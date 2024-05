Wolfs lanzó su primer tráiler: dónde se filmó el thriller psicológico protagonizado por George Clooney y Brad Pitt

Escuchar

Brad Pitt y George Clooney se vuelven a encontrar en la pantalla grande con Wolfs, el thriller psicológico dirigido por Jon Watts y producido por Sony que esperan con ansias los fanáticos del cine. Los reconocidos actores ya han trabajado juntos en películas como La gran estafa (2001). Este film, que se estrenará en cines el 20 de septiembre de 2024 y luego podrá disfrutarse en la plataforma de streaming de Apple TV+, ya tiene disponible su tráiler oficial.

El avance revelado sitúa la filme en las calles de Nueva York. Las grabaciones comenzaron a principios de enero de 2023 y se rodaron distintas escenas en Harlem y también en Chinatown. El humo, el tránsito y la noche de esta gran ciudad están perfectamente representados en esta película. Asimismo, la presencia de los actores durante el rodaje no pasó desapercibida. En las redes sociales se volvió viral un video en que se puede ver a Brad Pitt calentando antes de protagonizar una escena.

De qué trata la película Wolfs

El tráiler comienza con una escena del crimen. El primero en llegar a la habitación donde parece haber ocurrido un sangriento asesinato es Clooney. Minutos más tarde, Brad Pitt aparece ante las cámaras. Ambos personajes están vestidos de manera similar, gesticulan de la misma forma y, por momentos, dicen las mismas palabras en simultáneo. Durante todo el avance, se sugiere que existe un conflicto latente entre ambos.

“Las superestrellas mundiales George Clooney y Brad Pitt forman equipo en esta comedia de acción. Clooney interpreta a un facilitador profesional contratado para encubrir un crimen de alto nivel. Pero cuando aparece un segundo facilitador (Pitt) y los dos ‘lobos solitarios’ se ven obligados a trabajar juntos, su noche se descontrola de un modo que ninguno de los dos esperaba”, adelantan desde la productora Sony.

Qué actores están en Wolf

Además de los dos protagonistas de la película, actúan en Wolf: Amy Ryan, quien fue parte del elenco de Birdman, Lost Girls y Gone Baby Gone; Austin Abrams, que participó en películas como Do Revenge, Euphoria y This is Us, y Poorna Jagannathan, de la serie Never Have I Ever. El director es Jon Watts, quien también fue parte de la producción de Spider-Man: Homecoming, Spider-Man: Far From Home, Spider-Man: No Way Home, Clown y Cop Car.

Cuándo se estrena Wolf en los cines

El film llegará a la pantalla grande el 20 de septiembre de 2024, según anunciaron desde la producción de Sony. Un dato que sorprendió a los fanáticos es que tanto Clooney como Pitt negociaron recortes en sus sueldos como actores a cambio de que el film se proyecte en los cines y no solo se pueda ver a través de plataformas digitales.

Brad Pitt y George Clooney por las calles de Nueva York en medio de su rodaje Backgrid/The Grosby Group

“Fue un momento emocionante porque llegó a ser una de esas extrañas guerras de ofertas que ocurren de vez en cuando, y terminó siendo bastante extrema, y Apple llegó con un gran número para Brad y para mí. Y dijimos que nos gustaría recibir menos mientras podamos garantizar que podamos tener un estreno en cines, y dijeron ‘genial’”, aseguró Clooney en una entrevista con The Daily Mail.

