Sam, el casi desconocido hermano de Tom Holland que destaca como chef y le cocina a Zendaya

Tom Holland es un actor reconocido, pero no es el único de su familia que tiene talento. Su hermano Sam posee una destacada habilidad en la cocina y se perfila como un gran chef con todo para brillar en la industria gastronómica. A la fecha, ya logró conquistar numerosos paladares, entre ellos el de Zendaya, quien próximamente se convertirá en su cuñada.

Quién es Sam, el hermano de Tom Holland que brilla en el mundo de la gastronomía

Sam es uno de cuatro talentosos hermanos. Tom Holland es el mayor, lo siguen Sam y su hermano gemelo Harry, y Paddy es el menor. A diferencia de sus hermanos, que eligieron la actuación y el espectáculo, Sam se abrió paso en la gastronomía, informó South China Morning Post.

Sam Holland brilla como chef y coparte sus recetas en redes sociales (Instagram/@samholland1999)

El joven, de 26 años, muestra una gran habilidad en la cocina. Cuenta con un sitio web donde desarrolla toda su trayectoria profesional.

“Este sitio no se trata solo de enseñar a cocinar. Ya hay muchos que lo hacen y presentan chefs mucho mejores que yo. En cambio, es un lugar divertido para chefs aficionados y amantes de la gastronomía”, escribe en su página Sam Holland Foods.

En ese espacio relata que se inspiró en su “Abuela Tess”, una “cocinera casera extraordinaria”. Más tarde decidió transformar esa pasión en profesión. “Completé un curso en una escuela culinaria de Londres y trabajé en las cocinas del hotel resort de lujo número uno del Reino Unido y en un restaurante londinense con estrella Michelin”, detalla.

Sam se inspiró en su "Abuela Tess" para seguir esta profesión (Instagram/@samholland1999)

En la plataforma comparte videotutoriales con recetas paso a paso como escalope de pollo, lasaña, coliflor con queso y pad thai.

Su pasión por la gastronomía lo llevó a escribir el libro Kitchen Kickstart

Sam Holland no solo es un chef lleno de talento y pasión por la comida, sino que también llevó su habilidad culinaria a otro nivel con la publicación de su primer libro, Kitchen Kickstart, en el que ofrece recetas y consejos introductorios para principiantes o estudiantes de gastronomía, destacó Hola!.

Gordon Ramsay, chef reconocido y condecorado con 17 estrellas Michelin (de las que mantiene siete), ha sido una especie de mentor para Sam. “Nació para cocinar”, declaró sobre él, según Men’s Health.

Su libro cuenta con una sección de recetas vegetarianas, en honor a Zendaya (Instagram/@samholland1999)

Sam, el chef favorito de Zendaya que conoce sus platos preferidos

En su libro, Sam revela cuáles son las recetas preferidas tanto de Zendaya como de Tom, ya que preparó varios platos para ambos.

“Estoy muy orgulloso de la sección vegetariana. Mi cuñada sigue una dieta vegana. Estaba en Boston mientras ella rodaba y le envié todas las que había preparado porque no tenía nada que hacer. Ella las probó y me contó que fueron todo un éxito”, expresó en Tatler.

“A mi hermano le encantan el curry katsu y el pan bao de cerdo pegajoso”, agregó en esa entrevista.

Tom Hollands con el libro de su hermano Sam (Instagram/@tomholland2013)

Tom Holland es uno de los más interesados en el libro de su hermano, ya que también prueba las recetas para conquistar el corazón de su prometida, Zendaya.

Antes de publicar el libro, Sam quiso asegurarse de que cada receta funcionara tal como la había imaginado. Por eso decidió enviarle una selección a Tom para que pudiera probarlas con Zendaya mientras ella filmaba y él se ocupaba de las cenas, consignó Hola!.

Cabe destacar que la actriz es vegetariana desde los 11 años, por lo que las recetas que Sam envió a Tom debían combinar ingredientes que le aportaran todos los nutrientes necesarios. De acuerdo con ambos hermanos, el resultado fue más que exitoso.

Sam asegura que la sección vegetariana de su libro es funcional para quienes siguen una dieta basada en plantas. En varias oportunidades explicó que sus recetas son tan fáciles e intuitivas que cualquier persona puede prepararlas.

A sus 26 años, San ya logró publicar su primer libro de recetas (Instagram/@samholland1999)

Este camino lo convirtió en un chef reconocido y cada vez más popular. En su cuenta de Instagram, el joven acumula 748 mil seguidores, destacó South China Morning Post.