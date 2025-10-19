¿Cuándo se juega la Serie Mundial del béisbol de Grandes Ligas este 2025?

La postemporada de las Grandes Ligas de Béisbol (MLB) continúa su curso en Estados Unidos para definir a los dos equipos que se enfrentarán en la Serie Mundial 2025, el evento que coronará al nuevo campeón del “rey de los deportes”. Entre los favoritos se encuentran los Dodgers de Los Ángeles, actuales monarcas que buscan repetir la hazaña y conquistar el bicampeonato.

Cuándo se juega la Serie Mundial 2025

Aunque los playoffs aún no concluyen, la Serie Mundial 2025 ya tiene fechas definidas: comenzará el viernes 24 de octubre y finalizará, a más tardar, el 1 de noviembre, según Olympics.

Ya hay equipos favoritos para llegar a la Serie Mundial 2025 de la MLB (X @MLB)

El campeonato enfrentará al ganador de la Liga Americana y al de la Liga Nacional, tras el cierre de las Series de Campeonato, que se disputan del 12 al 21 de octubre. Los horarios oficiales de los juegos se darán a conocer una vez que se definan los equipos finalistas.

En dónde se podrá ver la Serie Mundial 2025

De acuerdo con el medio, los aficionados del rey de los deportes podrán seguir en vivo todos los partidos de la Serie Mundial 2025 en Estados Unidos a través de Fox Sports, Fubo y MLB.tv.

Dodgers de Los Ángeles son los favoritos para ganar la MLB (FB LosDodgersBeisbol)

En México, los fanáticos del béisbol podrán ver los juegos de campeonato por medio de Imagen TV, ESPN, Disney+ y FOX (Caliente TV); mientras que en el resto de Latinoamérica y el mundo, solo se podrá disfrutar en el canal oficial de MLB.tv.

Cuáles son los equipos favoritos para llegar a la Serie Mundial 2025

De acuerdo con diversas herramientas de inteligencia artificial, hay cuatro equipos que destacan como favoritos para ganar la Serie Mundial 2025:

El lanzador de los Azulejos de Toronto Max Scherzer trabaja la primera entrada ante los Medias Rojas de Boston el miércoles 24 de septiembre del 2025. (Chris Young/The Canadian Press via AP) Chris Young - The Canadian Press

Dodgers de Los Ángeles

Marineros de Seattle

Azulejos de Toronto

Phillies de Filadelfia

Aunque los Phillies iniciaron la Serie Divisional como candidatos, quedaron eliminados al caer en el cuarto juego frente a los Dodgers, quienes aprovecharon un error de lanzamiento para avanzar. Los Marineros de Seattle mantienen altas expectativas gracias a su ofensiva encabezada por Julio Rodríguez, Eugenio Suárez y Cal Raleigh. Por su parte, los Azulejos de Toronto dieron la sorpresa al eliminar a los subcampeones Yankees de Nueva York en solo tres partidos.

Los campeones, amplios favoritos para ganar la Serie Mundial

La IA coincide en que los Dodgers son los amplios favoritos para retener el título y consolidarse como la franquicia más dominante del momento.

Dodgers se enfrentan a los Cerveceros en la postemporada (X MLB)

Con una plantilla repleta de estrellas como Mookie Betts, Freddie Freeman, Shohei Ohtani y el lanzador japonés Yoshinobu Yamamoto, el equipo angelino mantiene su paso firme hacia la Serie Mundial.

El conjunto californiano dio un paso más hacia la final al derrotar 2-1 a los Cerveceros de Milwaukee el pasado 13 de octubre, en el primer juego de la Serie Divisional, manteniendo vivo su sueño del bicampeonato.

Un posible bicampeonato histórico