Un parque acuático y cancha de básquet: la excéntrica mansión que un campeón de la NBA vende por US$20 millones en Texas

Tony Parker, exjugador de básquet, fue una de las principales figuras de los San Antonio Spurs en la NBA. La exestrella de la liga pasó la mayor parte de su carrera en Texas, donde adquirió una mansión que incluye un parque acuático y una cancha de básquet. Ahora, su residencia fue puesta a la venta por US$20 millones.

Así es la mansión de la estrella de la NBA en Texas a la venta por US$20 millones

El basquetbolista francés, Tony Parker, puso a la venta la mansión de 51 acres (21 hectáreas) por 20 millones de dólares, de acuerdo con Chron. Esta propiedad ha estado en el mercado en los últimos años con varios agentes inmobiliarios; sin embargo, no se ha logrado concretar su venta, detalló New York Post.

La residencia se encuentra en un barrio de lujo en Texas (Web/9 Rue Parker) (Captura de pantalla/ https://9rueparkerestate.com/)

La propiedad se encuentra ubicada en la comunidad de Anaqua Springs Ranch, Texas, y cuenta con una residencia principal de estilo mediterráneo, así como un parque acuático privado con ocho piscinas, toboganes de velocidad, cascadas y un río lento.

Este espacio fue creado por Keith Zars, creador de piscinas y de las fuentes de agua en Six Flags Fiesta Texas. Según New York Post, la construcción requirió 59 mil horas de trabajo, 1900 metros de hormigón y 60.000 kilos de acero.

Entre los atractivos se encuentra un tobogán de caída libre y giratorio, una cornisa de salto de 35 pies (10.7 metros) de alto, cañones de agua, una cancha de basquetbol privada, seis habitaciones y un área de videojuegos, entre otras amenidades que lo hacen el más grande del estado.

“Parker estaba en Dubai cuando vio un tobogán acuático y regresó con un montón de ideas. Reunió a sus ingenieros de piscinas y lo que ven es lo que construyeron”, señaló Erwin Nicholas, fundador de la inmobiliaria Mr. Real Estate.

Un recorrido por la mansión de Tony Parker

Los lujos de la propiedad se pueden observar en el diseño, desde altos techos y paredes de vidrio hasta acabados clásicos que incluyen diversos materiales como yeso veneciano, travertino y mármol.

La mansión de Tony Parker cuenta con uno de los parques acuáticos privados más grandes del estado (Instagram/@_tonyparker09 - Web/ 9 Rue Parker)

La residencia principal cuenta con seis dormitorios, cinco baños completos, cuatro medios baños, oficinas dobles, una biblioteca, una sala multimedia, una suite de meditación y un estudio de peluquería.

Al interior, la suite principal tiene mayores comodidades al incluir una terraza privada, bañera de hidromasaje y vestidores personalizados. Además, se integró una cocina de catering y una sala de vinos con capacidad para 1500 botellas.

Dentro del terreno también existe una casa de huéspedes de cuatro dormitorios y tres baños. Este espacio tiene su propia área de lavandería, cocina completa y garaje.

Otras de las amenidades de la vivienda son:

Cancha de tenis

Cancha de voleibol de playa

Cancha de baloncesto

Huerto frutal

Jardín de hierbas

Hábitat para tortugas

Sala de juegos

La mansión cuenta con su propia cancha privada y área de juegos (Web/9 Rue Parker) (Captura de pantalla/ https://9rueparkerestate.com/)

La exestrella de la NBA señaló que había querido crear un hogar donde pudiera recibir a sus amigos y familiares, y al mismo tiempo tener muchos recuerdos maravillosos, recuerda New York Post.

“Me gusta ser anfitrión y cuando mis amigos vienen de Francia, sabes que es un vuelo largo, así que quería un lugar donde pudieran venir para estancias prolongadas”, expresó Parker.

Después de su retiro, Tony Parker ha pasado la mayor parte de su tiempo en su país natal, ya que es el entrenador principal del ASVEL Basket, un equipo profesional de baloncesto, y tiene un emprendimiento en la industria vinícola, de acuerdo con Chron.