerza, disfruten el juego, no tomen nada personal, piensen muchas veces, no una, las situaciones que pasan”, comentó, visiblemente conmovido.

¿Cuáles son los beneficios del líder de la semana, en La Casa de los Famosos?

Con Lupillo Rivera nuevamente al frente del show y como ha sucedido con anterioridad, el líder de la semana en La Casa de los Famosos tiene algunos privilegios sobre el resto de los participantes, quienes permanecen en el reality para llevarse el gran premio de US$200 mil. Estos son:

Espiar durante tres minutos a sus compañeros, lo que le puede dar ventaja para conocer las estrategias de los demás.

Inmunidad absoluta, ante cualquier posibilidad de estar nominado.

Salvar a un compañero de la posible expulsión.