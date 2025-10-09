Fiscal de Nueva York Letitia James, opositora de Trump, inculpada por fraude
La fiscal general de Nueva York, Letitia James, que logró enjuiciar al presidente Donald Trump, fue
La fiscal general de Nueva York, Letitia James, que logró enjuiciar al presidente Donald Trump, fue inculpada este jueves con cargos por fraude con una hipoteca, reportaron medios estadounidenses.
La acusación fue presentada ante un gran jurado de Virginia, donde previamente se había imputado a otro opositor de Trump, el exdirector del FBI James Comey.
Según la cadena CNN y otros medios, la acusación de la fiscal demócrata de 66 años es por fraude hipotecario y por asuntos relacionados con una propiedad que ayudó a comprar a su sobrina en Virginia, en 2023.
Los casos en contra de James y Comey fueron presentados por Lindsey Halligan, una fiscal federal nominada por el presidente republicano, luego de que el fiscal al que reemplazó renunciara tras sostener que no había evidencia suficiente para presentar cargos contra ellos.
El medio The Washington Post dijo que la propia Halligan había radicado el caso ante el gran jurado de Alexandria, en Virginia.
El presidente Trump pidió recientemente en público a la fiscal general Pam Bondi tomar acciones en contra de James, Comey y otras figuras a las que el mandatario ve como enemigos en una escalada de su campaña contra sus oponentes políticos.
