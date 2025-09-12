Quién es Mark Kerr, la estrella de la UFC por la que Dwayne Johnson fue ovacionado y podría darle su nominación al Oscar

Dwayne Johnson no suele estar en las conversaciones sobre los contendientes a ganar el Oscar en la categoría a Mejor Actor, pero eso podría cambiar en 2026. “The Rock” sorprendió a los críticos de cine con su trabajo en The Smashing Machine. Esta película narra la historia Mark Kerr, un luchador que peleó tanto dentro como fuera del ring.

Quién es Mark Kerr, el protagonista de The Smashing Machine

El viernes 3 de octubre de 2025 se estrena la película The Smashing Machine, de acuerdo con The Hollywood Reporter. Este largometraje se destacará en la filmografía de Dwayne Johnson porque el público lo verá como el actor principal en un filme dramático, lejos de la acción y la comedia.

The Smashing Machine es una película basada en la vida de Mark Kerr: un luchador y artista marcial mixto que fue una de las primeras estrellas de la Ultimate Fighting Championship (más conocida por sus siglas, UFC).

Antes de convertirse en una leyenda del deporte, Mark Kerr nació en Toledo, Ohio, un 21 de diciembre de 1968. Como recordó The Independent, él fue el menor de siete hijos y, cuando tenía 12 años, sus padres lo enviaron con su hermano mayor a vivir en Davenport, Iowa.

Fue en ese estado que donde Kerr comenzó su carrera como luchador, mientras estudiaba la preparatoria. Según explicó la revista TIME, su sueño era participar en los Juegos Olímpicos.

Mark Kerr no logró ser aceptado en el equipo olímpico y en ese entonces necesitaba dinero para sobrevivir. Fue esa urgencia la que lo llevó a las artes marciales mixtas. “Cuando empecé, no tenía ni idea de dónde me estaba metiendo. Entonces la UFC me atrapó”, le contó el atleta a TIME.

Mark Kerr enfrentó controversias y adicciones

Antes de llegar a la UFC, Mark Kerr ya había recibido el apodo de “The Smashing Machine” (que se traduciría como “La máquina destrozadora”). Según The Independent, el luchador terminó nueve combates en menos de 184 segundos.

En la actualidad, Mark Kerr tiene 56 años y está retirado de los cuadriláteros (Instagram/@markkerrtsm)

En los 90, las artes marciales mixtas ganaron popularidad, pero también fueron controversiales. Por la brutalidad de los combates, los canales de televisión de paga se negaron a transmitirlos. De acuerdo con TIME, algunos estados de Estados Unidos incluso prohibieron la práctica de este deporte.

Por esta razón, Mark Kerr voló a Japón en busca de trabajo. El luchador mantuvo su reputación en el extranjero, pero las lesiones comenzaron a obstaculizarle la carrera. Por este motivo, Kerr recurrió a los analgésicos para no perder el impulso de su carrera, sin saber que podría volverse adicto a ellos. Lo cual ocurrió.

“No podía buscar en internet como puedo hacerlo ahora. Tenía cierta sensación de: ‘hombre, si le contara a alguien…’. Era como una vergüenza que cargaba conmigo, que me mantenía callado. Así que simplemente lidié con eso”, le dijo Kerr a TIME.

Dwayne Johnson podría ser nominado al Oscar por primera vez

En septiembre de 2025, The Smashing Machine comenzó a proyectarse en diversos eventos internacionales. Como reportó Variety, una de las presentaciones más significativas ocurrió durante el Festival de Cine de Venecia.

Dwayne Johnson y Emily Blunt vivieron un momento emotivo en el Festival de Cine de Venecia (Instagram/@therock)

En esa función, Dwayne Johnson rompió en llanto al recibir una ovación de pie que duró 15 minutos. La reacción positiva de los críticos hacia su actuación, podría perfilar a “The Rock” como uno de los posibles nominados al premio Oscar como Mejor Actor en 2026.

Como señaló Variety, esa posibilidad también está fundamentada en que el director de The Smashing Machine, Benny Safdie, recibió el León de Plata al ser reconocido como el mejor cineasta en el Festival de Cine de Venecia.

“Es una historia de amor sobre Mark y el amor que sentía por lo que hacía”, le explicó Dwayne Johnson a The Hollywood Reporter. “Como saben, Mark sufrió dos sobredosis y tiene suerte de estar vivo, y eso es parte de lo que hace que esta historia sea tan especial”.