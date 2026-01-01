La ciudad de Florida donde nació Ron DeSantis y donde todo el año parece verano

Esta ciudad de Florida presume de un clima envidiable, y además es el lugar de nacimiento de Ron DeSantis. La vibrante localidad, que permanece en un verano constante, es un paraíso tropical y definió los primeros años de la vida del gobernador.

Jacksonville, la ciudad donde nació Ron DeSantis con un clima tropical

Se trata de Jacksonville, ciudad de origen del gobernador DeSantis. El dirigente nació hace 47 años en esa ciudad y luego, continuó su infancia en Dunedin, una ciudad costera en el Golfo de Florida.

Jacksonville tiene un clima calido todo el año (VisitJacksonville)

DeSantis fue criado por su madre, quien era enfermera, y su padre, quien se dedicaba a instalar sistemas de clasificación de televisión para Nielsen, destacó The Guardian.

Jacksonville tiene 22 millas de playas (35 kilómetros), sol todo el año, museos de clase mundial, parques, pesca, vecindarios históricos, arte callejero, cocina costera creativa, cerveza artesanal y muchas otras características, según el sitio Visit Jacksonville.

Cuáles es la principal característica de Jacksonville

Una de las razones por las que los turistas llegan a Jacksonville es su clima. Los veranos son largos, cálidos y mayormente nublados, mientras que los inviernos son cortos, frescos y parcialmente nublados, consignó Weather Spark.

Jacksonvillees la ciudad de origen del gobernador Ron DeSantis (VisitJacksonville)

Durante el transcurso del año, la temperatura generalmente varía de 46°F a 89°F (de 8°C a 32°C) y rara vez baja a menos de 32°F (0°C) o sube a más de 95°F (35°C).

Las mejores épocas del año para visitar Jacksonville para actividades de tiempo caluroso son desde finales de marzo hasta finales de mayo y desde principios de octubre hasta mediados de noviembre.

Las principales atracciones de Jacksonville

Perfectas para surfear, hacer kayak, paddleboard, nadar, bucear, navegar, pescar y explorar las singulares costas de Jacksonville. Las principales playas de la ciudad son Jacksonville Beach, Neptune Beach, Mayport Beach y Atlantic Beach.

Son públicas y admiten mascotas, además de albergar tiendas de surf, restaurantes de mariscos frescos, pintorescas boutiques de playa y parques como Hanna Park y Dutton Island Preserve.

Campos de golf

Hay cientos de campos de golf en la zona que frecen hermosas vistas y las cálidas temperaturas, destacó el sitio Visit the USA.

Artesanos, artistas y agricultores locales se reúnen todos los sábados, llueva o truene, de 10 a 15 hs bajo la sombra del puente Fuller Warren para este mercado al aire libre.

Ofrece entretenimiento único con una vista inigualable del río St. Johns, música en vivo, food trucks y yoga gratuito.

Jacksonville ofrece mercados, playas y muchas atracciones para toda la familia (VisitJacksonville)

Con más de dos mil animales y mil tipos de plantas, este zoológico (activo desde 1914) garantiza una aventura memorable. Desde alimentar jirafas y observar nutrias, hasta encontrarse con tigres y jaguares, hay interacción para todas las edades.

Red senderos multiusos y espacios abiertos a lo largo de las orillas norte y sur del río St. Johns que brindan vistas espectaculares.

Humedales, pantanos, ciclovías y playas secretas. Alberga docenas de especies de fauna autóctona y los aficionados a la pesca podrán capturar platijas, sargos y más.

La ciudad brinda centros comerciales, tiendas de antigüedades, mercadillos o distritos comerciales eclécticos del noreste de Florida.

Gastronomía

Jacksonville cuenta con restaurantes, boutiques y bares con nombres como Blind Rabbit, The Shim Sham Room, Lemon Bar y Pete’s Bar, el bar más antiguo de Jacksonville, informó Visit the USA.

Los turistas vistan TacoLu para un almuerzo exquisito. Se trata de taco de atún y camarón, que se acompaña con una extensa carta de tequilas.

Senderismo en Hanna Park

Hanna Park tiene más de 32 kilómetros de senderos, perfectos para pasear en bicicleta o a pie. Están repletos de árboles majestuosos y pájaros de múltiples colores.