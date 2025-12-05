Sorteo del Mundial 2026: cuál será el papel de Aaron Judge en la ceremonia

Aaron Judge, jugador profesional de beisbol estadounidense y estrella de los Yankees de Nueva York, formará parte del sorteo Mundial de la FIFA 2026. “El Juez” contará con un papel importante en la ceremonia que define los encuentros de la fase de grupos de las selecciones participantes y compartirá escenario con otras grandes leyendas del mundo de la NFL y de la NBA.

FIFA confirma que Aaron Judge estará en el sorteo Mundial 2026

Aaron Judge, junto a las leyendas deportivas de Tom Brady y Shaquille O’Neal, formarán parte del Sorteo Final para la Copa Mundial del 2026 que se llevará a cabo el viernes 5 de diciembre en el Kennedy Center, en Washington D.C.

Aaron Judge será uno de los asistentes del sorte Mundial de la FIFA 2026 (Archivo-AaronJudge/MBL)

El comunicado fue compartido en las redes sociales oficiales de la FIFA, donde también se detalla que el papel de “El Juez” y de sus compañeros será de asistentes del sorteo. La función principal de estas leyendas consistirá en sacar las esferas de cada uno de los bombos que contienen los nombres de las selecciones participantes en la Copa del Mundo 2026.

Así, Aaron Judge será uno de los encargados de asistir a los organizadores para definir los grupos de la primera fase del torneo internacional y, por lo tanto, los rivales a los que deberá enfrentarse durante los primeros días de la justa mundialista.

Los detalles del sorteo Mundial de la FIFA 2026

En total, son cuatro los asistentes del sorteo que ayudarán al presentador y leyenda del futbol Rio Ferdinand, excapitán de Inglaterra, a realizar el sorteo final, según la MLB.

La ceremonia contará con Samantha Johnson como co-conductora y con Eli Manning como anfitrión de la alfombra roja y será transmitida por canales oficiales el viernes 5 de diciembre a partir de las 12.00 hs (tiempo del este de Estados Unidos).

Aaron Judge, junto a las leyendas deportivas de Tom Brady y Shaquille O’Neal formará parte del sorteo Mundial de la FIFA 2026 (FIFA)

Son 48 las selecciones que participan en este mundial y 12 los grupos que se integrarán con cuatro escuadras elegidas de los bombos. Aaron Judge estará junto a Tom Brady, Shaquille O’Neal y Wayne Gretzkym, leyenda del hockey sobre hielo.

La estrella del equipo neoyorquino declaró que sigue muy de cerca lo que ocurre en el mundo del balompié y le resulta especial formar parte del sorteo del Mundial 2026. “Con la final programada para Nueva York/Nueva Jersey, no veo la hora de ver cuáles equipos lucharán por el título en nuestro propio patio”, declaró.

Esto debido a que la final de la Copa del Mundo se jugará muy cerca del Yankee Stadium, en el MetLife Stadium en East Rutherford, Nueva Jersey.

Quién es Aaron Judge, estrella de los Yankees de Nueva York

Aaron James Judge es un beisbolista estadounidense nacido en Linden, California, el 26 de abril de 1992 y es apodado como “El Juez” del beisbol, según Con bases llenas.

El famoso se ha consolidado como una de las figuras más icónicas e importantes de su deporte a nivel profesional, su trayectoria en las Grandes Ligas ha sido con los Yankees de Nueva York, y actualmente es el capitán del equipo, de acuerdo con la MLB.

Aaron Judge de los Yankees de Nueva York es estrella y capitán de su equipo (Archivo-AP Foto/Pamela Smith) Pamela Smith - FR172156 AP

Judge destacó desde hace más de una década cuando fue seleccionado por los Yankees en el draft de 2013 y debutó en la MLB en agosto de 2016.

En 2017, jugó su primera temporada completa y fue nombrado como Novato del Año de la Liga Americana de forma unánime, ya que lideró la liga con 128 carreras anotadas y 52 jonrones, cifras con las que marcó un récord para un novato en aquel tiempo.

En cifras más recientes, en 2024 obtuvo el nombramiento del jugador más rápido en la historia de las grandes ligas tras concretar 300 jonrones en su carrera, además de ganar el segundo MVP por unanimidad, y en 2025 obtuvo su tercer MVP.