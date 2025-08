Top Chef VIP 2025: crece la tensión por los gritos de Cristina Porta y el equipo entero ya “no la soporta”

Cristina Porta se convirtió en una de las participantes más controversiales de la cuarta temporada de Top Chef VIP (Telemundo). Durante el reality show de cocina, los participantes acusaron a la española de gritar demasiado sin motivo. Por su parte, ella se defendió afirmando que el problema radica en que sus colegas “se asustan por todo”.

Cristina Porta gritó en un desafío y sus compañeros la enfrentaron

En un episodio reciente de Top Chef VIP, los concursantes se enfrentaron a un desafío en equipo en el que tuvieron que cocinar al aire libre. A pesar de trabajar en el mismo grupo, los miembros del conjunto vinotinto discutieron con Cristina Porta.

El equipo Vinotinto se desesperó del comportamiento de Cristina Porta

Durante el desafío, ella manifestó su preocupación por el espacio de trabajo reducido y preguntó a sus compañeros si alguien había tomado sus cuchillos. La reacción del resto de los participantes fue de inmediato pedirle que se tranquilizara y dejara de alzar la voz. Cuando la actriz Lorena Herrera le pidió directamente que no gritara, Porta le respondió: “No me digas que me calme”.

La actriz Nicole Curiel opinó que Cristina tiene “un carácter muy fuerte y se pone muy nerviosa”.

Por su parte, Porta no consideró que su tono de voz fuera grosero. En su defensa, aseguró que sus compañeros “se asustan por todo” y que se ponen ansiosos con solo escucharla hablar, sin importar el volumen. “No sé qué les pasa que sienten un poco el tono de voz alto y es como: ‘¡Ay, Dios mío! ¡Están gritando!’. No, tranquilidad. Es que se asustan por todo”, afirmó.

Otro de los participantes que tuvo problemas con la participante española durante el episodio fue el actor Sergio Sendel, quien se frustró con ella porque usó parte de su tiempo para conversar con los chefs en lugar de concentrarse en cocinar. “No hay reto sin discusión con Sendel”, comentó, reconociendo la constante tensión entre ambos.

A pesar de las fricciones con Porta, el equipo vinotinto ganó el desafío.

No fue la primera vez que Porta y Sendel se enfrentaron

En un episodio anterior de Top Chef VIP, Cristina Porta y Sergio Sendel se enfrentaron después de que el actor pusiera en desventaja a la conductora.

Lorena Herrera intentó tranquilizar a Cristina Porta al decirle que votaron por ella porque la consideran una rival fuerte (YouTube/Telemundo 51 Miami)

En la dinámica del capítulo, Sendel fue el encargado de quitarle la inmunidad a uno de los concursantes y la seleccionada fue Porta.

Cuando ella le preguntó qué había hecho para merecerlo, el actor explicó que no se trató de un ataque personal, sino de una elección a la que llegaron después de votar.

Cristina no recibió bien la noticia y declaró: “Soy fuerte. No voy a ver por absolutamente nadie más que por mí”. También dijo que no le parecía valiente que Sendel responsabilizara a sus compañeros por sus decisiones.

Al reunirse de nuevo con el resto de los participantes, les exigió que le dijeran quiénes habían votado en su contra para quitarle la inmunidad. La conductora afirmó que no olvidaría ese suceso y que, de ahora en adelante, la dinámica en el concurso no volvería a ser la misma.

Cristina Porta reveló qué piensa sobre sus compañeros en Top Chef VIP

Cristina Porta fue invitada al programa La Mesa Caliente el 25 de julio de 2025 para compartir cómo es su experiencia en el reality show. “De momento quiero empezar tranquilita, pero sí hay algunos que no me caen bien”, declaró.

La conductora es uno de los 20 participantes que concursan en la cuarta temporada de Top Chef VIP (Instagram/@cristiporta)

Porta comentó que se convirtió en el blanco de las críticas por su forma brusca y directa de hablar, porque la expectativa que carga por ser mujer es la de tener que ser amable con todo el mundo. “A mí no me cae bien todo el mundo, hay gente que me cae mal”, admitió.

Cuando las conductoras de La Mesa Caliente le pidieron a Cristina Porta que revelara quiénes le desagradaban en Top Chef VIP, la concursante dijo que para descubrirlo tendrían que ver el programa.