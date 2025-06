La confusa declaración de Vladimir Guerrero Jr. sobre su participación en el Clásico Mundial 2026: “Nací en Canadá”

Este martes, el infielder Vladimir Guerrero Jr. dejó abierta la posibilidad de jugar con Canadá algún Clásico Mundial, aunque no necesariamente el de 2026. La estrella de los Toronto Blue Jays se inclinó por representar a República Dominicana de cara a la próxima contienda, pero también reconoció su vínculo con el país donde nació.

Guerrero Jr. analizó representar a Canadá en el Clásico Mundial

Durante una entrevista con theScore, el primera base del equipo canadiense explicó por qué considera a República Dominicana su primera opción. Señaló que su padre, el exjugador Vladimir Guerrero, quien nunca pudo disputar un Clásico Mundial, siempre le encomendó representar al país latinoamericano. “Crecí con esa idea”, afirmó.

Explicó que su padre, el exjugador Vladimir Guerrero, siempre le transmitió el deseo de verlo vestir los colores de República Dominicana en torneos internacionales Jon Blacker - The Canadian Press

Sin embargo, admitió que no descarta jugar para la nación norteamericana: “Nací en Canadá, pero crecí en la República Dominicana. De niño me decía que debía representar a la República Dominicana si alguna vez tenía la oportunidad. Crecí con esa idea. Así que creo que jugaré con la República Dominicana, pero quizás, si no me retiro, algún día juegue con Canadá”.

Guerrero Jr. aclaró dudas generadas meses atrás, cuando evitó hablar del torneo internacional. En ese momento, dijo que solo pensaba en hacer una buena temporada en las Grandes Ligas. Ahora, dio un paso más y mencionó la posibilidad de vestir la camiseta canadiense en el futuro.

La opción de sumar una estrella de su calibre entusiasma a los fanáticos de canadienses. Aunque la selección dominicana es su prioridad, las palabras del pelotero abren una puerta para el Clásico Mundial de 2026 o futuras ediciones.

Toronto, una ciudad clave en su vida profesional

En abril, luego de una larga negociación, Guerrero Jr. firmó una extensión de contrato por 500 millones con los Blue Jays. La estrella explicó que nunca pensó en mudarse de ciudad porque conoce a la gente desde su adolescencia.

Guerrero Jr. firmó una extensión por US$500 millones con Toronto, la ciudad en la que vive desde los 16 años y a la que considera su hogar deportivo y personal

“Siempre dije que quería quedarme en Toronto. Estoy aquí desde que tenía 16 años. En mi mente, siempre quise estar con un solo equipo y una sola organización porque conozco a la gente de acá. Por eso decidí firmar”, comentó.

También destacó el apoyo constante de los fanáticos y el vínculo con la comunidad: “Cuando tienes fanáticos así, tienes que devolver ese amor”, agregó. Esos aspectos podrían influir en su decisión de jugar para el equipo canadiense en algún torneo futuro.

Temporada 2025: buen rendimiento, pero con altibajos

Sus números no decepcionan, pero están por debajo de las expectativas de uno de los contratos más altos de las Grandes Ligas. En 70 juegos:

Promedio de bateo: .274

Dobles: 13

Cuadrangulares: 8

Carreras impulsadas: 31

Carreras anotadas: 41

OPS: .789

Sin embargo, Guerrero Jr. es una de las caras más visibles del equipo y de la MLB. A pesar de no brillar como el Jugador Más Valioso, como lo hizo en la temporada 2024, mantiene una participación constante y busca ayudar a su equipo a clasificar a postemporada.

El pelotero destacó el cariño que recibe en Toronto, el apoyo constante de los fanáticos y la relación con la comunidad como factores clave para seguir allí

Una figura querida dentro y fuera del diamante

Durante la entrevista, Guerrero Jr. también compartió detalles personales y preferencias culturales. Habló de su gusto por la comida latina y el apoyo de su primo, quien cocina para él. Además, destacó la importancia de mantenerse hidratado y reveló que el sabor de bebida deportiva que prefiere es el “fruit punch”.

Además, el jugador de raíces dominicanas confesó su aprecio por compañeros como Fernando Tatis Jr., Teoscar Hernández y Ronald Acuña Jr. “Puedo hablar con esos tres todos los días”, comentó.