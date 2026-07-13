Comida gratis en Texas desde el 13 de julio: calendario y dónde entregan bolsas de alimentos frescos

Durante la semana que comienza el lunes 13 de julio, diversas organizaciones sin fines de lucro realizarán entregas de comida gratis en Texas y las personas pueden acceder sin importar su estatus migratorio. Para obtener las bolsas de alimentos frescos, es necesario conocer el cronograma oficial.

Calendario y dónde entregan bolsas de alimentos frescos en Texas desde el 13 de julio

En Texas, una de las principales organizaciones de entrega de alimentos gratis figura North Texas Food Bank (NTFB), que trabaja para reducir la inseguridad alimentaria en el norte del estado. Los beneficiarios deben tener en cuenta que es crucial llegar temprano, ya que los productos se distribuyen por orden de llegada.

NTFB es una de las principales organizaciones de entrega de comida en Texas y esta semana realizará distribuciones en varias ubicaciones distintas North Texas Food Bank

A lo largo del año fiscal 2025, el NTFB distribuyó 116 millones de comidas y más de 45 millones de libras (20,4 millones de kilogramos) de productos frescos. De acuerdo con la entidad, su área de cobertura abarca 12 condados y más de 9.200 millas cuadradas (23.828 kilómetros cuadrados).

Para la semana que comienza el 13 de julio, la agrupación tiene el siguiente cronograma, en asociación con la Catholic Charities de Dallas:

Día Dirección Horario Lunes 13 Our Lady of San Juan de Los Lagos - Santa Teresita - 2601 Singleton Blvd 9 hs Lunes 13 CSL Plasma 12.30 hs Martes 14 CBO/Christian Benevolent Outreach - 1804 P Ave, Plano 7.45 hs Martes 14 Good Shepherd Garland - 1304 Main St., Garland, TX 75040 9 hs Martes 14 Portfolio Resident Fairway Village - 513 Cold Town Ln, Dallas, TX 75211 9 hs Martes 14 Iglesia Amiel - 205 S. Bell St., Rose City, TX 75189 11.30 hs Martes 14 Northway Christian Church - 7202 W. Northwest Hwy, Dallas, TX 75225 11.30 hs Martes 14 Redeemer Baptist/KEF International - 1301 East Plano Pkwy., Plano, TX 75074 13 hs Martes 14 New Birth Baptist Church - 444 W. Ledbetter Dr., Dallas, TX 75224 13 hs Miércoles 15 St. Patrick-Denison - 314 N. Rusk Ave., Denison, TX 75020 9 hs Miércoles 15 Shiloh Baptist Church - 921 W Illinois Ave, Dallas, TX 75224 9 hs Miércoles 15 Tyler Street Community Service Outreach - 906 W. 10th Street, Dallas, TX 75208 9 hs Miércoles 15 St. Philip - 8131 Military Pkwy, Dallas, TX 75227 9 hs Miércoles 15 St. Francis-Lancaster - 1537 Rogers Ave., Lancaster, TX 75134 9 hs Miércoles 15 Iglesia De Dios Tabernaculo de Alabanza - 404 Reed St., Honey Grove, TX 75446 13 hs Miércoles 15 Human Rights Initiative of North Texas - 2801 Swiss Ave #130, Dallas, TX 75204 13 hs Jueves 16 City of Ferris - 1000 Ferris Rd, Ferris, TX 75125 9 hs Jueves 16 Our Lady of Perpetual Help - 2517 Anson Rd., Dallas, TX 75235 9 hs Jueves 16 Bear Creek Community Church - 2700 Finley Rd, Irving, TX 75062 9 hs Jueves 16 My New House/New Hope Baptist Church - 704 Ripley St., Ennis, TX 75119 9 hs Jueves 16 Victory in Him - 301 W Knox St Ennis 75119 10 hs Jueves 16 Immaculate Conception - 3000 TX-22, Corsicana, TX 75110 10 hs Jueves 16 Oasis on the MT CHC -n 821 E. Miller Road, Garland, TX 75040 10 hs Viernes 17 Delafield Villa Apartments - Delafield Villa Lane, Dallas, TX 75228 9 hs Viernes 17 Faith Fellowship Missionary Baptist Church - 4205 S Robinson Road, Grand Prairie, TX 75052 9 hs Viernes 17 Iglesia Episcopal San Bernabe - 1200 N Shiloh Rd, Garland, TX 75042 9 hs Viernes 17 Gaston Christian Center - 8515 Greenville Ave, Dallas, TX 75243 9 hs

Entrega de alimentos gratis en Texas de las Catholic Charities de Dallas

Junto con su colaboración para las despensas móviles de NTFB, la agrupación religiosa cuenta con un programa fijo para este mes, que también aplica para las entregas desde el 13 de julio.

