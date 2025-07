Viajaba de Colombia a Miami cuando le pidieron una segunda inspección en el aeropuerto: “Dios mío, al cuartito”

Víctor, colombiano y creador de contenido, emprendió su vuelo desde Medellín hacia Estados Unidos, tal y como lo había hecho en otras ocasiones. Sin embargo, al aterrizar en Miami, contó que vivió algo nuevo cuando lo detuvieron en el aeropuerto y fue llevado al famoso “cuartito” para una segunda inspección de equipaje. Aunque no llevaba más que una mochila y un maletín pequeño, los oficiales lo apartaron para interrogarlo. Sorprendido, el joven reconoció que se puso nervioso: “Con el corazón a mil”.

Llegada a Miami y primera sorpresa: lo detuvieron tras pasar migraciones

Víctor mostró en un video que subió a su TikTok que su entrada a EE.UU. comenzó sin inconvenientes. “Pasé derecho, pasé por inmigración, me preguntaron cosas, yo hablo inglés”, explicó. Según dijo, les comentó que se encontraba de vacaciones y que había viajado para seguir a su equipo de fútbol, Independiente Medellín.

Iba de Colombia a Miami y lo llamaron a una segunda inspección

Luego de recoger sus pertenencias, atravesó el área de equipaje y un oficial lo frenó. “Paso por donde las maletas y hay un agente esperándome en el pasillo y me dice: ‘¿Me permite una requisa?’”, recordó.

La situación le generó temor. “Dios mío, por primera vez me van a meter al cuartito”, dijo que pensó. Acto seguido, sintió que su corazón comenzaba a latir con fuerza.

El “cuartito”: un lugar “intimidante” de los aeropuertos de EE.UU.

Según relató, el oficial lo hizo pasar a otro espacio, reservado por las autoridades migratorias para inspecciones adicionales. “Me metieron al cuartito por primera vez”, dijo. Pese a que no llevaba valijas grandes ni equipaje en bodega, solo una mochila y un bolso de mano, se preocupó.

“Los que han estado en el cuartito saben que, aunque uno no tenga nada encima, ni comida, ni nada (que no esté permitido), a uno le dan nervios” porque la situación “es intimidante”, señaló. Sobre todo, agregó, en el contexto de las actuales políticas migratorias implementadas por Donald Trump.

“Me revisa un bolsito, que es donde yo tengo todas las cámaras, los micrófonos y todo (su material de trabajo)”, detalló el creador de contenido, quien también explicó que le pidieron que vaciara sus bolsillos y que mostrara todo lo que tuviera encima. El joven abrió su billetera y le mostró que tenía: “Tres monedas de 500 pesos colombianos”.

El creador de contenido contó que se preocupó cuando lo llamaron a una segunda inspección de su equipaje Getty Images

Segunda revisión de equipaje: las preguntas que le hicieron

Mientras revisaban sus pertenencias, Víctor explicó que los agentes le hicieron dos preguntas. Cuáles habían sido los motivos de su estadía en Colombia. Respondió que habían viajado porque estaba de vacaciones y quería ver a su equipo de fútbol, Independiente de Medellín, al que había visto “perder lastimosamente” contra su rival.

La segunda consulta que le hicieron fue si llevaba dinero en efectivo. Sucede que el gobierno federal reforzó los controles sobre quienes ingresan o salen de EE.UU. con dinero no informado, una medida se aplica en todos los aeropuertos internacionales de EE.UU. y afecta a ciudadanos, residentes e incluso turistas.

Agente de seguridad durante una revisión en aeropuerto de Estados Unidos Foto: "X" @TSA "X" @TSA

Según explica en su sitio el Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés), el límite legal para llevar sin declarar es de US$10.000. Ese límite estaba muy lejos del efectivo que Víctor tenía consigo, ya que apenas llevaba tres monedas de 500 pesos colombianos.

Tras esa respuesta, el oficial terminó la revisión de su equipaje y lo sorprendió con un comentario que no había visto venir. “Cierra el bolso y me dice: ‘yo he visto tus videos, son muy buenos’”, contó. Entre risas, el creador de contenidos confesó que se sintió aliviado al escuchar esas palabras, ya que aunque no tenía nada que ocultar, había pasado un momento tenso.