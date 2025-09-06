Adiós, DeSantis: quién es el expresidente de la Cámara de Representantes de Florida que se postula para gobernador

Mientras Ron DeSantis no puede buscar la reelección en Florida, su mandato está previsto que culmine después de las elecciones a gobernador del estado del 3 de noviembre de 2026. Esta semana, un expresidente de la Cámara de Representantes del territorio anunció su postulación al cargo.

Quién es Paul Renner, el político presentó su candidatura a gobernador de Florida

Ingresó al organismo estatal en 2015 y ascendió a presidente en 2022 durante dos años. Paul Renner, de 48 años, es abogado en Jacksonville y fue calificado por liderar “los dos años más conservadores en la historia de Florida”.

“Lideré una cámara de grandes hombres y mujeres, que hicieron de Florida lo que es hoy”, expresó el nuevo candidato a gobernador del Estado del Sol. El miércoles 3 de septiembre, emitió un comunicado para anunciar su postulación a ocupar el cargo que actualmente desempeña DeSantis.

Entre sus acciones en el ámbito político, se destacaron la introducción de reformas de seguros largamente buscadas y promocionadas por la comunidad empresarial, así como la aprobación de una amplia legislación sobre la elección de escuelas, que integró la expansión de cupones escolares, o la restricción de los menores de edad a ciertos sitios web de internet.

El anuncio de la candidatura de Paul Renner a las elecciones en Florida

A través de su perfil de X, el expresidente de la Cámara de Representantes estatal emitió un comunicado en el que señaló sus logros: “Apoyé a Ron DeSantis para proclamar nuestro estado como el Estado Libre de Florida”.

“Me postulo para gobernador para que, cuando la era de DeSantis llegue a su fin, podamos defender nuestras victorias y resolver los desafíos pendientes”.

Renner puntualizó que se desempeñó como veterano militar de dos guerras, fiscal estatal y presidente de la Cámara de Representantes. “He librado duras batallas y nunca cejaré en luchar por nuestros valores conservadores”, aseveró.

A su vez, ensalzó su figura familiar, con dos hijos pequeños: “Como padre, estoy comprometido a garantizar la seguridad y la prosperidad de Florida para la próxima generación”.

En declaraciones a la prensa, DeSantis expresó: “No apoyo a Paul Renner. Creo que fue una decisión desacertada entrar en la carrera”.

Quién es el rival más fuerte para destronar a DeSantis en Florida

El representante republicano Byron Donalds se posicionó como el favorito para ocupar el cargo a gobernador del Estado del Sol cuando DeSantis culmine su mandato en 2026.

El candidato cuenta con el apoyo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. “Sería un gobernador en verdad grande y poderoso para Florida y, si decide postularse, tendrá mi respaldo total y absoluto”, expresó el mandatario republicano previo al anuncio del representante en marzo pasado.

Entre sus propuestas, el representante del distrito 19 de Florida destacó el acceso garantizado a los entornos educativos, así como propuso una Enmienda de Presupuesto Equilibrado, con el objetivo de combatir la inflación a nivel nacional.

“Exigiría que tanto la Cámara de Representantes como el Senado aprueben anualmente un presupuesto equilibrado para recuperar y restaurar la estabilidad financiera a largo plazo en EE.UU.”, puntualizó.