LA NACION

Taylor Swift o Travis Kelce: quién tiene más dinero y a cuánto asciende la fortuna combinada de ambos

La pareja se comprometió este martes tras más de dos años de noviazgo; cuál es su patrimonio neto

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
La pareja se mostró en público por primera vez en septiembre de 2023, poco después que el futbolista fuera a uno de sus conciertos
La pareja se mostró en público por primera vez en septiembre de 2023, poco después que el futbolista fuera a uno de sus conciertosArchivo

Este martes 26 de agosto, Taylor Swift anunció su compromiso con Travis Kelce en un jardín cubierto de flores. Con este nuevo paso en su relación, la pareja acumula un colosal patrimonio que sobrepasa los US$1590 millones, si se combinan ambas fortunas.

Cuál es el patrimonio neto de Taylor Swift y Travis Kelce

Según consignó Celebrity Net Worth, la intérprete de Love Story cuenta con un patrimonio neto de US$1500 millones. En 2024, sus ingresos rondaban los US$600 millones. Sin embargo, tras el inicio de su Eras Tour recaudó hasta US$2100 millones a nivel mundial.

Con su gira mundial por Europa, Estados Unidos y Latinoamérica, acumuló más de US$2000 mil millones
Con su gira mundial por Europa, Estados Unidos y Latinoamérica, acumuló más de US$2000 mil millonesLewis Joly - AP

En el caso dela estrella del fútbol americano de Kansas City Chiefs, acumula cerca de US$90 millones. Este valor parte de su carrera en la NFL, donde contaba con un salario de US$80 millones en sus primeros diez años.

Noticia en desarrollo...

LA NACION
Más leídas
  1. La campaña en Gaza está convirtiendo a Israel en un Estado paria
    1

    La campaña en Gaza está convirtiendo a Israel en un Estado paria

  2. El drama de una familia que estará varada en Buenos Aires 48 horas por el paro de controladores
    2

    “Somos ocho, hay chicos”: el drama de una familia que estará varada en Buenos Aires 48 horas por el paro de controladores

  3. Un piloto de 26 años murió en un choque en cadena en plena carrera de motos
    3

    Santiago del Estero: un piloto de 26 años murió en un choque en cadena en plena carrera de motos

  4. El Gobierno declaró en situación de crisis a una obra social y fijó un plazo para presentar un plan de contingencia
    4

    El Gobierno declaró en situación de crisis a una obra social y fijó un plazo para presentar un plan de contingencia

Cargando banners ...