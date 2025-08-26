Taylor Swift o Travis Kelce: quién tiene más dinero y a cuánto asciende la fortuna combinada de ambos
La pareja se comprometió este martes tras más de dos años de noviazgo; cuál es su patrimonio neto
1 minuto de lectura
Este martes 26 de agosto, Taylor Swift anunció su compromiso con Travis Kelce en un jardín cubierto de flores. Con este nuevo paso en su relación, la pareja acumula un colosal patrimonio que sobrepasa los US$1590 millones, si se combinan ambas fortunas.
Cuál es el patrimonio neto de Taylor Swift y Travis Kelce
Según consignó Celebrity Net Worth, la intérprete de Love Story cuenta con un patrimonio neto de US$1500 millones. En 2024, sus ingresos rondaban los US$600 millones. Sin embargo, tras el inicio de su Eras Tour recaudó hasta US$2100 millones a nivel mundial.
En el caso dela estrella del fútbol americano de Kansas City Chiefs, acumula cerca de US$90 millones. Este valor parte de su carrera en la NFL, donde contaba con un salario de US$80 millones en sus primeros diez años.
Noticia en desarrollo...
