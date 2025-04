Trabajaba como enfermera en Carolina del Norte, Netflix la descubrió y hoy protagoniza una de las series del momento

Desde su estreno en Netflix durante el pasado 25 de febrero de 2025, la serie Zero Day logró ganar notoriedad entre las tendencias más buscadas de la plataforma. Más allá de quienes se intrigaron por su trama enfocada en conspiraciones políticas, muchos destacan la participación de la actriz coreano-estadounidense Eden Lee, quien además de interpretar a la agente Angela Kim, se desempeña como enfermera.

Eden Lee es particularmente activa en Insatagram, en donde comparte momentos de su vida profesional y personal @msedenlee vía Instagram

¿Quién es Eden Lee, la enfermera que se convirtió en actriz de Netflix?

Con 34 años de edad en la actualidad, Eden Lee trabajó la mayor parte de su vida como enfermera de emergencias. De hecho, mediante su cuenta de Instagram, reveló hace poco a sus seguidores que se graduó con honores de la licenciatura en enfermería por la Universidad de Carolina del Norte en Charlotte (llamada popularmente UNC Charlotte).

Pese a que los hospitales y las emergencias médicas son la especialidad de Lee, ella siempre mantuvo activo su interés por la actuación. Además del papel que tiene ahora en Zero Day, anteriormente participó en producciones independientes como Christmas in the Pines (2021), y en cortometrajes como Liv (2021) y Snowbirds (2020).

Eden Lee audicionó para 'Zero Day' sin muchas expectativas @msedenlee vía Instagram

Según la propia Lee, su oportunidad se dio cuando acudió por curiosidad a la audición que Netflix ideó para el personaje de Angela Kim. Gracias a sus conocimientos médicos, naturalidad para utilizar lenguaje técnico y habilidad histriónica, consiguió el papel que hoy la tiene junto a actores de la talla de Robert De Niro y Lizzy Caplan.

El personaje de Eden Lee en la serie Zero Day y su futuro en la actuación

En la serie Zero Day, Eden Lee es la encargada de dar vida a Angela Kim, una agente especial que forma parte de una comisión encargada de investigar un ciberataque en Estados Unidos. A lo largo de la serie, Kim colabora estrechamente con otros miembros de su equipo para desentrañar la red de conspiraciones que componen el ataque.

De acuerdo a una entrevista que Fox News realizó a Lee, ella misma ve como positiva la inclusión de un personaje como Angela Kim en la trama. Desde su perspectiva, la también enfermera de emergencias subraya la importancia de la diversidad actual y de la representación en roles de liderazgo femenino dentro de las agencias gubernamentales.

La serie 'Zero Day' permanece como uno de los shows más vistos en Netflix en el último mes @msedenlee vía Instagram

Conforme la actuación de Eden Lee es elogiada por la crítica debido a su autenticidad, se espera que continúe con su fichaje en futuros proyectos televisivos. No obstante, Lee asegura que su trabajo principal siempre estará enfocado a ser enfermera del área de emergencias.

¿De qué trata Zero Day, la serie con Eden Lee y Robert De Niro que conquistó Netflix?

En la sinopsis oficial de Netflix, Zero Day se define como un prometedor thriller político de seis episodios. En él, Robert De Niro interpreta a George Mullen, un expresidente de Estados Unidos que es llamado nuevamente al servicio por la mandataria vigente.

La intención del llamado, es que Mullen lidere una comisión especial para investigar un misterioso ciberataque que ya logró causar miles de muertes y crisis en EE.UU. Así, conforme el expresidente profundiza en la investigación, se enfrenta a una red de conspiraciones que involucran a figuras poderosas (e inesperadas) del ámbito tecnológico y político, incluyendo a algunos de sus allegados de confianza.

Angela Kim es un personaje clave para el desarrollo de la serie 'Zero Day' @msedenlee vía Instagram

Hasta el momento, la serie es elogiada por la crítica en Hollywood; en especial, porque la narrativa explora con sensibilidad y precisión temas como la manipulación de información, la fragilidad de las autoridades y los dilemas éticos en la era digital. Adicionalmente, la subtrama que involucra la salud mental del protagonista añade una complejidad discreta que también fue bien recibida.