A cuánto asciende la fortuna de Ron DeSantis en 2025: la razón por la que creció un 18%

Durante 2024, el patrimonio neto del gobernador de Florida, Ron DeSantis, aumentó casi un 18%, impulsado principalmente por su contrato editorial. El propio mandatario estatal dio a conocer este dato en su informe anual de divulgación financiera, que muestra un patrimonio neto de 2.087.550 dólares al 31 de diciembre del año pasado.

El libro de DeSantis, la clave de su incremento patrimonial

De acuerdo con CBS News, los ingresos editoriales volvieron a marcar la diferencia en la fortuna del gobernador de Florida. Por tercer año consecutivo, HarperCollins Publishers le abonó US$625.500 por su libro The Courage to Be Free. La publicación, lanzada en 2023, acompañó su breve campaña presidencial, de la que se retiró a principios de 2024.

Desde 2022 las regalías de The Courage to Be Free suman 2,5 millones, lo que eleva su patrimonio desde los 319.000 USD que declaraba en 2021 Damian Dovarganes - AP

DeSantis recibió la misma cifra por el libro tanto en 2023, cuando su fortuna era de US$1.773.157, como en 2024. Previamente, en 2022, la editorial le había pagado US$1,25 millones. En 2021, antes de este contrato, su patrimonio era de apenas US$318.986.

¿Cómo se compone la fortuna del gobernador de Florida?

Los formularios oficiales detallan que DeSantis también obtuvo US$141.400 de su salario como gobernador del estado de Florida. Al residir en la casa oficial, no reportó propiedades inmobiliarias a su nombre.

Al cierre de 2024, sus activos se distribuyeron de la siguiente manera:

US$573.109 en cuentas de ahorro y cheques en USAA.

en cuentas de ahorro y cheques en USAA. US$1,31 millones en una cuenta de Interactive Brokers.

en una cuenta de Interactive Brokers. US$99.803 en un plan de ahorro tipo “thrift savings plan”.

en un plan de ahorro tipo “thrift savings plan”. US$116.859 en el Sistema de Jubilación de Florida.

Mientras que su única deuda fue un préstamo estudiantil de US$15.095.

La fortuna de DeSantis: comparación con el informe de 2023

El año anterior, DeSantis tuvo menos fondos en casi todos los rubros:

US$351.078 en USAA.

en USAA. US$1,26 millones en Interactive Brokers.

en Interactive Brokers. US$95.592 en su plan de ahorro.

en su plan de ahorro. US$84.196 en el sistema jubilatorio estatal.

El salto más notorio se dio en el plan estatal de jubilación, que creció un 38%. El resto de los activos mostró subas más moderadas.

En 2023, Ron DeSantis declaró un patrimonio de 1,77 millones de dólares, también impulsado por el pago de 625.500 USD por parte de HarperCollins MANDEL NGAN - AFP

Cómo se posiciona frente a otros funcionarios

Wilton Simpson, comisionado de Agricultura, registró un incremento mayor en su fortuna. Su patrimonio pasó de US$16,9 millones en 2023 a US$19,77 millones en 2024, gracias a una cuenta conjunta en Charles Schwab con US$3,54 millones.

Simpson recibió US$139.628 del estado de Florida, US$1,183 millones de la empresa Belly Wadding LLC (vinculada a restaurantes IHOP), US$33.663 de Simpson Farms Inc. (Pasco County), y US$12.600 por integrar el directorio del BankFlorida (Dade City).

Otros funcionarios también reportaron subas patrimoniales:

Ashley Moody, exfiscal general, declaró US$4,42 millones .

exfiscal general, declaró . Jimmy Patronis , exjefe de Finanzas, informó US$9,25 millones .

, exjefe de Finanzas, informó . Jeanette Nuñez, exvicegobernadora, registró US$2,45 millones.

No se encontraba publicado el detalle de James Uthmeier, exjefe de gabinete nombrado como fiscal general. Los funcionarios deben presentar sus informes antes del 1° de julio para no recibir multas, aunque existe un período de gracia hasta el 1° de septiembre. Luego, se les aplicará un recargo de US$25 por día, hasta un límite de 60 jornadas.

El comisionado Wilton Simpson declaró 19,77 millones, tras incluir una cuenta conjunta de 3,54 millones en Charles Schwab Facebook Wilton Simpson

¿Ron DeSantis cobra más que otros gobernadores de Estados Unidos?

Los ingresos de DeSantis como gobernador de Florida se encuentran en un punto medio dentro del panorama nacional. Al comparar su salario con el de otros mandatarios estatales, se pueden observar grandes diferencias según la jurisdicción:

Greg Abbott, Texas: percibe US$153.750 al año , una cifra que se mantuvo constante desde que asumió el cargo en 2015.

percibe , una cifra que se mantuvo constante desde que asumió el cargo en 2015. Gavin Newsom, California: recibe un sueldo anual de US$250 mil, lo que lo convierte en uno de los gobernadores de EE.UU. con mejor salario. Dicho rubro aumentó progresivamente desde 2021, cuando era de US$218.556.

Estos datos reflejan cómo cada estado maneja de manera diferente las remuneraciones de sus funcionarios públicos, con Florida por debajo de Texas y California en términos salariales.