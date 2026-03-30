El fantasma que inquieta a Trump: busca develar un presunto fraude en Puerto Rico en las elecciones 2020

El jueves 19 de marzo, en Washington, la titular de la Oficina del Director de Inteligencia Nacional (ODNI, por sus siglas en inglés), Tulsi Gabbard, afirmó que su dependencia confiscó máquinas de votación en Puerto Rico a pedido de la fiscalía federal del territorio, según reveló un reporte. Sin embargo, no mencionó que esa misma oficina había sido señalada por impulsar una investigación orientada a reactivar una teoría sobre un supuesto fraude en las elecciones presidenciales de 2020.

¿Qué explicó Gabbard sobre la incautación?

De acuerdo con The Guardian, Gabbard sostuvo que la medida respondió a cuestionamientos sobre posibles fallas en los sistemas electorales. Ante el congresista Jim Himes, explicó que “existían dudas sobre si había vulnerabilidades que pudieran haber sido aprovechadas por una amenaza”.

Tulsi Gabbard confirmó la incautación de máquinas de votación en Puerto Rico por pedido de la fiscalía federal Freepick

La funcionaria indicó que ese fue el motivo del pedido de investigación. Sin embargo, no precisó a qué proceso electoral correspondía la revisión y presentó la incautación como una acción vinculada a la seguridad electoral, según el medio citado.

Un empleado de inteligencia señaló a The Guardian que la revisión no estaba vinculada a ninguna elección específica. Aun así, el informe indica que podría no tratarse de una coincidencia.

Esto es porque la fiscalía que solicitó la incautación, encabezada por W. Stephen Muldrow, llevaba adelante una línea de investigación que sostenía que podía haber existido una intervención extranjera en los sistemas de votación utilizados en 2020.

La fiscalía involucrada analizaba hipótesis sobre una posible intervención extranjera en 2020 Freepick

Esa hipótesis planteaba que el gobierno de Nicolás Maduro habría tenido capacidad para influir en máquinas de votación a nivel global y alterar resultados de forma remota, en el contexto de la elección en la que fue derrotado Donald Trump.

Esa versión se enmarcaba en las denuncias impulsadas por el republicano tras esos comicios, que incluían acusaciones sobre votantes fallecidos, papeletas robadas, fraude por correo y participación de personas no ciudadanas.

En ese contexto, el exfuncionario de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) Gary Berntsen y el analista Martin Rodil presentaron información en 2025 ante la fiscalía y también ante la oficina de inteligencia nacional.

Berntsen había participado previamente en espacios públicos —incluidos podcasts— en los que respaldó ese planteo.

Sin embargo, luego afirmó ante The Guardian que el objetivo no era investigar vínculos con Venezuela en Puerto Rico.

Señaló que buscaban identificar posible tecnología china en los sistemas y aseguró haber encontrado “muchísima”, aunque no presentó pruebas públicas que respalden esa afirmación.

Desde la oficina de inteligencia aclararon que la información que ambos dieron fue aportada de manera voluntaria y no influyó en la decisión de evaluar las máquinas del territorio.

Es importante destacar que Puerto Rico no tiene votos en el Colegio Electoral de Estados Unidos. Por lo tanto, sus elecciones no influyen en el resultado presidencial.

La funcionaria justificó la medida por posibles vulnerabilidades en los sistemas electorales Freepick

El antecedente judicial que desmintió la teoría de fraude orquestado por Venezuela

En 2023, un juez determinó que la teoría sobre Dominion Voting y Venezuela era falsa. Además, medios que difundieron esas acusaciones se retractaron y pagaron indemnizaciones millonarias por demandas de difamación.

A pesar de ese fallo, la hipótesis volvió a circular en ámbitos oficiales. El mismo Trump expresó su apoyo a esa narrativa.

Por el momento, la teoría que vincula a Venezuela con un supuesto fraude fue rechazada por la Justicia en 2023 y aún no hay evidencia pública que la respalde.