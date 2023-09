escuchar

El viernes, el sistema universitario de Florida aprobó la Prueba de Aprendizaje Clásico (CLT) para su uso en admisiones de pregrado, como una alternativa a los exámenes SAT y ACT. Se trata de una opción conservadora y respaldada por los cristianos que normalmente toman los estudiantes en escuelas privadas o que reciben educación en sus casas. Actualmente, más de 200 universidades de EE.UU. la aceptan, pero son pequeñas o religiosas.

Este voto de la junta fue el último que impulsó el gobernador de Florida, Ron DeSantis, que impacta en el sistema educativo. Así, el Estado del Sol se volvió el primero en EE.UU. en aceptar el CLT en gran escala. En el proceso solo hubo una objeción, la de Amanda Phalin, profesora de negocios de la Universidad de Florida, quien argumentó que no podía apoyar la aplicación de esta prueba porque no hay evidencia suficiente de que tenga la misma calidad que la SAT o la ACT.

¿Qué es la CLT y por qué este cambio es importante?

La prueba CLT es un modelo de educación clásica. Evalúa competencias similares a los otros exámenes, pero hace menos énfasis en las tendencias actuales y más en el pensamiento cristiano y canon occidental. Comenzó en 2015 como una empresa con fines de lucro y hasta ahora la mayoría de las universidades cristianas aceptan las puntuaciones.

Los aspirantes a universitarios tendrán una alternativa de prueba más en Florida Unsplash

El examen es de dos horas, lo que significa una menos que el SAT y el ACT. Además, se hace en línea y está compuesto de tres secciones principales: razonamiento verbal, razonamiento cuantitativo y gramática y escritura. Entre sus diferencias con las otras, es que se usan pasajes como La República de Platón.

De acuerdo con The New York Times, la CLT tiene poco historial de investigación, con escasa información sobre si predice el éxito universitario. No obstante, quienes la defienden la ven como una forma de presionar a las escuelas públicas a cambiar su plan de estudios y tomar como modelo las academias cristianas clásicas. El mismo medio apunta a que recientemente se comenzó con una diversificación en su banco de autores, como confirmó Jeremy Tate, fundador de la empresa. Incluyeron a la feminista Anna Julia Cooper y al argentino Jorge Luis Borges.

Las reformas de Ron DeSantis en el sistema educativo de Florida

DeSantis, que busca la nominación republicana a la presidencia en las elecciones de 2024, hizo diferentes cambios en la educación durante su mandato. Entre las medidas más recientes, prohibió el plan de estudios avanzado sobre historia afroamericana en high school. En mayo pasado, firmó un proyecto de ley que hace que los estudiantes sean elegibles para ganar becas Bright Future con sus puntuaciones CLT, como una forma de impulsar esta prueba.

De acuerdo con estadísticas del New York Times, la cantidad de personas que tomaron el examen CLT en comparación con el SAT o ACT es muy contrastante. De 2016 a 2023, solo 21.000 estudiantes de tercer y último grado de high school lo hicieron. En cambio, en la clase de 2022, 1,7 millones tomaron el SAT y 1,3 millones el ACT en EE.UU.