Raúl de Molina, de “El Gordo y La Flaca”, cuenta su experiencia como migrante y cómo lo despreciaron por hablar español

Raúl de Molina, conductor del programa El Gordo y La Flaca, reveló que una vez los despreciaron a él y a su esposa, Millie de Molina, por hablar en español. La pareja estaba en el hotel The Ritz-Carlton en New Orleans, cuando dos hombres les dijeron que no querían estar cerca de ellos si hablaban un idioma distinto al inglés.

Así fue cómo criticaron a Raúl de Molina por hablar en español en EE.UU.

Durante una transmisión de su programa en febrero de 2025, Raúl de Molina enfrentó a las personas latinas en el estudio que votaron por el ahora presidente Donald Trump.

Raúl de Molina recordó cuando lo discriminaron en EE.UU. por hablar en español

El conductor argumentó que es común sentirse seguro en lugares como Los Ángeles, Nueva York, Miami y Chicago, donde existe un porcentaje alto de ciudadanos de origen latino.

Pero agregó que las personas migrantes pueden ser discriminadas sin importar su estatus migratorio o su nivel socioeconómico.

“Tú vas a otras ciudades y te pones a hablar español y puedes estar legalmente aquí, y viene alguien y te metes en tremendo problema por el odio que han hecho contra los hispanos”, declaró de Molina.

Para ejemplificar su postura, Raúl de Molina contó un incidente que tuvo cuatro años antes en New Orleans, Louisiana.

El conductor desayunaba junto a su esposa Millie de Molina en el hotel The Ritz-Carlton, cuando dos hombres le hicieron saber que estaban incómodos en su presencia.

“Dos señores mayores se levantan, me miran con una cara de insultados [...] y se van. Me dicen que ellos no van a estar allí mientras yo estoy hablando español”, compartió el conductor.

De Molina relató esa historia porque no importó que él y su esposa son ciudadanos legales en Estados Unidos, ni que se encontraban en un hotel cinco estrellas. El hecho de ser hispanos en público fue suficiente para ser menospreciados.

El origen migrante de Raúl de Molina

Raúl de Molina contó en entrevista con New York Daily News que él es originario de La Habana, Cuba. Cuando él tenía 10 años de edad, su familia se mudó a España. Fue en ese país donde encontró su pasión por la fotografía.

Antes de salir en televisión, Raúl de Molina viajó por el mundo gracias a su trabajo como fotógrafo. Foto: Raúl de Molina, Instagram

Durante su adolescencia, la familia de Molina se mudó de nuevo a otro país: esta vez a Estados Unidos.

Según Variety, Raúl de Molina estudió en el Instituto de Arte de Fort Lauderdale en Miami, Florida. Fue en Estados Unidos donde se convirtió en fotógrafo de celebridades para los periódicos británicos.

Su trabajo en la fotografía lo llevó a recorrer el mundo y también a convertirse en una figura de la televisión:

“Me invitaron a varios eventos, incluido el programa de Joan Rivers. Luego tuve la oportunidad de trabajar en televisión española y desde entonces he sido presentador. No es lo que pretendía, pero tampoco es muy diferente”.

En 1998, Raúl de Molina se convirtió en conductor de El Gordo y La Flaca en compañía de la cubana Lili Estefan. De Molina le contó a Variety que, al inicio, el público meta del programa eran los mexicanos que vivían en Los Ángeles.

Con el paso de los años, la comunidad latina creció tanto en Estados Unidos que su show ahora está enfocado en el público en general y retoman historias de celebridades de todo el mundo.

Lo que ha dicho Raúl de Molina sobre los inmigrantes y latinos en EE.UU.

Raúl de Molina ha sido crítico del gobierno de Donald Trump desde su toma de posesión el 20 de enero de 2025.

Cuatro días antes de ser nombrado como presidente de Estados Unidos, el conductor cuestionó qué sucedería con estados como California, en donde trabajan los migrantes que Trump amenazó con deportar.

“A un amigo mío, el que le salvó la casa [de un incendio] fue un mexicano que trabajaba arreglándole el jardín. Fue a ayudarle a echarle agua a su casa. Él se quedó con él allí por tres días, echándole agua a la casa”, contó el presentador.

De Molina también expresó su descontento con los derechos que han perdido los inmigrantes en EE.UU. En su entrevista con Variety, recalcó la falta de representación latina en el cine y la televisión del país norteamericano:

“Creo que con 50 millones de latinos viviendo en este país, debería haber más latinos trabajando en Hollywood. Aunque ha habido muchas celebridades hispanas, no hay tantas como debería haber. Y creo que si hablas con cualquier latino, sentiría lo mismo”.