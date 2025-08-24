Fleetwood gana el Tour Championship, su ansiado primer título de la PGA

El inglés Tommy Fleetwood puso fin este domingo a una agonizante espera por su primer título de la PGA, al superar al estadounidense Patrick Cantlay para ganar el Tour Championship, embolsarse el premio máximo de US$10 millones y la corona de los playoffs de la FedEx Cup.

El siete veces ganador del DP World Tour, cuyos 30 top 5 anteriores en el circuito estadounidense incluían seis segundos puestos, firmó una tarjeta de 68 golpes, dos bajo par, para un total de 262, 18 bajo par, en East Lake, Atlanta, estado de Georgia.

Dos semanas después de dejar escapar una ventaja en el St. Jude Championship, Fleetwood terminó con tres golpes de ventaja sobre Cantlay, excampeón de la FedEx Cup, y el también estadounidense Russell Henley, número cinco del mundo.

“Estoy muy contento de haberlo conseguido y satisfecho con mi ética de trabajo”, dijo el flamante vencedor, de 34 años. “Y seguiré intentando mejorar y ser lo mejor que pueda ser”.

El número uno del mundo, Scottie Scheffler, ganador de cinco títulos este año, incluidas dos coronas de Grand Slam, el Campeonato de la PGA y el Abierto Británico, tuvo dificultades para encontrar la consistencia.

Firmó un 68, dos bajo par, que le dejó empatado en el cuarto lugar con 266 golpes junto al canadiense Corey Conners y su compatriota estadounidense Cameron Young.

-- Resultados de la ronda final del domingo en el East Lake Country Club de Atlanta (par 70):

1. Tommy Fleetwood (ENG) -18 (64-63-67-68)

2. Russell Henley (USA) - 15 (61-66-69-69)

. Patrick Cantlay (USA) -15 (64-66-64-71)

4. Corey Conners (CAN) -14 (70-67-67-62)

. Scottie Scheffler (USA) -14 (63-69-66-68)

. Cameron Young (USA) -14 (67-82-71-66)