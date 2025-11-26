Buenas noticias del Obamacare: el anuncio de Trump que trae esperanza cerca del fin del programa en 2025

Donald Trump evalúa mantener la vigencia de las ayudas económicas del Obamacare, destinadas a reducir el costo de pólizas sanitarias. Esta iniciativa buscaría otorgar un plazo adicional para implementar modificaciones estructurales al programa, cuya asistencia financiera actual concluye en diciembre de 2025.

¿La administración Trump evalúa extender el programa Obamacare?

A medida que se acerca el final de 2025, el posible vencimiento de los subsidios ampliados de la Ley de Cuidado de Salud Asequible (ACA, por sus siglas en inglés), conocida como Obamacare, retoma centralidad en Washington.

La Ley de Asistencia Sanitaria Asequible, promulgada en 2010, incluye disposiciones que establecen normas para una cobertura sanitaria integral y otras disposiciones que ayudan a que sea más asequible Freepik

El gobierno federal circula un borrador que plantea prolongar durante dos años la asistencia económica para quienes adquieren cobertura médica a través de este programa. La iniciativa busca contener el aumento previsto en los costos de los seguros si los apoyos federales expiran. Esta discusión se desarrolla mientras millones de inscriptos se preparan para una eventual escalada de las primas a partir del próximo ciclo de renovación.

Según la propuesta interna, la administración evalúa una respuesta temporal, incluso cuando sectores del Partido Republicano continúan divididos respecto del camino a seguir. “Hasta que el presidente Trump haga un anuncio él mismo, cualquier informe sobre las posiciones de la administración sobre la atención médica es mera especulación”, aseguró el portavoz de la Casa Blanca, Kush Desai.

La postura de Donald Trump sobre el programa Obamacare

En declaraciones recientes, el presidente Trump indicó estar dispuesto a aceptar una prórroga limitada de los subsidios si eso facilita al Congreso trabajar en una reforma más amplia del sistema sanitario federal. “Quizás sea necesaria algún tipo de extensión para lograr hacer algo más, porque la ley de atención médica inasequible ha sido un desastre”, sugirió el mandatario el martes 25 de noviembre durante un encuentro con los periodistas en el Air Force One, según lo retomado por Politico.

Su posición va en línea con el documento interno que propuso una prórroga de dos años. Sin embargo, Trump marcó una clara distinción sobre la duración. “No quiero extenderlo dos años. Preferiría no hacerlo en absoluto”, remarcó el presidente, quien no está de acuerdo con un plazo tan largo y reiteró que su preferencia es evitar continuar el esquema vigente.

“No den dinero a las aseguradoras. Dénselo directamente a la gente, que puedan comprar su propio seguro médico”, recomendó el mandatario republicano. “Estamos analizando eso”, agregó.

Esta alternativa, propuesta por Trump, busca reorientar los recursos hacia instrumentos individuales administrados por los usuarios. No obstante, el plan podría no cubrir el costo de las primas, por lo que no resolverían de manera directa el aumento previsto para los seguros médicos.

Trump afirmó estar de acuerdo con una extensión de la Ley de Asistencia Sanitaria Asequible, pero no con una duración de dos años, ya que su intención es evitar su continuidad Archivo

Qué cambios trae el borrador sobre Obamacare que circula en la Casa Blanca

Aunque el presidente rechazó públicamente la duración del plan preliminar, el documento divulgado dentro del gobierno incorpora elementos que anticipan cambios estructurales. El borrador introduce:

Tope de ingresos para la elegibilidad : se limitaría el acceso de hogares con ingresos altos que actualmente pueden recibir asistencia debido a la suspensión temporal de los rangos previos a la pandemia.

: se limitaría el acceso de hogares con ingresos altos que actualmente pueden recibir asistencia debido a la suspensión temporal de los rangos previos a la pandemia. Eliminación de los planes con prima cero para los usuarios con ingresos más bajos : esta medida responde a observaciones de legisladores republicanos que apuntan al riesgo de abusos en el sistema. La propuesta estipula que todos los inscritos aporten una cuota mínima, ya sea un porcentaje reducido de sus ingresos o un monto mensual fijo.

: esta medida responde a observaciones de legisladores republicanos que apuntan al riesgo de abusos en el sistema. La propuesta estipula que todos los inscritos aporten una cuota mínima, ya sea un porcentaje reducido de sus ingresos o un monto mensual fijo. Aportes a cuentas de ahorro: también incluye la posibilidad de que los usuarios de planes de deducible alto aporten recursos a cuentas de ahorro para la salud bajo nuevas reglas.

Qué pasa si vencen los subsidios de Obamacare en 2025: aumentos y proyecciones

Los subsidios reforzados se implementaron en 2021 y funcionaron como un mecanismo para abaratar las primas durante la emergencia sanitaria. Su plazo concluye el 31 de diciembre de 2025, lo que produciría incrementos significativos en los seguros si el Congreso no aprueba una extensión.

Proyecciones independientes indican que los costos anuales podrían duplicarse, con un promedio que pasaría de menos de 900 dólares este año a casi US$2000 en 2026 para quienes reciben asistencia financiera. Las estimaciones de la Oficina de Presupuesto del Congreso calculan en US$350 mil millones la inversión necesaria para mantener los apoyos por una década completa, según lo retomado por Politico.

Ante la falta de acción legislativa, los usuarios enfrentarían incrementos del 114%, un escenario que impactaría directamente sobre el presupuesto de familias de ingresos bajos y medios.

Las primas de los seguros médicos podrían dispararse hasta un 114% en 2026 Jacquelyn Martin - AP

Las negociaciones en el Congreso sobre la continuidad del programa Obamacare

Debido a las discusiones sanitarias entre republicanos y demócratas, un grupo bipartidista de representantes divulgó un marco común para discutir alternativas que garantizan la continuidad de la asistencia mientras se revisan criterios de elegibilidad y mecanismos de supervisión. La propuesta incluye:

Prórroga temporal de dos años de los subsidios actuales

Nuevo límite de ingresos progresivo para determinar la elegibilidad

Conjunto de reformas destinadas a mejorar la transparencia y prevenir el uso indebido de los fondos

Los representantes Don Bacon, republicano de Nebraska, Tom Suozzi, demócrata de Nueva York, Jeff Hurd, republicano de Colorado, y Josh Gottheimer, demócrata de Nueva Jersey, sostienen que evitar el vencimiento es fundamental para impedir aumentos abruptos que afectarían a millones de personas.

La falta de acción tendría consecuencias económicas severas para los usuarios, especialmente en un contexto en que las familias enfrentan un incremento generalizado del costo de vida.