La entidad benéfica, establecida formalmente en 1941 y constituida de manera independiente de la Diócesis Católica de Dallas en 1997, señala que durante el último año atendió a más de 212 mil personas y familias mediante cerca de 40 programas.

El calendario para el período mencionado es el siguiente:

Días y horarios Organización Dirección Martes, jueves y sábado: 8 hs; 10 hs; 12 hs; y 14 hs Miércoles y viernes: 12 y 15 hs Jan Pruitt Community Pantry 123 Alexander Ave, Lancaster TX 75146 Lunes de 9.30 a 11 hs Our Lady of San Juan de Lagos – Santa Teresita 2601 Singleton Blvd. Dallas, TX 75212 Jueves de 9.30 a 11 hs Our Lady of Perpetual Help 7617 Cortland Ave, Dallas, TX 75235 Martes a sábado de 8 a 12 hs Ennis Container Pantry 401 East Lampasas St., Ennis, TX 75119 Martes, jueves y sábado: 8 a 10 hs; y 12 a 14 hs

Miércoles y viernes: 10 hs a 13 hs Joe’s Pantry 8102 Lyndon B. Johnson Fwy, Dallas, TX 75251

El North Texas Food Bank ofrece cajas mensuales de alimentos para adultos mayores de bajos ingresos

North Texas Food Bank: requisitos para recibir cajas de alimentos para adultos mayores

Al margen de las despensas móviles, otro beneficio disponible a través del NTFB es el Programa Suplementario de Alimentos Básicos (CSFP, por sus siglas en inglés), una iniciativa destinada a adultos mayores de bajos ingresos.

Mediante este plan, conocido localmente como Personas y Nutrición (PAN, por sus siglas en inglés), los participantes que cumplan con los requisitos pueden recibir una caja mensual con alimentos no perecederos suministrados por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés). La asistencia está disponible para residentes de los siguientes condados:

Dallas

Collin

Ellis

Hunt

Kaufman

Fannin

Delta

Hopkins

Lamar

Grayson

Rockwall

Navarro

Para acceder al beneficio, los solicitantes deben:

Tener 60 años o más.

Residir en uno de los 12 condados atendidos por el programa.

Cumplir con los límites de ingresos establecidos por las autoridades.

La despensa con comida gratis más cercana a un domicilio puede consultarse en el sitio web de NTFB

La ayuda que brindan las organizaciones es especialmente útil en un contexto de crecientes dificultades económicas para las familias. En abril de 2026, la inflación anual alcanzó el 3,8%, impulsada por el impacto de cinco años de costos elevados y la crisis energética derivada de la guerra con Irán, según un análisis de CNN.

Además, según un informe del Urban Institute, más de 13 millones de latinos enfrentan inseguridad alimentaria, mientras que los hispanos tienen el doble de probabilidad de padecerla. Otros grupos que ofrecen comida para luchar contra esta problemática son:

Feeding America : más de 200 bancos de alimentos regionales, apoya a unas 60.000 despensas, comedores comunitarios y programas de comida.

: más de 200 bancos de alimentos regionales, apoya a unas 60.000 despensas, comedores comunitarios y programas de comida. The Salvation Army : una de las organizaciones más antiguas, ofrece despensas de alimentos gratuitas y también sirve despensas en albergues.

: una de las organizaciones más antiguas, ofrece despensas de alimentos gratuitas y también sirve despensas en albergues. Meals on Wheels America: se enfoca especialmente en personas mayores o con discapacidad, realiza entregas a domicilio y se apoya en 5000 comunidades locales.