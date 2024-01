escuchar

En el marco de la campaña de promoción de la serie Griselda, protagonizada por Sofía Vergara y producida por Netflix, la actriz nacida en Colombia visitó el programa español El Hormiguero, para hablar de su proyecto y de la vida de la narcotraficante que operó en Florida. Sin embargo, la entrevista adquirió otro tono cuando la empresaria le contestó en varias ocasiones a Pablo Motos, conductor de la emisión, quien le realizó una serie de preguntas incómodas.

Uno de los momentos más álgidos fue cuando el presentador cuestionó a la actriz por su participación en la aclamada serie Modern Family, donde interpretó a Gloria Delgado-Pritchett. “¿Cómo dices Modern Family?”, la interrumpió Motos en un momento de la interacción. Entonces ella, sorprendida y con un toque de humor, le dijo. “¿Me sale mal? ¿Hablas mejor inglés que yo?”, una respuesta que causó impacto. Luego de que al aire se escucharan aplausos y risas, la empresaria continuó: “¿Cuántas nominaciones al Emmy tienes tú en Estados Unidos, perdona? ¿Cuántas veces te nominaron a los Golden Globes, perdón?”.

En otro momento, Sofía Vergara también demostró su elocuencia. El conductor mencionó el color de su cabello y le preguntó si en realidad era rubia natural. “Ahora soy rubia, ¿qué me ves pelinegra?”, dijo la actriz. “Entiendo por rubia a una persona más rubia”, siguió él. “A ver, más fácil, ¿el pelo que llevas ahora es teñido o es rubio?”, agregó el conductor. “O sea, es mío. Ahí tenía 20 años, ahorita tengo 51 años. O sea, ¿qué es lo que quieres? ¿Ese pelo te salió a ti así?”, retrucó la colombiana, mientras en la pantalla se veía una foto de ella en su juventud.

Además, Vergara no perdió la oportunidad de demostrar que Pablo Motos, uno de los personajes más conocidos en España, se equivocó. Durante una de las preguntas sobre la serie Griselda, el conductor se confundió con el apellido del personaje principal y la famosa aprovechó exponerlo públicamente. “Sale la siguiente frase al principio: Pablo Escobar, el único hombre al que yo le he tenido miedo, es una mujer, Griselda Marcos”, comentó él. “Bueno, realmente ella no se llama Griselda Marcos, se llama Griselda Blanco”, corrigió Vergara, con una mirada de desaprobación. “He dicho Marcos para ver si estás atenta”, argumentó Motos en un intento por defenderse durante la interacción.

Sofía Vergara, la transformación radical y más

Para encarnar a la narcotraficante Griselda Blanco, Sofía Vergara se sometió a una serie de transformaciones físicas, con la ayuda de prótesis y maquillaje especial. Estos cambios incluyeron los ojos profundamente delineados en negro, como se utilizaba en aquellos años, y también le crearon una prótesis de nariz.

Sofía Vergara, reina de la droga en 'Griselda' EUROPA PRESS - EUROPA PRESS

La colombiana, además de demostrar sus dotes artísticas, también es la productora ejecutiva de la serie, que también tiene otros grandes nombres, como Eric Newman, Andrés Baiz y Luis Balaguer, y cuenta con la actuación de más famosos como Alberto Guerra, Martín Rodríguez, y Carolina Giraldo, alias Karol G, en su debut esperado como actriz.