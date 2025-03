Fecha límite: estos modelos de celular tendrán gratis el internet satelital de Starlink en EE.UU.

Starlink, el servicio de internet satelital de alta velocidad que ofrece conexión a internet en cualquier parte del mundo, estará disponible para celulares en una versión gratuita. Tanto quienes usen iPhone como Android, podrán utilizar este beneficio que se extenderá hasta el mes de julio. Luego, se deberá abonar al igual que el resto de las opciones que tiene el servicio.

¿En qué consiste la versión gratuita?

Esta versión gratuita surge a raíz de una asociación de T-Mobile con Starlink para lanzar un servicio revolucionario de conexión de teléfonos inteligentes a satélites. Aquellos que se registren en la versión beta de T-Mobile Starlink podrán probarla gratis hasta julio con la particularidad de que no hace falta ser cliente de T-Mobile.

para lanzar a satélites. Aquellos que se registren en la versión beta de T-Mobile Starlink podrán probarla gratis hasta julio con la particularidad de que no hace falta ser cliente de T-Mobile. De acuerdo a Forbes, los requisitos no son demasiado complejos. Los interesados en probar el servicio deben tener un teléfono inteligente relativamente reciente, Mike Katz, presidente de marketing, estrategia y productos de T-Mobile, señaló que aplica “cualquiera que haya sido fabricado en los últimos cuatro años, y se incluyen el iPhone 14 y el Samsung Galaxy S21.

El servicio estará disponible para celulares modernos (Archivo) Emiliano Lasalvia - LA NACION

“Puede que no todos tengan éxito porque hay modelos que pueden no llegar a aplicar”, según Katz. El registro debe hacerse en la versión beta de Starlink, completando algunos datos como nombre, apellido, email y número de teléfono móvil, y hay que tener en cuenta que la cantidad de lugares no es infinita, por lo que allí puede haber otra punta para que el intento no llegue a buen puerto.

Lo que sigue luego de la prueba

En relación con la información de T-Mobile, será gratis hasta julio para todos los que participan en el programa beta y, luego del séptimo mes del año, continuará siendo sin costo para los clientes de T-Mobile que utilicen su plan Go5G Next.

Otros clientes de T-Mobile pagarán US$15 adicionales al mes, aunque esa cantidad podría quedar fijada en una tarifa con descuento de US$10 para los clientes que se inscriban a la iniciativa este mes. Aquellos que tengan otros operadores pagarán US$20 al mes.

Luego de julio, los interesados que no sean clientes de T-Mobile deberán abonarlo (Archivo)

Forbes señaló que, en el caso del dispositivo iPhone, hay que recordar que el último sistema operativo, iOS 18.3, no incorpora Starlink al dispositivo. Simplemente, añade SAT como opción en pantalla en lugar de LTE o 5G. Apple no estuvo involucrado en absoluto con Starlink y la conexión se realiza a través de T-Mobile.

¿Cuánto cuesta Starlink en Estados Unidos?

De acuerdo con Starlink, el plan residencial, que fue diseñado para que los hogares puedan navegar y consumir contenido en línea, tiene un costo de US$120 mensuales. La velocidad de descarga oscila entre los 25 y los 220 Mbps, ofreciendo datos ilimitados. Sin embargo, para acceder al servicio es necesario adquirir el equipo, cuyo precio es de aproximadamente US$599.

Para aquellas personas que necesitan movilidad, Starlink ofrece el plan Roam, que tiene un precio de entre US$50 y US$165 al mes y permite acceder a internet en distintas ubicaciones. La velocidad de descarga varía según la demanda y las condiciones del servicio, aunque tienen datos ilimitados. En este caso, al igual que el plan anterior, el equipamiento tiene un precio de US$599.

El servicio también cuenta con un plan para embarcaciones, que puede costar entre US$150 y US$1000 al mes, dependiendo de la cantidad de datos prioritarios adquiridos que solicite el cliente, que van de 50 GB a 1TB.

LA NACION